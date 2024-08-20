規模逾百億股票基金 這6檔熱度超高！一表看下半年資金押寶趨勢

根據投信投顧公會統計至7月底，雖然股市進入震盪期，但仍有10檔海外股票基金表現不挫，基金規模維持百億元之上，類型包括日本、越南、印度、美國等單一國家，以及醫療生化、物聯網、科技等產業型基金，另外還有特別股息與全球型基金。

這10檔中有6檔基金近1月規模不減反增，增加金額超過5億元，包括PGIM保德信全球醫療生化基金、柏瑞特別股息收益基金、瀚亞印度基金、群益印度中小基金、聯博美國成長入息基金、瀚亞美國高科技基金，反映出這些標的後市深受投資人看升。

生物科技及生命科學工具近期獲利預估值同步向上

PGIM保德信全球醫療生化基金經理人江宜虔表示，醫療產業在第二季財報繳出亮眼成績單，不論獲利及營收皆超過市場預期一倍標準差以上的比例，分別達66%及50%，超越整體指數平均值的55%及32%，由於醫療產業具備較強的議價能力，預期在售價上調之後，今年下半年的獲利年成長將出現明顯上升。

江宜虔進一步說明指出，醫療類股本來就有全球人口高齡化的剛性需求，再加上醫療產業訂價提升能力相較其他產業更強，特別是醫療服務類股，有利於獲利預期逐漸上修。

此外，生物科技及生命科學工具等近期獲利預估值同步出現向上修正趨勢，預期在今年下半年將逐漸脫離疫情期間獲利高基期的負面效應，獲利年成長狀況將有明顯好轉。

股市波動風險仍在，可增加醫療產業投資組合比重

另外，值得注意的是醫療產業的防禦能力，江宜虔認為，7月中下旬至8月初以來的股市震盪加劇，更加凸顯出醫療產業因同時具備防禦和成長雙重特性，在這波股市震盪中表現優於整體市場，眼見未來股市波動風險依然存在，建議不妨增加醫療產業在投資組合中的比重，以應對經濟不確定性並掌握長期成長機會。

江宜虔建議，若想搭上醫療類股的成長契機，可首要聚焦具有創新研發的中小型生物科技公司，投資價值持續優於大型生技股，今年主要熱門研發藥品包括阿茲海默症、肥胖症、癌症，以及各項罕見疾病等；至於大型製藥、醫療器材、醫療服務等領域，則建議以大型龍頭領導廠商為首選。

本文授權自今周刊，原文見此。

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