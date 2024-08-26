Intel裁員、輝達延後出貨...AI好光景不再？當黃仁勳說晶片沒瑕疵 才是賣點

文‧周靖璞

台股歷經新高24390點後，八月遇上史詩級崩跌，近期不斷在高檔震盪，加上不確定因素影響市場情緒，《國家級基金操盤手選股教戰手冊》作者黃豐凱認為，經濟趨勢不應只參考單一數據或片面消息，近期股市震盪，受美國總統大選前的不安定心理、日本央行提高政策利率、伊朗與以色列衝突等因素影響，預計第四季整體表現趨於明朗。

短期波動觸發薩姆規則

觀望三個月才值得參考

黃豐凱表示，8月非農就業人口數據，失業率超出預期上升到3.9%，因美德州７月遭受颶風吹襲，部導致短期失業率提升。即使連續三個月失業率移動平均值皆高於去年同期，薩姆規則衰退指標在7月超過0.5%，也要連續觀察三個月才有較高參考價值。ISM非製造業指數(NMI)從6月48.80上升至7月51.40，高於50榮枯線，顯示服務業就業人口數確實在增加。

近期台股震盪殺多，黃豐凱表示，比較日股、韓股與台股，日經指數最早跌破半年線，接著南韓，才輪到台股補跌，屬於短期漲多正常的回檔，未來台股仍會受惠台積電優勢，在亞洲處於強勢股位階。他分析台股盤勢，大盤V型向下跌勢很難馬上Ｖ型反轉，需經較長盤整形成一個谷底圓弧形才會回來。「預估九月Fed降息後，下一波漲勢或跌勢在第四季趨於明朗。2024下半年至2025上半年，有機會回到24000點。」

輝達GB200出貨變調、Intel業績衰退

科技巨頭局勢此消彼漲

2024上半年氣勢如虹的AI話題，到下半年開始出現雜音，先是晶片霸主輝達(Nvidia)傳出新一代超級晶片GB200設計缺陷，延後至明年第一季出貨；英特爾（Intel）公布第二季財報不如預期、加上大幅裁員，導致股價大跌。投資人關心台股供應鏈是否產生連帶影響、甚至擔心AI泡沫。

輝達出貨延遲，黃豐凱樂觀看待，近期輝達股價波動主因美超微(SMCI)獲利下降，美超微去年是第一批獲得輝達晶片的公司之一，當時市場物以稀為貴，因此創造很高獲利，不過後來的H100、GB200晶片，優先取得貨源的公司換成了鴻海(2317)及廣達(2382)，美超微的獲利就不如去年，但無論是誰取得晶片，都不影響輝達在市場的主導地位。「AI這片天空下，輝達就是位階最高的空軍，瑕疵、缺陷的消息頂多讓他降低一點，但還是會飛起來。」

輝達主導AI伺服器領域，Intel則將戰場瞄準了AI PC，同時間AMD也因無法與輝達競爭而轉往AI PC晶片發展。而Intel在AI加速器策略方針較AMD遜色，讓後者市佔率後來居上達40%，隨著財報公布不如預期，消費者失去信心也反映在Intel股價上。

黃豐凱表示，台積電在AI產業舉足輕重。不僅輝達、AMD及特斯拉需要靠台積電的CoWos技術，國內聯發科也需要，絕對是國際間重要戰略物資，相關產業鏈短期可能衝高，但終究會隨著「遛狗理論」出現均值回調。股價站上十日線或月線時易產生震盪，建議投資人在市場情緒比較不穩時多等待。至於整體AI行情，因股價會比消息搶先反映，「當黃仁勳開慶功宴說晶片沒瑕疵，才是賣點！」

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本文授權自今周刊，原文見此。

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