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老百姓在過緊日子…鼎泰豐撤14門市「台商食品業恐怕不太好」老謝點名它：有待觀察

聯合新聞網／ 今周刊
圖為北京一間鼎泰豐門市，該店將於今年10月底前熄燈。圖／聯合報系資料照
圖為北京一間鼎泰豐門市，該店將於今年10月底前熄燈。圖／聯合報系資料照

文‧謝金河

最近全台灣最熱門的新聞，除了是柯P用自己的名字買下林森南路上彭蔭剛的中國航運大樓商辦，另一個是在台灣經常要大排長龍排隊才吃得到的鼎泰豐，驚傳要關閉以北京為主的華北地區14個門店。追根究底，最直接的原因是：中國老百姓都在精打細算過緊日子。

今年7月中國國家統計局發佈兩項數據，一個是新增信貸規模創2008年新低居民貸款餘額首度減少，企業貸款規模則是2017年最低。另一個是社會消費品零售總額增速放緩至3.7%，其中，北京，上海，天津，海南都出現負成長。以月比，北京衰退9.4%，廣州衰退9.3%，上海衰退6.3%，深圳衰退2.2%，四大城都出現衰退。一時之間，一線城市停止消費的悲鳴成了經濟圈的共識。

這次鼎泰豐先關北京分店，從這些數據來看，北京，天津的消費確實受到影響最大。先前有朋友傳位在太古滙的鼎泰豐分店在尖峰時段的消費照片，這是上海最精華地段，和台北的大排長龍大異其趣，顯見中國的內需消費確實很低迷。

最近香港媒體報導，從疫情以來，香港本地的零售業者慘況，像銀樓的周大福，周生生，謝瑞麟早已今非昔比。香港超市的永旺，聯華超市股價剩零頭。有台資背景的呷哺呷哺從27.15跌到0.9港元，另一家火鍋巨無霸海底撈從85.8跌到10港元，旺旺，康師傅，高鑫零售也都很慘澹。

過去擁有14億人口的中國大市場是全球兵家必爭的大巿場，如今正受到全面內捲的壓力，而這個問題的源頭來自房地產市場的泡沫化持續調整。鼎泰豐都撤了，其他台商食品業者恐怕也不會太好！85度C的未來可以觀察。

本文授權自今周刊，原文見此

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