子弟兵接連出事！賴清德烙重話：謹言慎行、私生活要注意…談選縣市長「就不能鴨子划水」？

【文/蘇芳禾】

總統賴清德的子弟兵、民進黨立委林宜瑾週二（8/21）辦公室遭檢調搜索，而同樣屬「台南幫」的前交通部長李孟諺則是被爆婚外情後請辭。 據轉述，兼任民進黨主席總統賴清德在周三(8/21)中常會說重話，提醒黨員同志們，不只是在公領域，包含私生活也要注意，因為這會影響到的不只是個人、家庭，也會影響到黨，甚至整個國家，提醒大家要謹言慎行，別再讓黨受傷害。 此外，最近有多名綠營政治人物都表態要參選高雄市長，賴清德也意有所指地說，現在才2024年，大家應該以國家發展為重，不要去談2026縣市長選舉問題，「需要這麼早宣布嗎？難道不能鴨子划水嗎？」

「台南幫」成員接連出事 賴清德：應謹言慎行

「台南幫」成員接連出事，先是前行政院發言人陳宗彥遭爆接受性招待，接著是前交通部長李孟諺被爆婚外情，民進黨立委林宜瑾21日則被檢調搜索國會辦公室和地方服務處，賴清德則在民進黨中常會提醒黨員應「謹言慎行」。

與會者轉述，賴清德提醒黨員應謹言慎行，不只是公領域，包含私生活，會影響到的不只是個人家庭，也會影響到黨甚至整個國家，所以大家要謹言慎行，別再讓黨受傷害。不過並未提到是指李孟諺或是林宜瑾。

高雄市長綠營5搶1 賴清德：就不能鴨子划水嗎？

此外，高雄市長初選競爭激烈，包含高雄市立委林岱樺、許智傑、賴瑞隆、邱議瑩與前勞動部長許銘春等已經有5人表態要爭取民進黨提名。賴清德對此則說，需要這麼早宣布嘛？難道不能鴨子划水嗎？

據轉述，賴叮嚀所有黨員同志，不要在現在這個時間點談論縣市長問題，現在才2024年，2026地方縣市長選舉為時尚早，現在最重要任務是要推動福國利民的政策，幫助國家發展，叮嚀大家應該以國家發展為重，不要現在去談論縣市長選舉問題。

賴清德強調中央擴大租金補貼 年輕人滿意度超過7成

民進黨發言人吳崢轉述，賴清德在中常會指出，許多年輕朋友都相當關心租金補貼計畫的未來規劃。根據國土署統計，18歲以上到未滿25歲的年輕人，對租金補貼政策的滿意度超過7成，顯示這項政策，對於年輕世代有實質的幫助。

賴清德表示，上週行政院會已經通過「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」，延長計畫時間、並放寬計畫受惠人數。從明年起，補貼戶數將由現行的50萬戶、提升至75萬戶；此外，今年申請且符合資格者，就超出50萬戶，也會全數補貼。

賴清德也說，內政部已委託法扶基金會，從8月開辦，免費提供租屋族，租屋糾紛法律諮詢服務。租客申請租金補貼，如果有疑問，由政府來提供協助，同時政府也會持續鼓勵房東成為公益出租人。

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

林宜瑾疑涉詐領助理費，辦公室遭搜索！她喊司法終將證明坦蕩…台南幫相繼出事，為何被說「針對性高」？

威權主義擴張愈發侵略性！賴清德：中國以混合戰、貿易武器化施壓「台灣將不卑不亢維持台海現狀」

賴清德設氣候變遷委員會「超前部署」！藍批台電要求用電大戶降載，綠回擊是帶風向「2030不缺電」

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】