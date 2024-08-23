大盤波動低接好時機？一表看台股ETF「7千金」 00940、00929、00919...1特色讓存股族越跌越買

【撰文/黃明惠整理】

台股ETF總規模2.52兆再創新高，其中元大台灣價值高息（00940）、復華台灣科技優息（00929）、群益台灣精選高息（00919）、元大台灣50（0050）、國泰永續高股息（00878）、富邦台50（006208）、元大高股息（0056）等7檔規模超過千億。 觀察「7千金」中，高息型ETF就佔5檔，表示高息ETF持續受投資人青睞。專家表示，中長線而言，台股基本面有支撐，指數熱度有望延續，面對金融市場千變萬化，投資人可選擇高息ETF來介入台股。

台股ETF規模今年來增加1.04兆

大盤高檔震盪，絲毫未減台股ETF投資人熱情，趁回檔之際越跌越買。台股ETF受益人連續25周創新高，總人數來到9493962人，不但受益人創新高，連規模也來到2.52兆創下新猷。

統計台股ETF規模今年來增加1.04兆，總檔數來到62檔，其中有7檔規模超過千億，同時也是今年來規模增加前7名，分別為：00940元大台灣價值高息、00929復華台灣科技優息、00919群益台灣精選高息、0050元大台灣50、00878國泰永續高股息、006208富邦台50、0056元大高股息。

▲台股ETF今年以來規模前7名。

00919將公告配息 能否維持高配息？

以今年來規模與受益人都遽增的00919來說，由於00919在8月底即將公告第6次配息相關訊息，前五次配息發配金額分別為0.54、0.54、0.55、0.66、0.7元，可看出其穩定階梯式向上的配息政策，而且也已經連續5次預估年化配息率逾10%，第6次是否將維持高配息，成為市場注目焦點也吸引了存股族提前卡位。

群益投信表示，高息資產具備易漲抗跌的特性以及息收保護，適合作為穩健投資以及逢低分批布局的好投資工具。

如何挑選高息ETF 專家：定期定額風散風險

目前市場上有多檔台股高息ETF供投資人選擇，不過不同的成分股選股機制，在不同挑選條件下，績效也會差異，成分股選股策略以實際宣告股利為篩選條件之一而非預估或歷史股利，精準的配置高股息股票，同時避開配息不如預期的成分股，將有助於整體績效表現。

00919基金經理人謝明志表示，中長線而言，台股基本面有支撐，指數熱度有望延續，投資策略仍為分批佈局，而定期定額策略不僅有助於風險分散、平均成本，透過時間複利的效果來逐步累積資產，是對普羅大眾而言最為簡單方便的存股投資方式。

面對金融市場變化萬千的情況，投資人可選擇台股高息ETF來介入台股。

本文授權自今周刊，原文見此。

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