郭董虛幌1招 讓川普記恨至今！下個到美投資的是誰？謝金河點這集團的「大投資計畫」

文．謝金河

奧運激情告一段落，接下來全球焦點會在美國總統大選上！最近FB跳出2017年郭董承諾到美國威斯庫辛投資案，這個投資原本是台灣改變西進，進入美國投資的重要風向球，我也預測接在郭董之後的可能是台塑集團的德州大投資計劃。

為了郭董這個100億美元大投資計劃，威州州長Scott Walker卯足全力邀請郭董來投資，並且祭出30億美元的租稅減免。為了展現招商的誠意，川普並且在白宮歡迎郭董，並舉辦盛大的記者會。不過，後來因為總總原因，郭董的威州投資案不了了之。

郭董的威州投資案後來成了2019年美國大選的焦點，共和黨在這個搖擺州全敗，民主黨的Tony Evers以49.6%的得票率打敗共和黨的Scott Walker。最大苦主是川普，2015年的大選，川普打敗希拉蕊，他在賓州，密西根州，及威斯康辛等五大湖搖擺州都打敗希拉蕊。

但是，2019年川普在搖擺州被翻盤，拜登在威州以49.4比48.8%打敗川普，威州的10張選舉人票全歸拜登。共和黨在威州，州長輸了，總統的選擇人票也輸了。威州本來高調迎接郭董，但投資案成兩黨攻防焦點，最後也無疾而終。

最近川普對於台灣的發言，像是台灣搶走美國100%的晶片生意，台灣人很有錢，台灣要交保護費⋯⋯這些發言帶有生意人生意做不成的情緒，遠因不知與郭董有沒有關係？

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本文授權自今周刊，原文見此。

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