環法自行車賽 每10台有3台捷安特！台股史詩級崩跌後 哪些「奧運概念股」有撐？

文．周靖璞

2024年巴黎奧運為期一個月賽程創造許多經典瞬間及永恆感動，主辦國密集的全球賽事轉播不僅有助於提升城市曝光，也讓特定運動商品及服務需求增加，投資人搭上運動風潮，隨「奧運概念股」賺取周邊紅利，奧運話題過後哪些個股仍深具產業實力？另下半年因應國際局勢轉變的「軍工概念股」、「生技概念股」 趨勢，有何行情可期?

奧運議題火熱

從運動概念股找長線標的

《國家級基金操盤手選股教戰手冊》作者黃豐凱表示，符合奧運概念股中的產業，以成衣、球鞋為大宗，品牌提供的配件、包包也深具商機。或單一競賽項目中的運動器材公司也屬於相關概念股。

黃豐凱以鐵人三項賽事中的自行車為例，自行車產業過去受Covid-19疫情影響產生庫存，美利達(9914)、巨大(9921)透過奧運推波，明顯感受產業復甦跡象，股價皆創下新高，沒有受到這次台股的中期震盪影響。「前幾天觀賞環法賽事，前10名的自行車有3台是捷安特！」

奧運概念股中成衣產業部分，聚陽(1477)股價接近歷史高點，儒鴻(1476)雖表現沒那麼亮眼，但在台股近期震盪中相對有撐。

鞋類產業部分，志強-KY(6768)專門製作足球鞋，來億-KY(6890)則專製跑步鞋，是網路爆紅Hoka 鞋主要製鞋廠，也屬於運動產業表現優異的概念股。

附屬配件部分，黃豐凱表示專業生產精品手袋、錢包、拉杆箱及休閒袋等各類箱包的威宏-KY(8442)，上半年合併獲利4.25億元，每股稅後達6.38元，股價在114元還算相對便宜，對投資人來說非常具吸引力。

黃豐凱提醒投資人，奧運概念股的話題性，短期討論度高的產業股價雖被激勵，但也同樣容易快速消風，他認為，企業要穩健獲利還是要回歸基本面。「奧運只是一個加分項目。美利達、巨大正好處於庫存消耗的階段，就容易出現領漲。」

下一階段產業趨勢

軍工關注短線、生技長線可期

當巴梨奧運畫下句點。投資人下一步可關注哪些趨勢概念股？黃豐凱認為，伊朗與以色列衝突升溫，軍工概念股是一個可能出現漲勢的領域，加上台灣地緣政治關係，新政府上任後也強化國防自主意識，可關注相關產業雷虎(8033)、全訊(5222)。不過黃豐凱特別說明，軍工概念適合短期操作，應妥善設停利停損點。

另立法院6月初三讀通過《再生醫療三法》，再生醫療細胞產業提供現行醫療效果不佳的患者新選擇，同時帶動國內生技產業發展。其中幹細胞外泌體（Exosome）作為再生醫療技術的新突破，未來還可廣泛用於醫美及化妝品，在生技展受矚目，世紀(5314)、訊聯基因(4160)受惠相關題材股價表現強勁，後者第二季營收亦創下佳績。黃豐凱表示，「生技展結束後會短暫降溫，不過保養美容是未來不變的趨勢，盤整過後會繼續看漲。」

下半年美國科技大廠AI布局及美國總統大選如何影響投資，歡迎收聽本集《毛利小姐變有錢》https://reurl.cc/ly5ymj

延伸閱讀：

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

台泥(1101)、亞泥(1102)哪個好？台股震盪，3條件選價值股：為何亞泥不但收復崩盤失土還挑戰前高？

00939、00940宣傳踩紅線，開罰60萬、90萬！文宣哪句話有問題？金管會揪出2話術不可用

台股跳空缺口已回補，00878、00919、00929…存股ETF都漲回來了，真的止跌了？VIX恐慌指數會說話

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】