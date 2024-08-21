台積電也是它客戶！中台資源鄭光傑如何從留法藝術家 變全台焚化廠龍頭董座

【撰文‧曹悅華】

從回收廢燈管起家，如今已經能處理262項廢棄物代碼，是甲級民營焚化廠之最，中台的下一步，瞄準廢鋰電池與廢太陽能面板，期盼再殺出一條血路。

中控室的電腦大螢幕，密密麻麻記錄著各項數值，一旁還有工程人員負責24小時的監控。

很難想像，如此科技化的廠房，是以「回收廢燈管」起家，全台單一最大民營事業廢棄物焚化與發電設施中台資源科技公司（以下稱中台），光是回收傳統燈管的市占率，在全台就高達9成。

今年9月下旬，中台將以每股78元的承銷價，上市掛牌。

攤開財報，2023年中台營收12.7億元，每股稅後純益（EPS）3.08元，營收部分創下歷史新高；今年上半年營收更逼近10億元，比去年同期成長76％。事業廢棄物處理大廠可寧衛，也看好循環經濟商機與中台的北部處理量能，持有中台20.3％股份，是中台最大股東。

留法畫家 變身回收大廠董座

中台董事長鄭光傑早年學的是藝術，他是如何搖身一變，從生性浪漫的畫家，變成手握台積電、友達、聯電、欣興等知名科技大廠訂單的廢棄物回收大廠董座？

時間回到1999年，從法國留學回台的鄭光傑，在因緣際會下得知環保署（現為環境部）有意推動廢燈管回收業務。深受歐洲環保觀念影響的他，投入500萬元積蓄，並花了兩年說服中國電器投資，才終於成立中台，專門回收廢燈管與含汞廢棄物，是國內首家廢棄照明光源資源化處理業者。

但，他的創業之路並不容易。鄭光傑原以為，只要靠著中國電器在全台3千個營業經銷點，回收量應足以支撐公司營收。他沒想到的是，當時台灣早有多個回收站，因此就算有中國電器這個大股東，也無法輕易取得這些廢棄燈管。

同時，鄭光傑雖然購置設備並取得相關執照，但由於他自身缺乏專業技術背景，因此回收汞的純度一直無法進一步突破。

「只能去各回收站，跟業者嚼檳榔搏感情。」他回憶當時情形，說一開始都是土法煉鋼，才成功勸動回收站業者將廢燈管交給他處理，加上後來又找到一位曾在日商製作燈管的老師傅，傳授回收汞的技術，才精煉出純度高達99.9％的汞。

2005年起，台積電、友達、聯電等大廠，紛紛找上中台，委託它回收含汞曝光燈，有了這些大廠的穩定訂單後，中台也更有底氣去擴增業務。2022年開始，它甚至被台積電委託，處理瑕疵晶圓。

清運監視 比照運鈔車作業

「清運監控要做到跟運鈔車一樣，從運送廢棄物出來開始，到變成殘渣，都要記錄成影像。」鄭光傑說明，由於部分瑕疵晶圓涉及機密，處理過程必須十分嚴謹，就連燃燒後的灰燼，台積電都得拿回去化驗，確認一切無虞後，才同意合作。

表面上，中台能拿下台積電訂單，是因為憑著先行者優勢，但關鍵在於它敢於向客戶公開各入料口的投料與處理情況。

2022年起，鄭光傑砸下千萬元設置高科技監控中心，可以24小時監控焚化後的化學數值變化，一旦超標就會警戒。「這個二氧化硫含量僅6.4ppm，遠低於規定的150ppm！」他拿出手機，驕傲地展示上頭的監測資料，強調這就是中台能取得各大業者信賴的關鍵。

事實上，全台每座焚化爐幾乎都設有中控室，但由於每年藥劑成本就高達6千萬元，還得搭配每月動輒上百萬元維護費的清運監控平台系統，才能確實掌握廢棄物流向，因此幾乎沒有業者願意進行全天候監控。

「我都有做好，為什麼不能公開？」鄭光傑不諱言，建置這項系統之初，內部也曾出現反對聲浪，質疑是「搬石頭砸自己的腳」。但對他而言，必須讓數字透明化，才能提升公司的競爭力。

儘管穩坐全台最大民營事業廢棄物焚化與發電處理廠，但面對全台多達數百家廢棄物處理廠，鄭光傑坦言，必須具備全面性的能力，才能立於不敗之地。

為此，2008年起，中台投入逾30億元陸續擴廠，目前可處理的廢棄物代碼已達到262項，是甲級民營焚化廠廢棄物處理之最。

金屬回收大廠金益鼎總經理莊瑞元指出，中台具備處理線完整、資訊透明度高的兩大優勢，因此，目前金益鼎有五成以上的衍生性廢棄物，交由它回收。但是他認為，兩年後發光二極體（LED）燈將大幅取代舊有的含汞燈管，中台勢必要在其他項目做出成績，才能維持競爭力。

對此，鄭光傑透露，隨著電動車及太陽能時代來臨，中台已經著手搶攻廢鋰電池與廢太陽能面板的回收商機，期望能在既有優勢下，開拓第二條事業曲線。

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