柯文哲、民眾黨、陳佩琪被爆金流好亂⋯黨先致歉 律師拆解恐涉哪些犯罪

文．蘇芳禾

政治評論員吳靜怡、網紅四叉貓分別於8月6日、7日開始揭露柯文哲的政治獻金有逾新台幣3963萬元流入木可公關公司，且木可公關的負責人，就是柯文哲競辦財務長李文宗的妹妹李文娟。 而台北市議員簡舒培更進一步發現，支領柯競總薪水的員工李婉萱，就是製作競選小物立鼎公司和木可公關的對接窗口，質疑柯文哲相關金流根本是左手轉右手。 民眾黨一開始表示，都有申報給監察院，禁得起檢驗。沒想到此後又有廠商澄清，未收到申報的款項。民眾黨透過聲明致歉，坦承帳務處理瑕疵，將盡快補正資料，柯文哲週一（8月12日）下午將召開記者會說明。 律師黃帝穎受訪指出，相關案件將不只是申報不實的違反「政治獻金法」裁罰問題而已，更涉及是否偽造收據的行使偽造文書罪嫌。若查出916萬元的金流流向，則更涉犯詐欺、侵佔，「這都是刑事犯罪」。

吳靜怡6日發文指出，柯文哲拿著年輕人一點一滴的便當錢，卻毫無遮掩把經費透過多筆「授權」方式，轉入「木可公關」，而木可公關董事長跟柯文哲的私人基金會董事長都是同一位，就是柯文哲高中好同學、前台北捷運公司董事長李文宗，「小草們要注意一個準則，財富自由，靠得是交對朋友！」

吳靜怡7日再發文批柯文哲喊窮，對金主而言就是笑話，選票補助款自己就有上億，政黨補助款民眾黨每年都破億，難道又要透過「木可公關」再繼續割韭菜賣賣募資小物嗎？

而網紅四叉貓也發現，木可公關總共從柯文哲身上海撈3963萬2623元，木可公關的負責人李文娟就是柯文哲競辦財務長李文宗的妹妹。

民眾黨6日回應，吳靜怡的文章莫名其妙，通篇幻想文。不僅依法申報監察院，網路也都可查詢，毫無模糊的空間，可供大眾檢視。

兒子掛名傳媒公司 柯文哲妻陳佩琪坦承用兒名義

網紅四叉貓7日開箱民眾黨黨部所在地台玻大樓時，除了2樓有柯文哲的基金會與智庫，竟然又意外發現一家以柯文哲兒子掛名的《智堯資訊傳媒有限公司》。

對此，柯文哲妻子陳佩琪9日坦承用兒子名字開公司，由於陳佩琪是台北市立聯合醫院和平婦幼院區小兒科主任，具公務員身分，依法不得兼任營利事業職務。

陳佩琪說，柯文哲認為二○二八年總統大選要成功，除基層組織和民代選舉，也需經營「咖啡棧」當柯粉、小草聚散地。公司7月底才開始有正式帳戶，至今1星期多，都還沒開始運作，所以她算是有犯意，但未有犯行，請法院從輕量刑。

陳佩琪解釋，台北店面不好找，只好先將公司地址設成黨部地址，方便接收信件。她不知道這有違法疑慮，她對此致歉並撤銷公司。

行銷公司稱未收到款項 柯競總和木可公司共用李婉萱？

而在木可公關公司金流遭踢爆後，「尼奧創意行銷」以及「時樂」2間公司也被指與民眾黨有金流往來，而這兩家公司不僅設籍位置一樣，負責人也都是戴利玲，她過去曾替民眾黨立委黃珊珊製作競選影片。不料，這兩間公司卻透過媒體人指出，未收到該筆款項、也沒有開出三筆913萬的發票給民眾黨。

民進黨台北市議員簡舒培10日進一步指出，負責柯文哲政治獻金簽證查核的會計師，就是民眾黨中央委員、前不分區立委候選人端木正，而端木正還曾在柯擔任台北市長時，被柯推薦擔任台北富邦證券獨立董事，稱「獨董酬金要回捐民眾黨」；

簡舒培說，李文宗上任後爭議多，仗著自己是柯文哲同學，在任職北捷董事長時不務正業，在北捷胡搞瞎搞，竟然要機廠同仁在綠帶種植蔬菜水果。

此外，柯競總和木可公司都有一名「李婉萱」，為什麼「李婉萱」可以一邊在柯競總工作，一邊又代表木可去跟廠商接洽？

黃珊珊、民眾黨致歉 經查為「帳務處理瑕疵」

對於廠商澄清未收到款項，時任柯文哲競選總幹事黃珊珊回應，「這是帳務上很嚴重問題，不應該發生也很抱歉，黨部會做最完善處理。」

民眾黨則透過聲明表示，有關柯文哲總統大選競選團隊的政治獻金申報，當中登載「112年12月20日時樂股份有限公司宣傳支出500萬元」、「112年12月20日尼奧創意行銷有限公司支出216萬4311元」、「113年1月15日尼奧創意行銷有限公司200萬元」，經查為帳務處理瑕疵，將盡快補正資料。

針對外界對端木正的質疑，民眾黨發言人吳怡萱受訪表示，端木正於公告遞補後沒多久，便因個人因素主動請辭中央委員。

律師分析：涉偽造文書、詐欺、侵佔等犯罪

律師黃帝穎受訪表示，時樂及尼奧兩公司否認有收到柯文哲政治獻金申報表列支出款項，這不只是申報不實的違反「政治獻金法」裁罰問題，更涉及是否偽造收據的行使偽造文書罪嫌。

黃帝穎分析，柯文哲提供給會計師查核的帳簿文據，若有收據，則涉嫌刑法行使偽造私文書罪，是五年以下徒刑的犯罪；若查出916萬元的金流流向，則更涉犯詐欺、侵佔，這都是刑事犯罪。

對於，民眾黨稱帳務瑕疵，黃帝穎則認為，916萬元金額超過單純計算錯誤的合理範圍，柯文哲能否一併釋疑，涉及「共犯範圍」的判斷。

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本文授權自今周刊，原文見此。

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