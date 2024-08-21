陳佩琪被爆看1.2億房「盼兒結婚有家」 民眾黨志工曝政治獻金全要「木可」經手？

【文/蘇芳禾】

民眾黨主席柯文哲深陷政治獻金風暴，不過就在此時，前民眾黨新竹縣黨部執行長林冠年爆料，柯的太太陳佩琪在7月時去看了一棟在立法院附近要價1.2億元的房子。 對此，柯文哲週二（20）日時證實，陳佩琪確實有想過要買房子，「不過就是東看看、西看看，現在台北市房子哦，天啊只能看看而已。」陳佩琪則說，希望兒子結婚，能夠有自己的住家。 外界質疑木可公司與柯競帳目不清，長期擔任民眾黨志工的網紅大媽老司機朱蕙蓉出面爆料，所有政治獻金都要木可工作人員經手、最起初販售募款小物時沒有發票、男志工會被拜託去幫忙搬貨，競總卻稱付錢「授權」給木可理貨整貨。 對此，陳智菡指出，競選小物販售和捐款都是統一由財務部門處理，當時木可有設商店賣競選小物，這部分就是由木可負責。

兒子人頭公司惹議 陳佩琪又被爆看上億豪宅

陳佩琪因自爆用兒子名義開公司惹風波，不過每次說法都不一樣。一開始稱是因為自己有公務員身份，因此用兒子名義開公司；後又改口是兒子自己走入銀行開戶，現在則又被爆看1.2億豪宅。

對於被爆料看豪宅，地點在立院附近，陳佩琪20日受訪證實，有段時間是有去立法院那邊逛過街，但是沒有去看過什麼房子，現在房價都很貴，不曉得那房子多少錢，就是到處東看看西看看，希望兒子結婚，能夠有自己的住家。

根據柯文哲2024總統大選前財產申報顯示，他與妻子陳佩琪2人共有活期存款2464萬，基金95萬4063元。

柯文哲受訪也說，陳佩琪確實有想買房子，就是東看看、西看看。至於陳佩琪看房是為了黨還是家？柯文哲則說，這私人的事情就不用講了，並質疑為什麼這種事要變新聞？

針對人頭公司案，陳佩琪任職的聯合醫院將在21日開調查會，將請陳佩琪到場說明。

柯文哲志工爆「政治獻金都由木可處理」 遲早出事

資深柯粉志工朱蕙蓉爆料，競選總部的所有志工之前都被鄭重告知，「不要幫忙販售木可的商品」、「所有的政治獻金都由木可的工作人員接手處理」，而且不讓支持者使用電子支付，只能用現金購買，前幾天還沒開發票，她第一天當志工就知道遲早會出問題。

朱蕙蓉說，木可檯面上負責人李文娟現已戴電子腳鐐不方便出面，她呼籲真正的大掌櫃李文宗應盡快出面說明。

對此，陳智菡回應，競選小物販售和捐款都是統一由財務部門處理，當時木可有設商店賣競選小物，這部分就是由木可同仁負責，不了解朱蕙蓉臉書的內容是什麼。

黃珊珊在記者會上被問到，財務長李文宗若只是「證人」而非「被告」，為何不出席記者會說明財務狀況？黃珊珊則表示，李文宗是當時的財務主管，是當時執行業務的人，現在的對帳工作則是由「當時沒處理帳務的人」來進行比對。

週刊爆料柯文哲等高層早知情 黃珊珊：保留法律追訴權

在政治獻金部分，時任柯文哲競總總幹事黃珊珊、副總幹事陳智菡20日再度親上火線澄清外界質疑並且公布查帳進度。

對於週刊爆料監察院在今年4月中就查出柯文哲的大選政治獻金收支不符約2000萬元，相關狀況包括柯文哲及黃珊珊等高層都知情，民眾黨喬帳不成才演變成假帳弊案，黃珊珊多次在記者會上痛批週刊報導不實，並解釋4月份監察院所退回的部分，是資料補正「收入」，希望競總能查明。當時並沒有人知道有虛報支出的狀況。

黃珊珊說，直到8月有廠商反應（指時樂、尼奧出面否認收到柯營3筆共900多萬款項）內部清查比對後發現沒有這筆帳，才跟會計師對帳，爲何會有這筆虛報的支出。「當時並沒有「指示」或「要求」會計作業虛報支出。」會保留法律追訴權。

民眾黨今開中評會開鍘 端木正、李文宗聯絡不上

針對政治獻金案風波，包括黃珊珊、財務長李文宗與黨員會計師端木正都被移送中評會懲處。

中評會主委李偉華會前受訪表示，目前僅確定黃珊珊會出席，端木正、李文宗目前聯絡不到。至於是否會受柯意志的影響？李說，中評會是獨立機關、可以獨立行使。

本文授權自今周刊，原文見此。

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