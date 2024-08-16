多領一筆退休金？65歲不想退休變資遣 勞動部澄清：中高齡續留職場「3好處」

【文/黃明惠整理】

因應老年化社會來臨，今年7月，立法院三讀通過《勞動基準法》修正案，勞雇雙方可協商延後強制退休年齡之規定，也就是達65歲法定退休年齡時，可以透過協議、由雇主繼續聘用。勞動部表示，此次條文的修正，代表各界對高齡勞動人力持續投入勞動市場的支持，具有正面意義。 不過，不少勞工誤會以為年滿65歲就不會「被退休」，或是雇主想要滿65歲的勞工退休，若是勞工不同意，則雇主必須以資遣方式辦理，如同「多領一筆退休金」。 對此，勞動部澄清，「退休和資遣」是不同制度，如果勞、雇雙方無法協商合意延後退休年齡，則應該依現行退休規定辦理；也就是說，勞資雙方未能協商合意延後退休年齡，就依照原「屆齡退休」規定辦理。 至於65歲以上繼續工作的勞工，勞動部指出有3大好處，除了可繼續參加勞保外，年資累計無上限，加上年金給付有展延機制，每延1年給付金額提高4%，最多可增加20%。

先前有說法指出，「勞動基準法第54條修正施行後，勞雇雙方如協商不成，勞工想退休、但雇主不願意放人，勞工能用自請退休的方式辦理；反之，若是雇主想讓勞工退休、不過勞工不願意，則雇主必須以資遣的方式辦理」，勞動部澄清，退休與資遣是不同制度。

勞動部說明，《勞動基準法》第54條修正增列「強制退休之年齡，得由勞雇雙方協商延後之」，是將勞資協商延後強制退休年齡明文列為法律，一方面讓資方鼓勵高齡勞工續留職場，另一方面也讓有意願繼續留在職場的高齡勞工，能有與資方協商的權益。

勞動部舉例，勞雇雙方若已協商將退休年齡延後至67歲，則勞工即可繼續工作至67歲；如果勞雇雙方協商不成立，則應回到現行規定，「退休不會變成資遣」。

此外，若勞雇雙方依《勞動基準法》第54條規定，經協商同意延後勞工之退休年齡後，雇主除有正當理由外，不得對逾65歲繼續工作的勞工有降低薪資給付及其他勞動條件等不利對待；否則，地方勞動主管機關依法可處雇主新臺幣30萬元以上150萬元以下罰鍰，並公布其姓名或名稱、負責人姓名。

勞動部：延後退休可領展延年金 每延一年多給4%

勞動部說明，勞保年金制度實施時，已明定老年年金給付之法定請領年齡採逐步提高至65歲 (113年為64歲，115年為65歲)，勞工符合法定請領年齡，保險年資合計滿15年，並辦理離職退保者，得依規定請領老年年金給付。

又勞保年金的年資採計無上限，勞工退休前加保的年資皆可併計，因此投保年資愈多，請領的年金金額將愈高。

勞動部提醒，勞保老年年金給付定有展延年金給付的設計，勞工保險年資滿15年，過了法定請領年齡後再提出申請，每延後1年請領，給付金額會增給4%，最多增給至20%，並依增給計算之金額發給至終身，活到老、領到老。

換句話說，勞保年資愈長且延後請領，每月及最終領到的年金金額也會愈多，可提供老年經濟生活安全保障。

另外，於年滿65歲前也受有就業保險之保障，如遭遇資遣等非自願離職時，可享有最長9個月的失業給付，及參加職業訓練期間請領最長6個月的職訓生活津貼。

本文授權自今周刊，原文見此。

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