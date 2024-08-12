租屋2年「從未看過房東」他困惑這麼信任房客？真相曝光卻令人羨慕：不怕漲房租了

文．林依榕

電價漲了、夏天又這麼熱，不少租屋族吹冷氣之餘也會研究各種省電妙招，擔心電費飆漲。不過一名網友卻表示，和女友租屋2年來都不曾看過房東來收房租，正覺得困惑才發現背後真相。

原PO在Dcard上發文表示，和女友在外租屋同居2年，一直以來房租都是各付一半，可是租屋這段期間，卻不曾看過房東來收房租，好奇房東對自己這麼放心嗎？都不怕房客亂搞、不用來「關心」一下？

最近他才得知「原來房東就睡在我旁邊」，房子其實是女友的父母送給她的，難怪租2年都沒被房東念過，而他詢問女友得到「肥水不落外人田」的回應，覺得自己好像被當成租客在幫她付房租。

網友們看了認為原PO身在福中不知福，「代表根本不用擔心漲租啊，傻傻的」、「該偷笑的被你講的好像被坑」、「你都住在裡面，負擔一半沒毛病吧」、「天經地義，住別人房子付錢應該的啊」、「有付房租分手才互不相欠」。

也有的人表示，等到結婚了連房租都省了，如果真的心理不平衡「不想付可以去睡路邊」、「那你就去外面找房子，但只會更貴」，其他人則分享自身經驗「我結婚了，岳父還是一樣收我的租金，不要想太多，本來就不是你的」。

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本文授權自今周刊，原文見此。

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