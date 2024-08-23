薪水比台北少一半 他在貢寮一待19年…日僑醫師被「人情味黏住」：快樂醫療服務就在這

【撰文/鄭鴻達】

在台灣最東行政區新北市貢寮區，有位「不是中醫而是西醫」的衛生所主任「林中一」在這裡服務。 日本成長的他，來台灣完成台大學業後，並未選擇回日本陪伴家人，或是到台北的大醫院發展，而是在2004年龍門核電廠（核四）開工時，選擇來到貢寮服務。 在這個人口老化、醫療資源相對缺乏的偏鄉，林中一坦言當年來台灣讀書、工作時，並未感受到所謂的「台灣人情味」，是一直到他至貢寮服務後，才真正感受到，也因此被這種互相回饋的人情味「黏」在這裡，至今服務已19年餘。 作為外科醫師，在偏鄉服務，相對在市區大醫院發展，起步薪水就少了一半，但林中一認為，他在服務過程中，感受到社區中人與人的連結、互動的力量，這樣的感受都是無價的，也讓他感受在這做的是「快樂的醫療」，而非「看時間到就下班的醫療」。

林中一獲新北模範公務員肯定 賴清德視察詼諧肯定醫療奉獻

為即將登場總統府「健康台灣推動委員會」首會做準備，總統賴清德總統日前遠道訪前往新北市貢寮區，在新北市長侯友宜、衛福部長邱泰源、立委蘇巧慧、王正旭等人陪伴下，視察貢寮區衛生所及旺福公共托老中心。

賴清德在致詞時表示，在他來之前，邱泰源部長有向他解釋貢寮衛生所做得多好、林中一主任表現多好。賴總統詼諧地表示，他當時也與侯市長反應一樣，好奇怎會找「中醫師」，後來問了才發現原來主任是姓「林」大名「中一」，實際上他是西醫。

林中一在貢寮區深耕醫養整合服務19年，協助推動衛生所升級長照多元服務，結合居家整合醫療照顧，在宅醫療、社區安寧療護，建立全人健康照護服務，推動「家即是病房」在地安老共生互助模式，要翻轉偏鄉長照困境，並在7月獲頒新北市模範公務人員殊榮。

長於日本、自幼立志當外科醫師 林中一實習時結緣貢寮

林中一家裡經商，他於台灣出生、在日本長大，他自小就對醫學有興趣，並立志要走外科。在日本求學時，一名日本教授提點「好的外科醫師，是會開刀的內科醫師」，也啟迪了林中一服務的想法。

他就讀台大醫學系期間，因實習與貢寮結緣。在完成台大學業後，他到基隆八堵礦工醫院先當內科醫師，後至台北市聯合醫院受外科住院醫師、總醫師訓練，並在核四興建時，選擇接受新北市府延攬到貢寮服務。

林中一說，身為外科醫師，起初他來這裡的使命，是希望將貢寮緊急醫療做更完善，到2016年他發現貢寮的長輩們年事已高，且有衰老症狀與疾病，因此他們開始將思維從緊急醫療，轉變為偏鄉老人的照護、醫療。

初回台求學、就業卻未感受人情味 到貢寮卻被「人情味」黏住

談到來貢寮服務的契機，林中一表示，他是日本僑生，回台以後在台北讀書、工作，卻未感覺到「台灣人情味」，直到他來貢寮服務以後，才第一次感受到真正的台灣人情味。他說，這樣的人情味、這樣的互相回饋，讓他徹底被「黏」在這個地方，並好好地在這服務。

來到貢寮服務以後，林中一發現，早期台灣醫療很怕糾紛，因此長者的往生前的「最後一口氣」，通常會在醫院而非家裡。但有一次，一位長者堅定地要在家裡安寧治療，才讓他想起台灣早期還沒有現代醫學時，其實都是在家裡終老、往生。

林中一說，在全家人陪伴下，老人家能在家中嚥下最後一口氣，其實最幸福、溫馨。他說，家屬將病人送到醫院安寧，畢竟是委託給醫院做，但在家裡，則是由家人陪伴走完最後一段路，長者能快樂離世，家人也無憾，這啟發他們整合貢寮的安寧、醫療與居家照護。

▲貢寮衛生所主任林中一為總統賴清德、新北市長侯友宜等人簡報業務概況。今周刊提供

偏鄉服務薪水雖較少 林中一：感受到「快樂的醫療」

在少子化趨勢下，醫師產出數量不但減少，也不免會更考量現實。林中一說，以外科為例，在偏鄉服務，薪水雖然只有在台北服務的一半，但在服務過程中，可以找到人與人的連結、社區內的凝聚力與互動。

林中一感性地說，在這裡，他所感受到的力量與凝聚力，讓他「感覺是無價的」。他表示，在這裡做醫療服務，他感受到的服務模式是快樂的醫療，而不是一般來說人想像中，在醫院服務時，比較是「時間到就下班的醫療」

雖然如今愈來愈少醫師會選擇到偏鄉服務，不過林中一指出，目前各醫院的社區醫療、家醫科，仍會有些學生到偏鄉實習、健診，一年間約有6、7名醫學生陪他服務近一個月，也感受到偏鄉服務的使命，並因此有一、兩位醫師選擇投入偏鄉服務。

老化與疾病分野難拿捏 林中一期許發揮社區能量一起健康老化

林中一說，對於偏鄉與長者的醫療服務，不一定是要把醫療投入最前端的社區「維持健康」。他說，長者在高血壓、糖尿病或中風後，生理上雖有殘缺，但仍可維持健康狀態，在一個人年紀大了以後，「老化」與「疾病」的分野其實不好拿捏。

因此，林中一認為，在社區裡，能透過大家互助過程，有些原本已經老化沒有力氣的長者，在互動過程中，與大家一起運動並恢復健康，也在社區活東互相感受到社區能量，這反而是更為重要的一件事。

林中一表示，在醫療院所裡面做的是「Cure（治療）」，他清楚只有一名醫師能付出的力量其實有限，但他期許把社區服務做好，讓社區中每位成員都能互助、共助，達到健康快樂，大家都能一起健康地老化，這就是在偏鄉服務「Care（照護）」與「Cure」的不同。

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

高階醫材僅限醫院 「一刀切」不利離島偏鄉醫療 診所禁設斷層儀器 安全規範無虞能鬆綁？

堅守初心、醫路相伴，「第32屆醫奉獎」得獎名單出爐！臺灣阿「肝」許金川、臺灣急診醫學之父胡勝川⋯10人獲殊榮

00940再破發，8萬人跳車...改買市值型ETF更好賺？達人曝賺錢心法：「2個理由」持續存股

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】