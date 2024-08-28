新光金爭奪戰內幕！吳東進憂太委屈 急找辜仲諒出馬...最後花落誰家？4套劇本推演

【撰文‧今周刊編輯團隊】

金融界睽違多時再現搶親大戲，這次由台新金、中信金兩大金控擔綱主角，爭奪新光金。台新金率先出招提出換股合併，中信金隨後採更高的公開收購價，為這場競爭增添戲劇性。

誰能在這場角力中勝出，將對台灣金融業版圖產生深遠影響，而這一切，都將在未來93日內揭曉。

一位金控總經理形容，這是一場混雜了股東風向、籌碼、資金、輿論攻防與意志考驗的戰役，「現在才剛開打，快則10月初，慢則至少一路要演到11月。」從8月26日起算，是歷程93天就見分曉的戰役。

一切，從吳東進找上中信金控大股東辜仲諒說起。

今年4月，新光金董事會上，新壽副董事長洪士琪重提新光金與台新金併購案可行性評估。當天，案子在11名董事贊成，董事李增昌、吳欣儒等3人反對，董事賴慧敏棄權下通過了，換股比例也同時浮出枱面。前新光金董事長吳東進在得知換股比例之後，認為新光金價值被低估，積極向外尋求願意出馬併購的對象。

一位金融業董座透露，吳東進先後找過遠東集團徐旭東、中信集團辜仲諒。徐旭東因不想捲入兩家紛爭，加上併購牽動幾百億元，若投入將影響集團資金運用而婉拒。

但吳東進獨子吳昕東，因娶了中信金董事長顏文隆的姪女，與辜仲諒連上親戚關係，吳東進對辜仲諒溫情求援，盼中信金出馬。

今年5月才重返中信金董事會的辜仲諒起初覺得為難，他對友人表示，「兩兄弟都是朋友，答應不答應都會得罪一個。」

另一方面，他也深知，自己雖是中信金大股東，但身分僅是「董事」，且又有官司在身，加上金金併是大事，金融業是高度監理行業，更不能妄動躁進。他將評估任務交付給5月才回歸擔任中信金副董事長的吳一揆。

中信金的併購幕僚透露，「還沒有併購案前，辜仲諒就曾私下期許大家，把獲利目標訂高一點，拚第1大。」對大股東回歸，心懷野望的中信金，新光金確實是再合適不過的併購標的。

然而，金控受到高度監理，金管會手上有尚方寶劍，可決定是否同意這樁金金併。「只要合法合規，金管會沒有道理反對，」一位併購專家認為，關鍵在於，「金管會可開許多但書，規範最後成功的併購者。」

台新金、新光金爭取在10月9日股臨會通過合併案，中信金則在此期間開跑，爭取收購到51%的新光金股權，形成台灣金控史上首見的分進分擊的賽跑。

總結來看，新光金究竟花落誰家，以中信金取得准核為前提，將有4套劇本演變：

一、股東臨時會未通過合併案、中信金公開收購未達51%：新光金將維持現狀，中信金在市場上收購新光金股票，在限期內取得股權進行換股。

二、股東臨時會未通過合併案、中信金公開收購超過51%：中信金推進兩家金控合併。

三、股東臨時會通過合併案、中信金公開收購未超過51%：台新金與新光金將合併，但中信金換股後，成為「台新新光金控」大股東之一。

四、股東臨時會通過合併案、中信金公開收購超過51%：台新金與新光金將合併，但中信金換股後，成為具主導地位的「台新新光金控」大股東，進而併購台新新光金控。

隨著局勢演進，無論哪一套劇本落幕，金管會主委彭金隆最終仍須表態，此案的核准與否，牽動著國內金融業的競爭格局，勢必吸引社會輿論強烈關注。

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1445期)

延伸閱讀》

未來10年買股不如買美債？為何我賣掉8千萬的0050，購入1億元美債ETF：00687B潛力與風險分析

財產多少錢以下，不用煩惱遺產稅？以遺產2千萬和5千萬試算：生前贈與 VS 死後繼承，哪個更省稅

北一女第一名和第二名的才女，卻是全班最早離世...台大醫師：不到50歲就猝逝、學霸同學給我的人生啟示