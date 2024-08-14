加碼好時機？00919、00878、00939...受益人挑戰千萬 達人曝股息率更甜

文．黃明惠整理

台股ETF集保戶股權分散統計最新資料顯示，62檔台股ETF受益人最新一周增加22.3萬人，為連續24周創新高，總人數來到945萬人，逼近千萬大關，今年來總共增加337.9萬人。 以單檔來看，今年增加最多受益人的前5名依序為00940元大台灣價值高息、00919群益台灣精選高息、00929復華台灣科技優息、00939統一台灣高息動能、00878國泰永續高股息，清一色都是高息型ETF。 而這5檔今年來受益人增加228萬，占了所有增加人數的67.7%。

理財達人表示，經過市場的震盪整理，許多ETF修正到相對便宜的價位，過去存股族一直苦無機會增加張數與減低持有成本，如今可趁回檔之際逢低加碼。

高股息ETF的波動度相對個股與大盤來得低，發放高股息的企業營運相對穩健、財務結構健全，加上有股利具下檔保護的機會較高，在面臨市場波動時，也能展現較強的抵禦能力，特別是高息資產具備「易漲抗跌」的特性，投資價值將明顯優於一般資產，不失為投資人穩健投資的好選擇。 今年來受益人增加最多前十名台股ETF。（資料來源：CMoney、2024/08/09）

群益台灣精選高息ETF(00919)基金經理人謝明志表示，台股ETF若有不錯的配息金額及年化殖利率數據，容易吸引資金轉進，投資人想要配息就是希望現金流越多越好，因此殖利率是一個很重要的參考指標。

無論是季配或月配，其平均年化殖利率越高，一整年領下來的股利也就越多。

現階段處於升息循環的尾端，投資人要求的收益水準已隨著調升的利率水漲船高；因此，選股要同時兼具營運成長以及股息收益。

台股近期表現相當震盪，可考慮在股市出現估值調整時逢低加碼，特別是在評價已經修正到合理水平的個股。

多元布局高股息ETF或債券ETF 有效降低風險

展望後市，大華銀指數量化投資部門主管郭修誠認為，震盪將難以避免，但長期而言，台灣在技術創新能力和技術供應中的地位方面仍然具有很強的競爭力，身為全球科技供應鏈的地位不會輕易被複製和取代。

他認為，半導體龍頭的獲利結果超出市場預期，同時也觀察到健康的產業動態，庫存天數持續下降，人工智慧和智慧型手機的需求仍然強勁，就連汽車產業這次出現復甦情況，因此仍樂觀看待長期表現。

在布局上，郭修誠表示，若投資人擔心成長股波動加劇，那麼透過ETF多元佈局於高股息ETF或是債券ETF，會是降低風險的好選擇。

此外，隨著美國最快將於9月降息，近期美國10年期公債價格已經開始上漲，顯示長天期投資級公司債券的表現將可望受惠，加上誘人的息收，目前正是布局的大好時機。

至於高股息ETF，近期修正讓入手價降低，現在布局有望讓股息率更甜。

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本文授權自今周刊，原文見此。

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