月薪3萬在台北怎活？低薪工作年輕人搶做、老鳥疑惑如何買房...專家揭殘酷真相

台灣房價高漲，年輕人想靠自己力量買房，可以說是越來越拚。房產專家何世昌在臉書發文討論「月薪3萬在台北怎麼活」，並分享聽到的現況。他說，有位敬重的前輩擔憂不少年輕人只願意找低薪工作，要如何買得起房？ 對此，何世昌點破背後原因，他認為其實並非工作難找，而是因為這群年輕人並不缺錢，所以也不用替他們擔心買不買得起房子，「因為買房靠的是父母而不是薪水。」最後更直呼：「他們本身就是人型金湯匙！」

「月薪三萬在台北怎麼活？」何世昌在臉書粉專《何世昌的房產知識Buffet+》發文，他說一位令人敬重的前輩憂心年輕人的未來，「應徵高薪的業務員，時常招不到人，但招聘低薪的行政人員，履歷卻如雪片般飛來。這類工作每月薪資2萬8、頂多3萬多一些，未來薪資成長空間也有限，他們怎買得起房子？」

對此，何世昌認為這個問題其實不難思考，「我們可以換個角度思考，為什麼他們在台北市，可以只找個3萬塊的工作？不難懂，理由是他們不缺錢。也不需替他們擔心買不買得起房子，因為買房靠的是父母而不是薪水。」

何世昌說，或許有人覺得這種說法太唬爛，但他認為很多台北人身邊應該都有這類朋友，對這些人來說「薪水只是零用錢」、「他們只是需要一份工作，而不是需要薪水」；更有趣的是，他們的工作能力不差，但就不想在工作上太勞累，所以過得享受生活、輕鬆自得。

不過何世昌也澄清，「不是說所有台北人都是如此，但就是有不少台北人這麼任性」。而他自己也坦言羨慕這種含著金湯匙出身的人，「不，應該說，他們本身就是人型金湯匙。」

父母在雙北有老公寓、無負債 已經打趴一票人

貼文引起不少網友討論，有人說身邊就有這種不缺錢的朋友，只是找個工作做，「家裡在台北市有房住，家裡還會另外再給他一個月幾萬零用錢」；也有人說分享，「剛開始出去玩，會想說人家收入不高自己多出一點，後來才發現這樣的朋友家裡有房在出租，或是本身就住雙北精華區。原來只有我需要付房租、房貸，窮的竟是只有我自己」。

還有人分享自己的看法，「父母在雙北有老公寓且無負債就已經打趴一票人了，畢業後就蹭父母，省了房租錢，這筆錢好好投入ETF等待時間複利，同時間也不中斷持續工作磨練技能不亂花錢，等到10-15年後，就準備買新房了，臉皮夠厚還可以再跟父母拿一筆頭期款更輕鬆。」

也有人認為，以另一種角度來看「為什麼他們應該要買房子？」，對此，何世昌則回應：「他們根本不需要自己買，說著說著淚就流下來」。

本文授權自今周刊，原文見此。

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