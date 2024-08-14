半導體業、AI猛吃電！台電董座坦言：未來4年供電壓力最大...能源學者算給你看

【撰文‧今周刊編輯團隊】

近3個月來，和碩董事長童子賢大力倡議核綠共存，主張將能源配比調為核能30%、綠能30%、火力發電40%的黃金比率，挺核聲量愈滾愈大，激起反核方蜂擁而出，雙方隔空交火。

台灣究竟有沒有缺電風險？經濟部能源署釋出的最新報告已充分揭示，未來幾年，台灣將進入用電大爆發的時代。

台電推估，在半導體和人工智慧（AI）產業用電大增下，今年到2033年，台灣用電量年均成長率將達2.8%、平均年增90億度用電；預估到了2033年，全年用電量將較今年成長28%。以用電夜尖峰負載來看，同樣年均成長2.8%，是過去10年年均成長0.9%的3倍。

「AI用電會成長，但實際增加最多的還是半導體。」台電董事長曾文生說明，台電追蹤半導體後續幾年在科學園區的設廠狀況、用電需求，再以AI業者用電計畫、AI伺服器內銷量推估，5年內兩者合計將新增407萬瓩，占全國用電負載成長的8成。

「要談電力夠不夠、核電是否延役，應該先問台灣一定要發展那麼多高耗電產業嗎？這些產業有沒有節電、用能源效率更高的技術？而非無止境供應大量需求。」台灣大學大氣系退休教授、媽媽氣候行動聯盟常務理事徐光蓉強調，未來半導體、AI資料中心用電激增，台灣也要評估自己的供電能力，不是全世界來設廠都歡迎。

台灣到底缺不缺電？台電過去經常端出備轉容量燈號統計，證明供電穩定無虞。以今年1月到7月底，總計213天為例，台電數據顯示，當中除了9天備轉容量率低於10%，落到「供電吃緊」的黃燈，其餘全亮起綠燈。

然而能源學者、中央大學管理講座教授梁啟源同樣取用台電資料換算，在相同的時段中，黃燈卻多達49天；甚至有4天備轉容量率低於6%，來到橘燈「供電警戒」狀態。

「這跟政府講的電力供應無虞，有很大差距，7月底前核三『1號機』還在運轉，就有50多天亮起黃燈、橘燈，接下來供電會更吃緊。」梁啟源這樣說。

然而實際情況，還可能更糟。梁啟源將上述接收站時程延宕，供氣可能受影響的機組納入考量，並將尚未簽約、卻已被排入上線時程的民間電廠，保守推估延後1年，重新修正政府版本的夜間淨尖峰能力，若最壞情況發生，明年備用容量率將剩下4.5%，落入缺電區間。

曾文生也坦言，2024年到2027年，將是未來供電壓力最大的幾年，備用容量率約8％（安全水位15％），若遇到機組故障，還會再下降。

再看另一端，再生能源建置進度大幅落後，燃氣卡在接收站環評延宕、機組設置不順，原定補位時程一再拖拍。

經濟部認為明年再生能源目標達不到20%，是因這幾年用電量激增，分母被拉大了，導致綠電占比下降。不過，即使不看比率，純粹看建置量絕對數字，進度同樣年年跳票。

核電如期停機，再生能源卻銜接不上，這讓童子賢強調，任何不排碳的發電，每一度都珍貴，他並未反對綠能，只是在使用綠能過程中，體會到理想與現實有很大差距，台灣要達到2050年脫碳目標，須靠核二、核三延役來幫忙，減碳不該在排斥核電上原地打轉，這是他主張核綠共存的原因。

如同賴清德所說，能源議題，不只是簡單的「反核」或「擁核」是非題，國家氣候治理中的每一個決策，都是多元的選擇題，甚至是複雜的多選題。台灣人要什麼樣的產業結構，決定會有多少電力需求，而為因應需求，選擇哪些電力來源，攸關要付出何種成本代價，你我都必須思考、做出取捨。

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