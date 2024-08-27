《黑悟空》霸榜20億1天回本…趙少康轟台灣為何做不出？他嘆張忠謀都看得清

文‧胡肇芳

中國遊戲開發商遊戲科學推出電玩「黑神話：悟空」，是中國工作室製作的第一款3A遊戲，在美國、新加坡、加拿大等12個國家霸榜，掀起西方遊玩潮及研究中國名著風潮。中廣前董事長趙少康日前以「悟空黑神話大舉反攻西方文化」為題表示，台灣擁有強大的軟硬體技術，為什麼做不出來？ 加拿大約克大學副教授沈榮欽在臉書指出，無論是贊成或反對的人，都忽略最根本的問題「台灣適不適合將資源投入發展？」他直指，「最容易浪費人民納稅錢的，往往是因為看了別人成功了什麼，就質疑台灣為什麼做不出來，而要求台灣照抄的網紅與政客！」

中國公司「遊戲科學（GameScience）」開發的3A遊戲大作《黑神話：悟空》，被視為中國製作熱門電玩遊戲最認真的嘗試，自推出後就引爆熱潮。

中廣前董事長趙少康日前在臉書以「悟空黑神話大舉反攻西方文化」為題發文表示，「黑神話」製作成本大約20億，但是上線第一天就回本了，最高有超過222萬人同時在線，但是政府又是以資安為由，封鎖這款遊戲，必須歷經好幾個月的審查才有開放可能，讓急著嘗鮮的玩家只好到日本、香港下載，不只找玩家麻煩，台灣該賺的錢也賺不到，又是意識形態主導的笨政策。

「台灣該賺的錢也賺不到，又是意識形態主導的笨政策」

趙少康指出，過去大陸的經濟、貿易、軍事、外交都是強項，很少在文化上有突破，這次「黑神話」的成功，除了證明大陸遊戲技術的進步，還能用文化反攻西方世界，「反觀台灣擁有強大的軟硬體技術，為什麼做不出來？」

趙少康以文化部114年主管預算，成長超過1成，加上前瞻預算，金額第1次破300億元數據指出，數發部成立以來，也沒有做出什麼貢獻，看看別人想想自己，政府要好好運用人民的納稅錢，拋棄意識形態，才能擘劃福國利民的產業發展政策。

對此，加拿大約克大學副教授沈榮欽在臉書表示，《黑神話：悟空》是一個需要展開論述的題目，截至目前為止，無論是贊成或反對的人，都忽略最根本的問題「台灣適不適合將資源投入發展？」

沈榮欽認為，不是認為台灣不需要遊戲產業，或是認為不需要投入資源，而是對沒有搞清楚台灣適合什麼產業，就像趙少康和館長一樣，隨口質疑「台灣為什麼做不出來」，感到無奈。

以電商為例，有限資源是否適合投入這個產業？

沈榮欽表示，「這是一種不經大腦的質疑」，未提出證據便宣稱「大陸用文化反攻西方世界」，「證明大陸遊戲技術的進步」；另一方面又質疑「反觀台灣擁有強大的軟硬體技術，為什麼做不出來？」進而諷刺台灣政府用意識形態治國，文化部與數發部無能，浪費人民的納稅錢。

沈榮欽舉例，某些產業的特性，使得台灣發展要事倍功半。這點張忠謀看得很清楚，他解釋為何台灣發展半導體製造會成功之後，也說明要找下一個類似的產業極其困難，他自己仍無頭緒。當中有很多因素，其中之一是是否適合台灣發展。

沈榮欽認為，台灣雖然也有電商，但是就不可能發展成像中國阿里巴巴、 淘寶一樣成功，不是台灣不努力，而是因為電商產業的成功與否，極度受到市場規模的影響。台灣要達成同樣的結果，必須付出更多的努力，有限的資源是否適合投入在這個產業？

更何況一個產業是否能夠成功，民間企業的投入，肯定遠比文化部與數發部重要，不知為何趙少康將之視為台灣政府可以決定的事？他直指，「最容易浪費人民納稅錢的，往往是因為看了別人成功了什麼，就質疑台灣為什麼做不出來，而要求台灣照抄的網紅與政客。」

本文授權自今周刊，原文見此。

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