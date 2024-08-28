賴清德老家首度開箱！礦工鄰居聊「阿德仔」：兒時調皮最愛爬樹

文‧鄭鴻達

總統賴清德位於新北萬里的老家，在總統大選時遭對手質疑是違建。民進黨選擇在賴總統在就職100天，完成賴總統選前承諾，公布由賴老家交付信託轉型而成的「萬里礦工生活紀念館」，預計10月起接受預約導覽參觀。 賴總統兒時鄰居、8旬的退休尤姓礦工分享，「阿德仔」（賴總統小名）小時候就很聰明、很會讀書，就算當行政院長、副總統以後，也很常回來拜訪。 他分享，「阿德仔」兒時很調皮，常在屋旁空地玩耍甚至攀爬大樹，但「阿德仔」也非常孝順，只要賴母說了什麼，「就不會有第二句話」。

賴清德老家頻被藍白攻擊 總統就職百日宣布轉型方案

賴總統萬里老家在2024總統大選期間，被國民黨、民眾黨陣營作為選戰素材，屢質疑賴的老家是違建，甚至以「賴皮寮」戲稱之，後多名藍、白政治人物或支持者，頻至該處拍照、打卡，造成居民不小困擾。

為保障礦區居民居住權益，也避免藍白陣營持續做文章，賴總統在大選期間便宣布將老家公益信託，並在賴總統就職滿100天這一天，委託民進黨到萬里老家舉辦記者會，由新北市議員戴瑋珊、張錦豪說明「礦工生活紀念館」啟動開放方案。

民進黨說明，賴總統於競選期間曾表示，由於其老家的問題，讓礦區居民擔心安身立命房子被視為違建，擔心被拆除，十分感到過意不去。

因此，賴總統認為有責任協助找出一條解決的路，保障居住權益，在礦區居住權獲得保障後，為了紀念礦工對當年經濟的貢獻，願意把老家的建築交付信託，優先作為礦工生活紀念館提供公益使用。

賴老家已委託信託 轉由社區管理轉型礦工紀念館

民進黨表示，賴總統已在就職前囑託公證授權律師工作，以辦理後續相關信託事務，同時就相關礦區居民居住權益的保障，目前也由相關單位檢討進行中。而為了履行選前的承諾，賴總統及家人願在此刻先委由萬里地區在地社團管理，先將老家提供作為「礦工生活紀念館」供公益使用。

民進黨說，因此，他們選在賴總統就職第100天公佈啟動開放方案，並公開未來「萬里礦工生活紀念館」初期佈置狀況，待相關流程皆完成後，預計10月正式接受導覽活動。

民進黨表示，「萬里礦工生活紀念館」初步規劃以策展方式來佈置，特獲知名礦工攝影師朱健炫授權，展出其自1980年代開始著手紀錄的礦工生活攝影作品。 民進黨中央黨部27日宣布總統賴清德萬里老家成立礦工生活紀念館，預定10月正式開放參觀及導覽，以了解當地礦業發展及礦工生活。圖為昔日2樓臥室日式通舖。中央社

文史專家助攻萬里礦工生活紀念館 將展示礦業興衰史

此外，民進黨也表示，透過訪問萬里礦坑退休礦工與後代的訪談影像，述說萬里礦坑的歷史以及當地居民的生活歷程。民進黨表示，經地礦中心協助部分照片，源自瑞三公司，由新北市礦業退休人員交流協會理事長周朝南，提供過往從事礦業的影像紀錄與文獻，讓策展內容更豐富且呈現當年台灣這段礦業發展興衰的歷史面貌。

民進黨表示，未來「萬里礦工生活紀念館」的開放導覽，將結合周邊的「萬里六坑事務所」、「萬里六坑煤礦口」，形成「萬里礦工生活紀念園區」文史導覽路線，預計10月開放導覽，有興趣的民眾即日起可上網報名。

「厝邊」老礦工現身分享 回憶賴清德兒時點滴

在記者會中，民進黨邀請兩位在地老礦工，分別是82歲的尤武吉以及78歲的廖福章，分享他們記憶中萬里在地歷史與過去礦區生活經歷。

尤武吉向《今周刊》分享，他很早就住這，早期與賴家是鄰居，後來「阿德仔」成為萬里第一位考上建國中學的學子。尤阿伯分享，後來賴考上大學後就離開家鄉，因此就比較少看到他，隨後賴考上醫師，也搬去台南行醫。 賴清德位於新北萬里的老家將轉型為礦工生活紀念館，左為82歲的礦工尤武吉及78歲的廖福章。圖／鄭鴻達攝影

賴清德幼時調皮但孝順 常爬廟裡石獅、家旁大樹

尤武吉回憶，賴清德就讀萬里國小、國中時，他在鄰近的昭靈宮當副主委，賴下課就會到廟裡玩耍，會爬上石獅子，玩獅嘴中的石球；不僅如此，尤阿伯也笑說，賴小時候很常爬上住家旁邊的大樹，他都會緊張地喊賴趕快下來。

至於賴清德和長輩關係如何，尤武吉說，「阿德仔」小時候很調皮，但對媽媽真的很孝順，只要賴媽說一句話，賴就不會有第二句話，而且課餘時間都會幫忙撿煤炭、柴火，也會趁工作空檔讀一下書。

賴老家多次遭颱風吹翻屋頂 行醫後才有收入翻修

尤武吉回憶，之前賴家因為只是工寮，多次因為颱風吹襲，屋頂被吹翻很多次，賴母因此得搬到附近的住所站著，後來也是要等到賴開始行醫、有收入後，才逐漸將賴宅翻修成如今的樣貌。

尤武吉也分享，「阿德仔」為人很有禮貌，看到人都會微笑、打招呼，就算當了行政院長、副總統後，還是三不五時會回來看他們，但自從擔任總統以後就真的很忙，就無法像以前一樣常回來老家看看。

本文授權自今周刊，原文見此。

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