黃珊珊幫柯P扛！花1400萬民調被疑造假：沒給假發票 會計師key in就可虛報

民眾黨主席柯文哲政治獻金案持續延燒，時任競總總幹事黃珊珊、副總幹事陳智菡週一（8/19）召開記者會，說明政治獻金善後小組報告查帳進度，柯文哲本人則並未現身。 至於財務長李文宗為何沒有現身記者會，黃珊珊表示，李文宗財務長跟相關會計人員，都是列為檢調偵訊證人，「所以我們目前沒有請他們來做對帳作業。」 而民眾黨中評會要討論黃珊珊等人的懲處之前，柯文哲卻指定黃珊珊負責「善後小組」，被質疑是否球員兼裁判、是否意味中評會不會對黃珊珊開鍘？以及黨內要求辭立委等相關問題。黃珊珊表示，「大家的指教，我們都虛心接受、檢討」，競總同仁會一起面對善後和重建信任，這不是個人（去留）問題，外界意見都會當成是好意。 黃珊珊說，這次之所以發生會計師虛報問題，就是民眾黨並沒有給假發票，因為第一次申報不需要上傳憑證，所以會計師作業上只要key in（輸入）就可以完成所謂虛列支出，「沒有人製作任何假發票，所有漏報都有支出憑證。」請不要以訛傳訛。 民眾黨將於週二（8/20）下午於黨中央約談黃珊珊、李文宗、端木正等三人，做最終決議。

民眾黨19日下午召開「柯文哲總統大選政治獻金查帳進度記者會」，公開善後小組查帳進度。

黃珊珊強調，所有漏報支出都有單據、憑證，查到的部分都沒有涉及不法問題，未來競選期間會將黨內現有的「財務監督委員會機制」、電子帳務系統納入運作，確保帳目清楚。

黃珊珊說，針對「誤登」部分，至昨天查出的比對結果，包括96萬多元的便當，實際上是兩筆支出，內容為餐費憑證960元及110元，會計繕打到監察院系統時誤登為960,110元；另一筆56000元購買蜂蜜的雜支，會計師誤登為5600元。

至於「漏登」部分，較大筆的有馬克杯製作29600元，客製襪訂做32761元，一年軟體使用費kahoot 587元美金（約新台幣18810元）等7、80筆，有單據憑證及匯款紀錄，但沒有登錄在監察院系統。

而外界質疑訪美行程車資被認為太高，其實是因為有美西、美東兩團，卻被誤登為同一團，而這個金額是整體的團費，包括包車、司機、領隊、餐費、住宿、雜支，不是只有包車就80萬元。

民眾黨：政治獻金申報不用上傳憑據 黃珊珊強調沒有給假發票

陳智菡說，名嘴宣稱首次政治獻金申報，就要上傳憑證單據，為不實訊息。監察院網站申報頁面，並沒有上傳憑證的欄位，接下來每年申報剩餘款才需要上傳憑證，憑證要自行留存五年，如果監察院要檢查時，才會要求提報使用。

黃珊珊說，這次之所以發生會計師虛報問題，就是民眾黨並沒有給假發票，因為第一次申報不需要上傳憑證，所以會計師作業上只要key in（輸入）就可以完成所謂虛列支出，「沒有人製作任何假發票，所有漏報都有支出憑證。」請不要以訛傳訛。

對此，監察院回應，政治獻金會計報告之申報人具有法定保管義務，以備監察院隨時要求檢送原本到院檢視、查核。目前已於8月12日派員查核柯文哲、吳欣盈政治獻金會計報告書，並已行文要求被查核人將支出憑證及證明文件原本，限期檢送到監察院。

民調花1400萬被質疑造假？黃珊珊：假民調不用委託人家

而政治獻金也被翻出花了1400萬進行民調，還有民調宣傳費用，而民眾黨過去公布的民調與最後結果相差甚遠，被質疑可能是假民調。對此，黃珊珊表示，當初是因人力資源有限，希望可以每天了解民意導向，所以每天進行滾動式民調，時間比較長。

黃珊珊強調，所有民調都是按照專業、科學的方法，「不管大家日後有什麼樣的評價，但在做的過程中，都是按照相關、應該有的方法，重點是不可能有人做假民調，「要做假民調就直接做就好，不需要再去委託人家，委託人家就是要了解真實的狀況。」

政治獻金多「現金」 黃珊珊坦承比例很詭異

台北市議員林亮君日前質疑柯文哲的政治獻金收入，現金比例遠遠高於「匯款」，但以民眾黨支持者多為年輕人，應該線上捐款比例會較高，她推測應該是把所有線上捐款的通通申報成現金捐款了。

對此，黃珊珊說，「捐贈部分我們也很疑惑」，民眾黨有找第三方支付協助，只要整份資料批次過來，就會很完整，有使用過第三方支付申報政治獻金的人，應該都清楚，如果不是因為會計登打委外，可以馬上回答，這也是比對清查的重點，「比例很詭異。」

花200萬租胖卡 黃珊珊：監察院函式不得購車

政治網紅四叉貓日前昨天指控，民眾黨不花錢買下2輛宣傳車，而是用租車讓木可公關大賺200萬元，黃珊珊回應。有關胖卡租賃車的爭議，競選團隊找到監察院的函示，早在民國105年6月就有相關規定，明定競選期間的政治獻金，得支援於租賃宣傳車輛，不包括購買宣傳車輛，因為買車是有記錄產，後續有折舊、清算等問題，規定就是如此。

黃珊珊說，胖卡租賃就是把宣傳交給租賃車使用，全部都用在宣傳，沒有任何問題，都有如實申報。

本文授權自今周刊，原文見此。

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