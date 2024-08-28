快訊

明起水氣增多！這日開始全台濕答答 珊珊颱風未來路徑曝光

涉收賄關說放寬京華城容積率 應曉薇移送北檢複訊

暱稱「教父」…台大病理科元老級人物侯書文傳逝世 享耆壽95歲

限貸令、減降令齊發 營建股倒地！丁彥鈞：5檔長線看旺「它連6年EPS逾10元」

聯合新聞網／ 今周刊
攝影／陳睿緯
攝影／陳睿緯

【撰文‧丁彥鈞】

今年以來表現亮眼的營建股，近期在央行推動「限貸令」政策、預期影響房市銷售的情況下，表現欠佳。不過專家認為，房市長多格局未變，可趁此利空尋找長線發展仍佳的優質股。

最近受「銀行限貸令」與「央行減降令」的影響，許多購屋族表示，銀行貸款的錢下不來，無法交屋。而在台股市場，隨著相關消息釋出，營建股也瞬間倒地。究竟這回政府出手打壓炒房的政策，對營建股的利空效應該如何解讀？

先就外界所稱的「銀行限貸令」解釋，這是依據《銀行法》第七十二之二條的規定，「商業銀行辦理住宅建築及企業建築放款之總額，不得超過放款時所收存款總餘額及金融債券發售額之和之百分之30」。

不過，銀行通常不會等到這個比率達30％才停辦貸款業務，實務上，大多以28％作為風險控管的警戒指標。

關於上述比率，金管會日前公布，今年上半年已有13家國銀超過27％；但若以反面解讀，台灣目前的39家國銀中，多數銀行應仍有額度可提供申請貸款。而這項規定是針對商業銀行，包括土地銀行、農漁會、信用合作社或是壽險公司，都不受該條法規的限制。

此外，若商業銀行持續吸收存款，或發行金融債券，不動產放款的金額就可以持續上升。

事實上，2023年由於出口衰退，銀行擔心吸收太多存款、貸放不易，恐導致爛頭寸過多的情況下，相對缺少吸收存款誘因。但2024年景氣已回溫，目前景氣燈號轉為紅燈，應能提升銀行吸收存款的企圖。

限貸令衝擊中古屋市場

值得注意的是，由於預售屋在完工交屋前不需要申請房貸，而大型建商預售屋在完工交屋時，通常也有配合的銀行承作房貸，因此《銀行法》的「限貸令」，對中古屋所造成的影響應會比預售屋更加明顯，業界也預期，接下來房市銷售重心不排除會從中古屋轉往預售屋。

至於所謂「不動產減降令」，則是中央銀行在8月中旬起陸續邀請34家國銀與信用合作社總經理座談，並請其自主管理不動產貸款總量，根據央行的說法，「本行係以道德勸說方式，請銀行依據自身經營情況，研提未來一年自主管理之不動產貸款具體量化改善方案。」而各行提報改善方案的時間，訂在九月六日。

業界解讀，央行直接祭出的「不動產減降令」，等於直白要求銀行必須設法減少對不動產的放款。而對銀行業者來說，最直接的方法就是「以價制量」，提高不動產的放款利率，此舉確實將導致不動產的需求減少，預估之後銀行不動產放款的利率會高於其他產業，房貸利率會與央行的重貼現率脫鉤，由市場供需決定合理的利率。

整體來說，政府近期措施的確可能會造成房市買盤降溫，但降溫強度仍有進一步觀察的空間。再者，如果以實質面而論，支撐國內房地產的長期正面因素也並未改變。如在台商回流設廠、經濟持續成長下，廠辦需求持續增加，進而帶動周邊房市需求。

就業機會為房價一大支撐

事實上，近年房價漲幅較高的地區，如新竹、台中、台南、高雄等，都有科學園區加持，足見近年房價的漲勢，仍有就業機會帶動的基本面成分做支撐。

在此之下，近日營建股受到政策利空壓抑，或許反倒提供投資人檢視基本面，找出被錯殺或被低估標的進行長線布局的時機。

舉例來說，廠辦三雄之一的長虹（5534）持續受惠於台商回流設廠，業績有望成長，據推估，若該公司推案全部完銷，未來6年的EPS有機會年年超過10元。

至於達麗（6177）受惠南部房價上漲，且二四年股東會中通過決議，將「每年至少配股6成，其中至少60％為現金股利」寫入公司章程，未來股利可期，也可留意。

此外，2022年獲得寶佳集團入主的瑞築（6198），在台南與苗栗購地推案，目前股價淨值比相對於集團其他企業明顯偏低。

富旺（6219）則是過去受困於投資虧損，2022年本業虧1億、業外虧損高達近10億元，但2023年第三季進行減資再增資後，目前已回歸本業經營，由於手中案量眾多，預估未來每年獲利應可相對穩定，股利配發空間頗可樂觀預期。

總之，雖然「銀行限貸令」與「央行減降令」會對不動產市場造成負面影響，但在國內大環境仍有利的情況下，基本面良好的建設公司，獲利仍有機會逆勢成長。

（本文作者為證券分析師，現任職啟發投顧）

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1445期)

延伸閱讀》

北一女第一名和第二名的才女，卻是全班最早離世...台大醫師：不到50歲就猝逝、學霸同學給我的人生啟示

急診醫胖到「心肌梗塞」發病危通知！他住加護病房7天醒悟：戒「1種食物」成功甩肉20公斤

友達確定不會參加COP29！全球塑膠公約年底將出爐，喊出2030塑膠中和，一年後的KPI如何？

今周刊

追蹤

延伸閱讀

鄭文燦臥室搜出678萬現金 去年財產申報存款逾3千萬

沒存款不怕？欠稅及罰鍰23萬 漁船被查封立馬繳清

國銀存放利差 連三季縮水

裕慶 上半年EPS 6.81元

相關新聞

限貸令、減降令齊發 營建股倒地！丁彥鈞：5檔長線看旺「它連6年EPS逾10元」

今年以來表現亮眼的營建股，近期在央行推動「限貸令」政策、預期影響房市銷售的情況下，表現欠佳。不過專家認為，房市長多格局未變，可趁此利空尋找長線發展仍佳的優質股。

台積電買下群創5.5代廠 FOPLP竄出頭？解析IC封裝市場：CoWoS穩居主流 13檔一次看

台廠在AI硬體製造獨領風騷，關鍵在台積電結合先進製程與CoWoS封裝技術提供的一條龍服務。儘管股市近期震盪，但專家仍然看好台積電與相關供應鏈的中長線發展。

新光金爭奪戰內幕！吳東進憂太委屈 急找辜仲諒出馬...最後花落誰家？4套劇本推演

金融界睽違多時再現搶親大戲，這次由台新金、中信金兩大金控擔綱主角，爭奪新光金。台新金率先出招提出換股合併，中信金隨後採更高的公開收購價，為這場競爭增添戲劇性。

《黑悟空》霸榜20億1天回本…趙少康轟台灣為何做不出？他嘆張忠謀都看得清

中國遊戲開發商遊戲科學推出電玩「黑神話：悟空」，是中國工作室製作的第一款3A遊戲，在美國、新加坡、加拿大等12個國家霸榜，掀起西方遊玩潮及研究中國名著風潮。中廣前董事長趙少康日前以「悟空黑神話大舉反攻西方文化」為題表示，台灣擁有強大的軟硬體技術，為什麼做不出來？

傳李逸洋接駐日代表 矢板明夫「和權力中樞對話」：賴政府站在自由民主的決心

我駐日代表謝長廷即將卸任，日前有消息傳出，下一任駐日代表內定由考試院前副院長李逸洋出任。對此，日本資深媒體人矢板明夫表示，李逸洋是當年捍衛言論自由的「蓬萊三君子」之一。派他出使日本，也間接顯示賴清德政府堅決站在自由民主陣營的決心。

機器人市場正要起飛！新漢32年不做「me too」…沒富爸爸養出3隻小金雞

12年前，新漢毅然踏上轉型之路，從純硬體製造廠變成提供軟硬體整合方案的公司，並分拆出三家子公司。轉型過程吃苦難免，如今新漢與它養出的三隻小金雞已闖出成績，展望未來有機會也有挑戰。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。