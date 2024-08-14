輝達救台灣！超級晶片GB200延後1季出貨 法人說免驚？關鍵在黃仁勳說「Hopper需求強勁」

【撰文‧吳筱雯】

台股8月初大跌、多檔AI伺服器概念股臉綠，與輝達的超級晶片GB200意外延後出貨有關，雖然第四季營收少了GB200的助益，伺服器代工廠與電源供應器業者對下半年營運仍樂觀。

人工智慧（AI）晶片霸主輝達新一代超級晶片（Super Chip）GB200的美夢，竟意外變了調！

故事，要先從輝達在今年GPU技術大會（GTC）亮相新的GPU架構Blackwell與GB200後，獲得一線網際網路大廠、大型GPU算力出租業者的大力支持說起。雖然輝達沒有對外公布GB200晶片與機櫃的出貨時間點，但市場共識是自今年9、10月起，台灣代工廠就會正式出貨GB200的機櫃。

比如，鴻海旗下工業富聯董事長鄭弘孟在今年6月底股東會表示，今年將正式出貨；廣達資深副總經理楊麒令也在台北國際電腦展期間透露，廣達的GB200機櫃訂單原先規畫9月出貨，「看起來有機會再往前推進一點」；緯穎董事長洪麗寗則在5月底股東會預期，GB200新產品將在第四季交貨。

雜音！良率、散熱傳出問題

誰都沒想到，8月2日，業界傳出輝達正式對客戶發出通知，GB200將延後至明年第一季才能大量供貨。

延期的原因相當多，晶片端傳出，輝達的B200晶片設計可能有缺陷、代工廠台積電CoWoS-L封裝良率仍有待提高等狀況，就連在系統端，也出現輝達設計的散熱效能不如預期的問題。

關於GB200的各種說法甚囂塵上，輝達美國總部卻僅表示：「市場對Hopper（指Blackwell前一代的H100與H200）的需求非常強勁，Blackwell已開始全面送樣，產量將在下半年如期放大。除此之外，我們不評論傳聞。」

GB200真的順延了嗎？廣達財務長楊俊烈在8月9日的法說會中，直白地指出「我們不評論市場傳言」，廣達第四季營運是否會因為GB200而有影響，他也表示「我們不對90天以後的事做預估」。至於鴻海集團，在8月14日的法說會中，有機會由董事長劉揚偉親自說明全年的營收展望，是否將因為GB200而更動。

美超微執行長梁見後則是供應鏈中，第一個站出來證實輝達GB200供貨碰上難關的業者。他在法說會中指出，「我們的確聽到輝達有些延誤」，他進一步表示，輝達今年第四季提供的量非常少、工程樣品也只有一點點，「我相信，真正的出貨時間點將會落在明年第一季。」

之所以說美夢意外變調，是因為市場對這款超級晶片的商機充滿想像與期待。

GB200機櫃出貨帶來的貢獻，究竟有多大？法人估計，GB200機櫃的NVL72版本單價高達300萬美元（約9700萬新台幣）、NVL36版本單價也要180萬美元（約5800萬新台幣），自今年第四季開始伺服器代工廠僅是小量出貨，就因為單價高可望對代工廠單季營收有不小挹注，明年全年NVL36需求量將躍升至約5萬台、NVL72則約1萬台，相當於GB200機櫃將創造高達1200億美元（約3.9兆新台幣）的產值。

也難怪，從伺服器、電源供應器、機殼、散熱元件、被動元件等整個伺服器中、下游供應鏈，對於GB200機櫃帶來的商機與效應，都樂觀看待、高度期許。

以鴻海集團為例，劉揚偉在第一季，就將今年全年營收預期由持平上調至「顯著成長」，關鍵背景便是AI伺服器出貨成長性高、鴻海在GB200機櫃的接單暢旺。

光寶總經理邱森彬也在7月中表示，今年第四季營收有機會高於第三季、打破以往都在營收第三季「攻頂」的慣例，就是因為，光寶GB200機櫃用電源有機會在第四季配合客戶出貨，他在7月底法說會也樂觀預估，2024年AI伺服器電源營收，將比2023年成長逾一倍。

至於在多種AI伺服器用電源產品都擁有高市占率的台達電，董事長鄭平也在八月初表示，今年上半年AI伺服器電源已經比去年同期翻倍成長，全年AI伺服器電源的營收占比約四％到五％。

也因為供應鏈紛紛表態，第四季表現將與GB200高度掛鉤，一場因GB200出貨恐遞延的風暴，已開始席捲到資本市場！

衝擊！鴻海、廣達…股價挫

包括鴻海、廣達、光寶、台達電在內的GB200受惠股自8月2日以來，股價震盪劇烈，尤其是機櫃組裝業者，鴻海至8月9日止的累積跌幅逾16％、廣達累積跌幅也逾13％；電源供應器業者好些，台達電至8月9日止的累積跌幅收斂至1.2％，光寶累積跌幅亦縮小至近3％。

長期研究伺服器產業的分析師表示，有些客戶希望GB200機櫃能夠早點出貨、有些供應鏈想要蹭熱度，都是市場先前對GB200第四季出貨期待度高的原因。但他不忘強調，「就GB200機櫃的組裝來說，哪有可能這麼簡單？代工廠拚在第四季量產出貨，挑戰本來就很大，除非客戶與代工廠都願意對散熱效能有所妥協。現在狀況就是回到比較實際的預估。」

儘管原先預期GB200對供應鏈的第四季營收拉抬效應，幾乎已成泡影，但供應鏈中不少業者，對今年下半年的營收展望依舊非常樂觀。

廣達便估計，下半年伺服器業務成長強勁，全年伺服器營收年增率更將首度突破雙位數百分比，進入三位數；台達電也表示，不論GB200供貨狀況如何，預期仍維持今年AI伺服器電源對整體營收貢獻度來到四％到五％；光寶則指出，「整體影響不大」。

舒緩！H系列仍是交貨主力

供應鏈到底要怎麼抵銷GB200延後上市的影響、維持第四季的成長動能？關鍵，可能就在輝達於聲明中所強調的「Hopper需求強勁」。

輝達的Hopper系列包括H100與H200，即使輝達新一代的GPU平台Blackwell已在3月亮相，看似會快速淘汰H系列。然而，供應鏈人士透露，「今年AI伺服器交貨主場還是H100與H200」，去年供不應求的H100，一直到今年第二季左右供應量才趕上訂單量，而去年11月上旬輝達宣布推出的H200，也一直到今年中才能開始交貨，換句話說，搭載H200的伺服器，交貨量能得等到第三季才會放大，這都是今年一整年AI伺服器出貨的主力，還是H系列的主因。

以廣達為例，受惠於輝達H系列GPU供應瓶頸大為舒緩、AI伺服器需求上升，帶動廣達七月營收比六月營收增加十一．六％，年增率更來到四三％。「新的GPU推出時程外界有各種說法，都不會影響廣達第四季AI伺服器出貨狀況。」廣達發言系統如此表示。業界人士也透露，H100與H200的機櫃訂單量，有機會撐起廣達下半年AI伺服器出貨量成長力道。

外界好奇，延後交貨後，對明年的GB200伺服器機櫃需求影響性有多大？廣達雖然沒有針對這個提問做回應，但楊俊烈強調，網際網路大廠對AI需求強勁、客戶已展現對發展AI的長期承諾，不會受到短期波動影響，可以預見未來十年，客戶對AI的資本支出會持續在高水位。

分析師則認為，「輝達暫時跌倒不代表別人能夠超越！」與英特爾每一代CPU性能都只提升一點點的「擠牙膏」方式不同，在AI領域，輝達一直是用盡全力前進、GPU產品的處理效能遙遙領先所有的競爭對手，即使交貨略為延後，雲端業者為了AI模型訓練需求而積極採購AI伺服器的趨勢不變，應不致影響明年客戶對搭載輝達GPU伺服器與機櫃的訂單量。

GB200延後交貨為伺服器代工廠、電源廠帶來的風暴，有機會因為H系列伺服器出貨順暢而抵銷不少。不過，H系列伺服器與GB200機櫃單價有明顯落差，以Hopper系列中最受市場歡迎、搭載八個H100 GPU的HGX H100伺服器來說，市場估算平均售價僅約30萬至38萬美元（約937萬至1200萬新台幣）左右，HGX H100所搭配的散熱系統、電源供應器平均單價，也比GB200使用的產品低了一大截。

也就是說，伺服器中、下游供應鏈有機會因H系列伺服器大量出貨，而守住今年下半年AI伺服器營收優於上半年的預估，但中、下游供應鏈營收與獲利真正的新高點，可能得等到超高單價的GB200機櫃明年進入大量交貨後，才看得見。

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