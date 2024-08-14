臉部辨識落伍了！蘋果新專利用「心跳解鎖」iPhone！他曝1最大疑慮

文．翁申霖整理

在科技愈來愈進步的時代下，蘋果（Apple）採用解鎖裝置的方式漸趨多元，除了密碼解鎖，蘋果為旗下產品導入「生物辨識技術（Biometrics）」，包括iPhone、iPad、MacBook上使用的「指紋辨識（Touch ID）」、「臉部辨識（Face ID）」，甚至是應用在頭戴裝置Vision Pro的「虹膜辨識（Optic ID）」；如今，據外媒掌握消息指出，蘋果於近期通過一項新專利—「心律辨識（Heart ID）」，或許在數年後，蘋果用戶便可透過感測器偵測心跳來解鎖裝置，如Apple Watch或iPhone。

7月30日，美國專利及商標局（U.S. Patent and Trademark Office）正式通過蘋果公司申請的新專利，該專利主要內容為「用戶可透過心率來解鎖iPhone」。

專門追蹤Apple專利的《Patently Apple》指出，USPTO授權蘋果使用的這項專利，主要以套用在iPhone上為主，包括解鎖手機、載入密碼或使用者私人資訊時，用戶可以透過多種不同輸入機制來達成，像是安全性密鑰或通行密鑰等，另也可利用生物驗證辨識技術。

「既然指紋、臉部，甚至是虹膜辨識都是可行的方法，那麼，心率自然也可以成為解鎖方式的一種，」《Patently Apple》如此揣測蘋果的想法。而Apple Watch開發的專門感測器，以用來測量心率、心律不整等、心電圖（EKG）等功能，或許就是蘋果想用心跳解鎖iPhone的參考藍圖。

不過，《Patently Apple》也表示，若要將此技術搬移到iPhone上，為了檢測使用者的心跳或心率，在技術上很有可能會需要把感應元件放置在機身外殼，讓使用者可以將手指放在特定位置（如Apple Watch是將手指放在錶冠上），以提供用戶接觸測量心臟訊號。

又或是手握iPhone，形同整個外殼都變成心率測量設備，但這種設計手法對於以簡約為傲的iPhone本身「並不美觀」，最糟的後果甚至可能導致消費者轉向其他品牌購買外表更有優勢的手機。

《Patently Apple》指出，「心律辨識Heart ID）」從開發到真正要上路或許還有重重關卡等著挑戰，包括身分驗證、解鎖或存取電子設備、認證功能等，都不如前述所提及的生物辨識技術（Touch ID、Face ID etc.）來的容易。

據悉，蘋果早在2008年就已開始在研究「心率解鎖」的生物辨識技術，目前尚無法確定此技術是否真的會將應用在產品上，不過，《Patently Apple》表示，果粉或許還是可以期待一下，畢竟Apple Watch部分型號早已具備「監測心率」的功能囉。

下方為蘋果的專利圖。圖1(FIG. 1)整台iPhone都變成心率測量設備的示意圖；圖3(FIG. 3)則是iPhone整合多個感應元件的示意圖；圖6(FIG. 6)為裝置基於用戶的心電訊號以執行電子設備操作的說明流程圖。

蘋果專利圖。今周刊

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本文授權自今周刊，原文見此。

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