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柯文哲昔稱「口罩國家隊」貪污、今陷假帳風暴⋯謝金河：違背初心的反撲

聯合新聞網／ 今周刊
財信傳媒董事長謝金河。聯合報系資料照
財信傳媒董事長謝金河。聯合報系資料照

政治的初心在良心：回想口罩國家隊！

這個禮拜，我邀請沈榮津資政上電視回顧他一生走過的歲月，這當中，他的幸運崛起和口罩國家隊有很大的命運相連。

我記得2020年元月23日武漢封城，台灣陷入搶買口罩的風潮，電視播出民眾在台南麻豆排隊搶購口罩，我提醒沈部長要先盤點一下口罩每天的生產量，因為口罩到觀光工廠，代表機台已經封存，必須趕快修復舊機台，並且加裝新機台。沈部長卯足全力，衝刺第一線，在短短廿天內把產量衝到千萬片。

那個時候的口罩業者，工具機廠商都把這次疫情當國難，像工會理事長許文憲，瀧澤科技總經理戴雲錦等業者都24小時投入趕工行列，他們不是為了賺錢，而是大難來臨，大家一起為國家解決問題。

口罩國家隊為國家解決大問題，但也有人說風涼話，甚至到捕風捉影的汚衊，像前內政部長李鴻源指控口罩國家隊收回扣，柯文哲也指控口罩國家隊貪污。他們大聲嚷嚷，都沒有拿出具體證據，其實一片口罩單價很低，這個產業如果不是疫情，老早就收攤了，哪來的肥水？

我們常說沒有功勞也有苦勞，口罩業者為了國家付出心力，卻遭到無情指控！柯文哲嚴以責人，這次陷入風暴，這正是違背政治初心的巨大反撲！

本文授權自今周刊，原文見此

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