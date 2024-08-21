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台灣這幾家公司最快11月下市！台南大廠「財報難產」、投資人持股票恐淪壁紙

聯合新聞網／ 今周刊
台股示意圖。中央社
台股示意圖。中央社

【文/林依榕整理】

8/14是上市櫃公司申報第2季財報最終日，然而廷鑫(2358)、昶虹(2443)、牧東(4950)等3家上市櫃公司卻交不出財報，甚至當中有2家還被證交所點名第1季財報也沒交，恐面臨下市危機。

而廷鑫(2358)、昶虹(2443)已自8/19起停止買賣，最快於11月下市，沒想到台南大廠廷鑫被爆出，為了營運資金早就開始變賣價值高達16億元賣掉土地、廠房。

除了34家金融保險公司之外的上市櫃公司，8/14均已完成申報第2季財報，然而台灣證券交易所發布公告表示，上市公司應於2024年8月14日前公告申報2024年第2季財務報告，含16家創新板公司，共計有903家應申報，公告申報期限為2024年9月2日。

然而，證交所指出，除廷鑫興業股份有限公司(2358)及昶虹國際股份有限公司(2443)無法如期出具財務報告外，餘均已完成申報作業。而且廷鑫、昶虹不僅未繳交第2季財報，連第1季財報也沒有公告。

另外據櫃買中心則統計，上櫃及興櫃公司各為790家及322家，同樣應於8/14完成第2季財報公告，除了牧東(4950)無法如期出具財報，其餘皆已完成申報作業。

2上市公司股票已停止買賣 它被爆早悄悄賣地變現

證交所說明，廷鑫（2358）及昶虹（2443）未在時間內提出今年第2季財務報告，依規自8/19開始「停止買賣」。若狀況連續滿6個月、持續未改善，預估今年11月18日下市。

而台南大廠廷鑫，是全台最具規模鋁合金熔煉廠，被爆料早就為了營運資金賣廠、賣土地，7月更以16億元高價，賣掉台南市仁德區保安路一段68號土地及廠房，土地27,940.07平方公尺（8451.88坪）以及建物3384.32平方公尺（1,022.45坪）。

廷鑫、昶虹發聲明澄清 「營運正常」揭未能交財報真相

廷鑫大動作賣廠籌錢，仍未能如期提交第2季財務報告，面臨下市危機。

對此，廷鑫發聲明表示，之所以未能如期公告財報，是因公司尚未委任會計師事務所，待公司委任會計師後，將即刻進行查核（核閱）程序。

另一間同樣面臨下市危機的昶虹則表示，前會計師終止委任後，尚未洽定新任會計師，所以才未交第二季財務報告。正加速作業中，正強調公司營運狀況一切正常。

證交所提醒投資人，從事股票交易前應參閱上市公司財務報告及相關資訊。如想詳閱資料，上述財務報告資訊可至公開資訊觀測站之「財務報表專區」查閱，或至「基本資料專區」下載電子書。

本文授權自今周刊，原文見此

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