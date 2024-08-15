估價陷阱、合約風險…避免被當肥羊宰! 專家提點1眉角 設計裝潢不踩雷

文．周靖璞

許多民眾在購屋後會找設計師來做規劃，不過找設計師從接洽、提案、施工到保固都有非常多細節，而每個階段也有不同付費流程。與設計師合作前做好功課，不僅能使工程順利進行，也可避免後續產生糾紛。

屋主想找設計師替家中裝潢，但市面上設計公司百百種，該如何做功課才不會踩雷，瑋晨營造負責人方瑋晟擁有20年工程經驗，建議與設計師合作前應先了解合作細節，避免最後因不愉快合作經驗而後悔。

設計公司合作3模式

市面上與設計師合作方式約有三種：第一是與設計師只簽「設計約」，設計師依合約替客戶繪製設計圖，後續施工則交由屋主自尋工班，由於後續工程與設計約無關，屋主需要自行承擔施工風險。第二種合作方式屬於設計約+監工，圖面由設計師負責、工班由屋主找，設計師負責監工，乍看屋主省錢又省事的折衷辦法，但也可能出現設計師與工班意見不同產生紛爭。最後一種就是設計師從設計、施工到監工一條龍服務，好處是意見統一，保固較完整，可能還會附贈一些周邊服務，例如主動提供家電與裝飾建議。

「設計約一般市場行情在每坪4000元到8000元不等。」方瑋晟表示，室內20坪純設計約，合理價約在8萬到10萬元左右。如有監工需求，會另以總工程款的7%至8%計價，以200萬工程款為例，監工費大致就是14~16萬。若全部流程都找同一家設計公司承作，設計師通常可在設計費或工程費上給屋主折扣。

先做功課更有效率

方瑋晟提醒，設計公司第一次到府丈量或初次見面，屋主應該主動提出明確裝修預算及希望的風格取向，他表示，因為不同風格影響的預算也不盡相同，事先說明清楚，後續提案才會符合需求，「假設有200萬預算，可跟設計師說160萬到180萬，預留空間做追加或調整。」他表示，設計師如果評估屋主預算難以達到預期，也會提前表達設計困難，彼此都節省時間。

雙方實際開始合作前，務必要討論清楚設計師的收費方式及流程。確認合作意向後，設計師會提供報價單及合約條文。方瑋晟提醒屋主，務必確認清楚報價單上標明的單位及數量，才會清楚報價單是否合理。以地板為例，應以「一坪」為單位報價，而不是通篇寫「一式」帶過。服務費、監造費、發票稅金也應一併呈現在報價單內。

最後一步是簽訂工程合約，內容可以逐條討論或修訂，調整到雙方都能接受的共識。方瑋晟表示，很多屋主都以為合約制式、無法調整，實際上因屋況不盡相同，只要雙方合意，可針對內容做備註。另外，合約也應寫明付款方式、付款時間、保固項目及罰則等條件。「例如延誤施工或延誤付款，應有什麼罰則，條件可事先討論清楚，對雙方都是保障。」

進入施工階段後，每個案子會有不同的工程，大致流程是從拆除開始，接續水電、泥作、木工、油漆、清潔等。在這個階段會分批付款，「通常工程開始前需要付訂金及開工款項，接下來分別於50%工程進度、90%工程進度、尾款等不同時期收費。」方瑋晟進一步說明，在拆除工程時，設計師可能會發現房屋有預期外狀況，這時也可能有追加或追減預算調整。

優先找有商業登記公司

方瑋晟表示，想避免找到惡質設計公司或裝修公司，可先注意對方有沒有商業登記。有商登的公司可查詢到過去資料，「早期的工程，支票流通頻繁，如果一間公司有無退票證明，是很重要的信用保證。」方瑋晟解釋，無退票證明也是政府公共工程公開招標的基本條件，一間公司付錢給合作廠商經常不清不楚、支票沒有如期兌現，都要避免合作。

方瑋晟也建議，每項工程都建議開發票，屋主除可用來抵稅外，發票也是實際商業行為的證明，方瑋晟進一步說明，坊間很多個人工作室接案，並未做公司登記，不易確認營運優劣，容易出現發票不清楚、保固找不到人的風險。

至於設計師合約保固內容，有哪些條件限制?歡迎收聽本集《毛利小姐變有房》

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本文授權自今周刊，原文見此。

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