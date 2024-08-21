民眾黨的錢要給黨員賺！前幕僚們揭柯文哲拚黨營事業內幕…還原反常人事布局

【撰文‧陳燕珩】

標榜清廉、公開透明的民眾黨主席柯文哲，捲入政治獻金假帳風暴，迎來從政最大危機。一心想發展「黨營事業」、開拓財源的他，一步步將自己逼入險境，這個念頭為何害了他？

「選舉經費就像魔戒，毫無節制的花費只會造成選舉風氣的敗壞……。我願意以身作則，公布競選經費，也用最節省的方式來從事競選活動。」2014年，台北市長選戰倒數兩周，素人參政的柯文哲宣布關閉募款帳戶，成為台灣選舉史上首位在競選期間主動停止募款的候選人。

4年後競選連任，柯文哲延續這套價值理念，在募款達標後提前關閉帳戶，甚至趕在選前兩天，上網公開選舉支出明細。他自豪這是其他政治人物做不到的事，「因為他們要撈到最後一秒！」

曾被無數支持者視為改變台灣政治文化寄託的柯文哲，卻在今年總統大選，成為當年他口中那個「撈到最後一秒」的人，不僅未公布支出明細，更在選後捲入政治獻金假帳風暴，遭質疑透過親信開設公關公司承接競選總部業務，左手換右手搬運募款經費，又接連爆出帳目不清疑雲，讓清廉形象蒙塵。

連環爭議或許令外界震驚，但從柯文哲在總統大選期間的種種反常布局、操作看來，一切早有脈絡可循。

柯想投資生財 黨內頻踩煞車

「民眾黨會走到這步，坦白說不讓人意外，一連串的爭議追本溯源，就是柯文哲一心想搞自己的『黨營事業』。」三名在不同時期與柯共事過的幕僚，不約而同下了相似的注解。

柯文哲從政以來，一向標榜自己嚴守財政紀律，以便與藍綠兩大黨做出市場區隔。但自從靠執政優勢連任台北市長，並於隔年成立台灣民眾黨以後，有志總統大位的他，就一直思考當不再有市政資源挹注時，該如何擴充政黨資源，為日後布局準備。

創黨之初，民眾黨先後歷經高雄市長、台中市和平區長等地方補選慘敗，柯文哲深切體認到小黨缺「糧草」難以應戰，又有感網路空戰位居劣勢，因此對內下令「民眾黨的錢要給民眾黨員賺」，以免包給外部公司，「沒有忠誠度，拿我的錢還來罵我。」

一名幕僚回憶，有段時間，黨內各部門找外包廠商合作，甚至年節訂購禮盒，都會盡量找黨員的公司，要不就是請託對方入黨，否則難跟柯文哲交代。「他一開始是覺得資源有限，要花在自己人身上，到後來，他甚至想靠政黨生財，自給自足。」

不只一位幕僚提及，柯文哲過去就經常在黨內說，「國民黨有黨產，民進黨有國營事業，民眾黨也要發展自己的黨營事業。」看似一句玩笑話，背後卻隱含他心中深層的焦慮。

「他常說民眾黨要想辦法拓展財源，不能只靠募款跟政黨補助，也要有自主賺錢的能力。」民眾黨人士不諱言，當時柯文哲走訪各地，看到有潛力的青農、文創等民間公司，就想入股投資；黨內曾多次「踩煞車」，提醒政黨依法不得經營或投資營利事業，還被柯文哲怪罪理由太多，讓幕僚備感無奈。

大將管錢 柯怨錢不夠用

雖然早想多方「開源」，但創黨前幾年的柯文哲，至少仍守住收支公開透明的核心價值。

2019年民眾黨創立時，柯文哲延攬時任台北市主計處長梁秀菊出任黨部財務長，這名在市府服務超過40年、公務體系出身的「大帳房」，把關帳目嚴謹、專業，成為柯陣營主打清廉、財務透明的活招牌。

自創黨到2022年九合一選舉，民眾黨一直是由梁秀菊坐鎮黨中央，控管各地方黨部提報的選舉開支；然而，她管起錢來錙銖必較的作風，總讓輔選幹部吃足苦頭。

一位民眾黨人士回憶，2020年和平區長補選期間，曾有幕僚因突發狀況，從高鐵台中站直接搭計程車上山，事後申報車資逾兩千元，立刻被梁秀菊揪出質問：「車上有幾人？為何不租車？」並提醒幕僚有更省錢的方式，別貪圖方便。

另一位民眾黨人士形容，她完全是用公家機關標準在控預算，比起一般政黨、企業、基金會更為嚴格，「黨內都知道，請款要過她那關不容易，就算是急用，該走的流程也不能省。」

梁秀菊對財務內控的堅持，連柯文哲也難以撼動。

2022年民眾黨討論年度預算時，柯文哲曾一度指示，若組織部的人事費用不完，可移給文宣部使用；不料，梁秀菊當場回應，各部門要照編列的預算科目用錢，不能任意挪動。踢到鐵板的柯文哲只能摸摸鼻子，事後私下抱怨：「一樣都是黨的錢，怎麼限制那麼多。」「怎麼錢給她管，我什麼都不能用。」

公關公司悄成立 好友妹掌舵

或許是自覺無法彈性運用政黨經費，再加上當年地方選舉打得如火如荼，柯文哲眼見時任立委高虹安備戰新竹市長過程中，資源匱乏，又開始萌生「與其讓別人賺，不如給自己人賺」的念頭。

約莫7月到10月間，柯文哲多次在黨務會議、中央委員會提議，民眾黨何不自己開設公關公司，承接民眾黨的案子，更在一次會中點名最信任的李文宗負責操刀。不只一位與會幕僚，皆對《今周刊》證實這段發言。

過去聽慣了「黨營事業」說法的幕僚，原本還不以為意，沒想到隔了不久，總統大選經費疑雲的關鍵角色「木可公關行銷有限公司」，就在2022年10月悄悄成立，負責人正是李文宗的妹妹李文娟。

讓黨內感到意外的，是柯文哲在去年決定投入選戰規模、經費皆遠較過去龐大的總統大選，卻將過去倚重的大將梁秀菊排除在外，指派無財務相關背景的同窗好友李文宗擔任競總財務長，並找來從未申報過政治獻金的會計師端木正合作，人事布局令人費解。

更不尋常的是，柯文哲競總雖由李文宗掛名財務長，實際核銷單據的卻是在競總未掛職務的李文娟。前柯文哲競總社會力組長徐慈檉證實，競總員工報帳請款得過三關，第一步先經過各部門主管，再過競選辦公室主任周榆修，最後交給幾乎每天都會坐在競總的「文娟姊」核單。

核銷經費的最後一關，從一絲不苟的梁秀菊變成李文娟，柯文哲競總花錢的手段明顯比過去更為「大器」。

檢視柯文哲競總花費，有支出逾9百萬元的宣傳面紙、菜瓜布；製作每集「KP國是會議」影片成本71萬元；僅使用3個月的競選總部，裝潢費就多達1150萬元。「放著專業嚴謹的梁秀菊不用，讓李氏兄妹主管大選財務，燒出團團大火，柯文哲自己要負最大責任。」黨內人士感嘆。

但團團大火中最猛烈的部分，仍是作為柯文哲競總實質財務總管的李文娟，將大量競總業務發包給個人獨資成立的木可公關，且木可與柯文哲辦公室就在同一棟大樓，被質疑是左手交右手；而兩造間的業務關係，又存在諸多疑點。

木可「等同做無本生意」

這次總統大選，木可公關承接製作柯文哲周邊商品、舉辦演唱會等活動，據監察院政治獻金申報資料，柯文哲競總一共支付4063萬元給木可，包含製作衣物、競選小物等費用，以及高達1300萬元的「授權金」；但木可販售競選周邊所得的款項，當時卻完全未回到政治獻金專戶或民眾黨手中，啟人疑竇。

「木可從競總獲得大筆收入，帳面上卻沒支出，等同在做無本生意。」徐慈檉點出，柯文哲以往會主動公布選舉收支明細，這次卻沒比照辦理，不免有將選舉募款搬運至木可的疑慮。

其實，政治人物拿政治獻金結餘當小金庫，不是沒有正當作法，依《政治獻金法》，結餘可在四年內回捐所屬政黨。但國民黨台北市議員游淑慧點出，柯文哲競總的作法擺明沒有要讓這筆錢回到政黨，「他們就是要私用，把政治獻金洗到木可。」

她舉例，一般來說競選宣傳車由政黨出資購買，供黨內永久使用；柯文哲卻透過木可買二手車（市價行情20到50萬元），再用2百萬元高價向木可租賃，等於是用政治獻金幫木可買車。反觀，民眾黨在選舉期間，未給地方黨部和區域立委候選人任何補助款。

一名曾在多次大選與各政黨合作的公關公司主管不諱言，通常政治人物註冊選舉口號商標後，會免費授權競選總部使用，再由總部授權合作廠商，收取一定的授權金。但柯文哲恰好顛倒，「明明競選商標由柯本人註冊，競總卻反過來給木可高額授權金，非常罕見。」

他更點出，通常競選總部外包給廠商製作周邊小物，會先支付一筆包含廠商合理利潤的成本費用，商品推出後定出高於成本的價格，由支持者以「捐款」形式購買，款項直接進入政治獻金專戶，由競選辦公室開立捐款收據。柯文哲2018年競選市長連任，就是依此模式處理。

不過，這次木可是先收了授權金又「開發票」販售商品，所得款項全進入公司而非柯文哲政治獻金專戶。民眾黨聲稱，木可公司因第一個會計年度無營收，依法不得捐款，今年已回捐民眾黨170萬元，但對照競總一共支付逾4千萬元給木可，回饋金額顯然也不合理。

面對帳目爭議不斷，民眾黨口徑一致，將矛頭指向負責簽證查核的會計師端木正登打不實、漏報誤報，擅自調節差額。不過，據競選團隊成員所說，競選期間，端木正主要負責登記「入帳」，也就是近十八萬筆的政治獻金捐款；至於李文娟的競總財務組，則負責處理「出帳」，記錄競總實際支出款項。

儘管金額短差真相為何，仍有待檢調釐清，但一位民眾黨幕僚直言：「要是當初是梁秀菊掌管競總財務，絕不可能讓這種事發生。」

不只用人不當，在柯陣營行之有年、堪稱「標準配備」的財務監督制度，這次大選也被拋諸腦後。

「柯沒必要搬運政治獻金」

曾參與2018年市長選舉的幕僚說，柯文哲當年是主動提醒幕僚，要成立「財務監督委員會」，海選外部委員監督競選財務流程、收支狀況，當時7名委員包括外部律師、會計師等；2020年民眾黨只參選不分區立委，同樣組成委員會，監督黨內財務運作。

但是今年，面對更高規格、經費更龐大的總統大選，反倒沒有這項制度。民眾黨發言人吳怡萱回應，民眾黨在黨務發展及競選活動上，本就需要公關協助及活動籌備支援，木可公司因認同柯文哲理念，選舉期間協助競選團隊運作。柯文哲沒有必要「搬運政治獻金」，因為最終都是運用在選務支出，將選戰的資源發揮到最大。

曾任民眾黨文宣部主任的柯昱安感嘆，柯文哲之所以崛起，是因為選民認同他堅持的價值，包括財政紀律、公開透明等。柯文哲總說「要相信制度、不要相信個人」，但這次大選，為了讓木可承包業務，他搬開層層路障，將財務交由親信主掌，他選擇相信個人、拋下制度，也棄守一直以來堅持的價值，令人不勝唏噓。

2014年，那個振臂高喊要改變政治文化的素人阿北，恐怕沒料到，10年後，自己竟成了涉貪、假帳風暴的主角。戴上魔戒、背棄價值的柯文哲，在啟動黨務改革，學會識人、用人之前，或許最該做的，是先回頭審視自己。

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