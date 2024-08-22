00940第3次配息0.05元 94萬股民要再加碼？「這數字」有優勢

【文/胡肇芳整理】

元大台灣價值高息ETF (00940)，擁有超過94萬股民，週三(8/21)公告第3次配息，仍是維持0.05元，以當天收盤價9.72元來算，單次殖利率0.51%，年化殖利率6.17%，為連續3次「每張發50元」。 至於何時除息呢？根據元大投信公告，00940在9月5日除息，9月4日為最後買進日，10月1日領息。 法人指出，00940 預計9月配息金額為0.05元，將於9/5除息，維持穩定配息並有機會推進連續填息表現，目前台股大盤殖利率處於近年相對低點，本益比則高於近年平均，突顯高股息及低本益比價值選股的重要性。

根據集保中心統計，到8月16日為止，00940擁有94.3萬股民。而元大投信公告第3次配息情況，00940預定在9月5日進行第3次除息，9月4日前買進並持有可參與除息，配息發放日則為10月1日。

以8/21收盤價9.72元估算，00940單次殖利率0.51%，年化配息率為6.17%。而前5大成分股為聯電(2303)、中信金(2891)、長榮(2603)、華碩(2357)以及鈊象(3293)。

00940成分股平均本益比13.85倍

法人指出，00940 預計9月配息金額為0.05元，將於9月5日除息，維持穩定配息並有機會推進連續填息表現，目前台股大盤殖利率處於近年相對低點，本益比則高於近年平均，突顯高股息及低本益比價值選股的重要性。

至8月20日，00940成分股平均本益比為13.85倍，遠低於台股大盤，7月及8月配息的股利所得占比分別為，96%、98%，在不倚靠資本利得下，就能取得逾6%年化配息率，從價值投資與高股息角度均具優勢。

元大投信表示，00940自7月首次配息後，現階段配息將以股利所得為主，未來若持續累積成分股調整時可能產生的資本利得，每月均可評估是否配發已實現資本利得，挹注配息能力，暫不配發的已實現資本利得，會持續留於ETF帳上，計算於每日淨值之內，投資人權益不受影響。

市值型vs.高股息此消彼長 怎樣賺最好？

財經專家知美Jimmy於7月30日，00940也呈現跌破10元發行價狀態時表示，有時候新成立的ETF，只是需要更多的時間證明自己，00940成立以來，短期績效不夠亮眼，但也並不能夠代表，未來的長期績效表現就會不佳，00940選擇今年高點發行，碰巧又碰上市值型漲勢更好，台積電領漲把高股息甩在後頭，導致當初成立的時候聲量有多高，現在就必須承受更大的壓力來想辦法證明自己，2023年的時候，高股息年度績效更勝市值型，今年2024年變成市值型更勝高股息。

ETF的績效表現，沒有辦法準確預測，定期定額的概念很簡單，就是利用長期平均價格持有，善用股息再投入複利效應創造最大優勢，當然，投資並非穩賺不賠，知美用來投資的資金，都是被套牢20年也不會影響生活的錢財，開始參與市場很簡單，但是要持續參與市場很困難，選擇適合自己的投資商品，調整成適合自己的投資方式。

本文授權自今周刊，原文見此。

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