一進去就買的比預期多？Costco高層揭賣場2設計 難抗拒「衝動購物」的吸引

文．林依榕

美式賣場好市多（Costco）量多又實惠的價格，常吸引許多人前往採購，不過往往在最後結帳時，才發現買了比原本寫好的採買清單多很多。好市多高層日前透露，其實在賣場裡有2大精心規劃，讓消費者不知不覺的會被吸引進而「衝動購物」。

根據外媒《The Street》報導，首先就是提供民眾精心挑選的較便宜的雜貨、居家用品。之所以這麼說是因為，以雜貨用品而言，全球各國的Costco可以相互提供各地受歡迎的商品。

執行長瓦克瑞斯（Ron Vachris）曾在今（2024）年5月財報會議上舉例表示，好市多的雜貨組同仁正在研議該引進哪些項目，因為看到國際食品被引進美國後獲得了巨大的成功，同樣的，如果把美國食品推銷到世界各地的好市多，也會有不錯的成績。

瓦克瑞斯進一步說到，當台灣、韓國或是英國等當地受歡迎的商品引進到美國，對於美國消費者而言，會有興奮且新鮮的感覺，進而刺激人們衝動購物，就會不自覺將不在預期內的產品放進購物車中，「這是一個巨大的勝利」。

讓好市多會員追求「尋寶」感 沉浸體驗感受吸引力

執行長瓦克瑞斯指出，另一個精心規劃，就是讓會員體驗「本來沒有特別尋找，但非常想要的商品」的感覺，這種「尋寶」感也是進到好市多賣場體驗的一部分。

也就是說，當你多次尋寶沒找著的東西，終於被你找到了，那麼進來時消費者可能打算只花100美元預算購物，結果結帳時卻花了3000美元，這也是好市多在採購及營運團隊非常擅長的地方，讓賣場對民眾充滿了吸引力。

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本文授權自今周刊，原文見此。

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