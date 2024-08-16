最甜時間點已過？想穩領息快看送分題！投資長教戰債券ETF怎選、債券住套房如何加碼

【撰文／林韋伶】

隨著美國聯準會降息時程明朗化，市場推測最快9月就能看到降息，此刻被不少投資人視為搶進長天期債券市場的最後良機，兆豐投信董事長陳佩君更形容，目前市場共識為美國在未來1年半可望降息約5碼，現在就是最好的佈局債券時間點，「根本是送分題」。

兆豐投信投資長林忠義以8月初時，台股狂殺18%、美國10年期公債上漲8%為例指出：「如果投資人有做到資產配置，把一半資產放在台股、一半資產放在債市，就有機會讓虧損控制在5%內。」

林忠義也分析，從目前的景氣變化可看出，應該是投資人調整資產配置的時候了，他認為高股息ETF最好時間點已經過去，對於有領息需求的投資人來說，不應該all in（全押）高股息ETF，建議應該將部位轉移到債券。

債券佈局時間點怎麼抓？投資長教戰：FedWatch網站有答案

林忠義教戰，佈局債券最好的時間點，就是當殖利率來到高原期時，「投資人可能會好奇『我怎麼知道要停止升息了』，其實沒有那麼難，因為現在資訊非常透明，從FedWatch的網站，就可以找到答案。」

他進一步說明：「只要美國聯準會不再升息2次，也就是有2次的會議記錄都告訴你不再升息，就是介入債市的好時機。」

林忠義也解析另一個投資人常有的疑問表示，許多人擔心等聯準會真的降息時，債券市場也已經反應完畢，「我要告訴投資人，真的多慮了，從過去的歷史看得出來，只要聯準會開始降息，就會持續、階梯式下降，所以想提高資金使用效率的人，可在聯準會不再降息入市」。

債券資產還在住套房怎麼辦？投資長：買新不買舊

由於許多資產管理業者在去年就開始力推債券商品，有許多行動派客戶手上還有負報酬的債券資產，對於想攤平的債券投資人來說，林忠義建議，由於自2022年以來聯邦基金利率走升，也讓債券票面利率一路攀升，投資人想搶救手中被套牢的債券部位，應該以「買新不買舊」為原則。

簡單來說，當聯準會基金利率來到5.25%的水準，企業發債要有吸引力，就必須用高於5.25%的票面利率來發債，新成立的債券ETF在佈建部位時，市場上債券的票面利率高於1年前，自然可以輕鬆組出平均殖利率較高的投資組合。

因此，對於想填補債券部位虧損的投資人，林忠義不建議再用買舊標的之方式去彌補虧損，「透過佈局最近發行的債券，才是有效率的、聰明的做法，這就是為什麼我們可以看到，美國一堆投資人都在賣短債、買長債，他們正在做有效率的挪移。」

對債券有興趣，有哪些選擇？00959B、00957B同場競技

對於心動想要搭上債券降息前末班車、買新債券ETF的投資人來說，有2檔即將掛牌的債券ETF可選擇，首先是在14日結束募集、預計於8月底掛牌的大華投等美債15Y+ETF（00959B），以及將於8月21日至8月27日開始募集的兆豐US優選投等債ETF（00957B）。

大華投等美債15Y+ETF追蹤指數為「ICE 15年期以上BBB級大型美元公司債券指數」，主要以美國境內發行的美元計價公司債為母體，再透過流動性、信評、到期年限、票面利率等篩選規則，挑選出約100檔的大型美元公司債券作為投組。

前10大成份債囊括全球產業龍頭，橫跨通訊、航空、金融與科技等多元企業，例如：特許通訊、甲骨文、高盛集團、波音、美洲移動、花旗集團、雷神科技、惠普電腦與通用汽車等企業。指數平均信評為BBB，成分債平均剩餘年期為24.4年，擁有誘人的風險調整後收益率，適合穩健投資型的債券投資人。

大華投等美債15Y+ETF經理人郭修誠表示，在即將迎來降息之際，布局進可攻、退可守的長天期債券正是時候，原因在於債券價格與殖利率呈反向關係，一旦進入降息循環，存續期間越長的債券，價格上漲的幅度就越大。即使沒有降息，只要發行人不違約，投資人仍有債息可領，而00959B透過篩選機制找出票面利率前10%的債券，讓投資人有機會領到較高利息。該檔ETF為月配商品，且有加入平準金機制。

聚焦S&P500大型企業 00957B搶在降息前募集

同樣擁有月配息與平準金機制的還有00957B，其追蹤指數為「ICE 20年期以上美國企業優選投資級公司債指數」，鎖定長天期債券、掌握降息後可望帶來的資本利得。該檔ETF主打持債100%為美國企業，且皆為S&P500大型企業，精選最低票面利率4.5%的債券。

值得注意的是，00957B瞄準發行人債券殖利率較佳的產業如：金融、能源、醫療保健、媒體等，目前這類產業發行人殖利率都在5%以上，像是能源傳輸、CVS健康等，而特許通信、也就是美國第二大的有線電視運營商，更是突破7%；如此一來，就有機會提高債券的息收空間。

兆豐投信表示，由於台灣投資人對高配息ETF投以關愛眼神，00957B特別挑選出債券票面利率大於4.5%，有助投資人打造穩健收益來源，對企業及退休族群在資金安排上具有吸引力。

不過，兆豐投信也提醒，投資人在選擇ETF時，除了留意配息率與追蹤指數之殖利率差異外，也可觀察相關市場的政經議題變化，作為投資布局時的參考依據。

本文授權自今周刊，原文見此。

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