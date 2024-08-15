中國經濟下滑拖累全球？台灣出口連紅 謝金河揭關卡在年底：山不轉路轉

文．謝金河

山不轉路轉！台灣出口市場的轉向！ 去年總統大選前，很多媒體，專家學者有志一同都在說台灣出口表現14年最差，也有說台灣出口四小龍敬陪末座。郭董甚至以「經濟衰退，出口下滑，民不聊生」來形容台灣的經濟處境。

我在去年10月預告：台灣從11月起將迎來連續9個月的成長，最大的挑戰是今年7月，假如過了這一關，將迎來更長週期的增長。現在答案揭曉，財政部公布7月出口399.4億美元，超越去年7月的387.23億美元，我原來的預測在這個月達標，台灣出口迎來第九個月的成長。

這些年很多看壞台灣經濟的專家都說，中國是台灣最大的出口市場，台灣對中國的出口依存度最高達43.9%，因此，兩岸關係不好，台灣經濟一定不會好！另一個命題是，中國是世界的大巿場，只要中國經濟下滑，全球都會被拖累！

現在這些疑慮正逐漸釐清，這些年中國市場下調，但美國，日本，印度等國經濟欣欣向榮。台灣的出口也在山不轉路轉中找到出路。台灣出口到中國佔比從43.9%，到7月降到30.9%，但台灣出口到美國佔比從11.6%拉升至24%。

台灣前7月出口到美國635.66億美元，增長62.2%，但出口到中港814.44億美元，卻衰退3.94%，如果把東協市場的18.5%加上去是42.5%，正好取代過去中國港市場的佔比。

今年AI題材帶動台灣資通訊產業出口，前7月754.76億美元，年增93.41%，反而是半導體的零組件產業出口944.75億美元，仍然衰退6.6%，這個資通訊產業出口完全以美國市場為主，這是大出口大成長的關鍵。接下來，台灣的出口會到12月，去年12月出口399.29億美元，這是下一個大關卡。

延伸閱讀：

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

中國市場還在下滑「賺錢機會渺茫」！台泥(1101)董座張安平：未來不偏重兩岸水泥，要「四足鼎立」

全球首個水泥廠「無水泥窯」，燒果殼非煤炭！台泥低碳水泥進軍中非喀麥隆，新廠如何做到減碳4成？

繼亞泥私有化亞泥中國後，台泥也宣布收購法國子公司NHOA並下市...揭張安平背後2大算盤

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】