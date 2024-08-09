Fed利率連8凍9月恐降息 股市早已提前反應！經濟學家怎認為對美政治、股市影響不一？

【撰文/鄭鴻達】

美國聯準會（Fed）在美東時間7/31公布利率決策，第八度維持利率於5.25%至5.50%不變，但暗示通膨正逐漸趨近目標，外界解讀是在為9月可能的首次降息在鋪陳。 對於Fed的決策與發言，中經院副院長王健全分析，華爾街目前預測9月降息1碼機率有9成、11月再降1碼機率則為7成、12月再降1碼機率為4成多，因此目前各界看來，今年有可能的降息幅度為2至3碼。 王健全認為，Fed這次會如此表態，可能是考量過去擔憂的通膨數據有在降溫，但仍難達到2%水準，且目前經濟情況開始沒想像地好、就業機會也開始減少，因此有機會在9月先降1碼試水溫，後續再觀察是否繼續。 至於後續對政治、股市的影響，王健全認為，貨幣政策對經濟影響有遞延效果，通常會在3到6個月後發揮，因此Fed才會說若有降息並非政治性（指美國11月的總統大選）。 但他認為，股市是市場領先指標，如今美國、台灣等股市已提早反映此次會議的結果。

Fed決策出爐 利率連八凍、暗示9月開始降息

Fed經過2天政策會議，在美東時間7/31的會議上，宣布利率再次按兵不動，第八次維持在維持利率於5.25%至5.50%的區間，但也表示通膨正接近其目標，並指出若經濟狀況保持當前態勢，暗示最快會在9月開始降息。

Fed主席鮑爾（Jerome Powell）在會後記者會指出，目前已取得通膨顯著下降目標，但仍然過高，且未能確保通膨會持續降，因此Fed仍將堅定將通膨控制在2%的目標，以實現就業與通膨目標風險更好的平衡。

鮑爾：就業市場供需繼續邁向平衡 否認9月若降息有「政治性」

談到就業市場，鮑爾表示勞動市場仍相對緊張，但供需有持續向更平衡的方向前進。他也點出，近期失業率雖有略升，但仍然較低，而名目薪資成長力道正在放緩，職缺也有所減少，因此聯邦公開市場委員會（FOMC）認為就業市場將持續再平衡，會紓解通膨壓力。

鮑爾也提及，若Fed在9月降息，絕非是「政治性」的，也警告不應假設降息一定會發生。他說，Fed從不使用其工具支持或反對某個政黨、政治人物或任何政治結果，並表示Fed的經濟預測並未考慮誰會贏得（美國）總統選舉。

中經院王健全：市場預期今年降2-3碼 但通膨難以降到2%

王健全指出，根據Fed目前點陣圖估計今年只會降1碼，但華爾街有預測認為，今年9月降息可能性約有9成、11月再降一碼機率約為7成，而12月再降1碼可能性大概是4成多。因此，他表示目前看起來，今年Fed可能會降2到3碼。

王健全分析原因表示，第一，Fed公布認為通膨有在下降，第二，是因經濟情況不如想像中好，且創造的就業機會較少、職缺也在減少，因此就比較不可能造成薪資成本上升推動通膨成長，上述條件讓Fed認為通膨要降到2%很難，因為服務業通膨黏著度太高。

通膨、就業市場降溫有利9月降息 但股市已領先反應

王健全認為，Fed過去擔憂惡性通膨，如今可能在9月會先降息並且觀察，再看11月是否要再降，主要是擔憂通膨死灰復燃。不過他認為，如今看來通膨正在降溫、就業市場的降溫，都會支持前述可能，除非有地緣政治、油價上升等外在因素影響。

王健全也分析，鮑爾稱若9月降息與政治無關，雖然說其實是有關的，但因貨幣政策對實體經濟影響有遞延效果，大約需要3到6個月時間，因此9月降息、11月選舉，雖對股市有利多，但真要對政治產生影響，其實也來不及了。

至於Fed此次利率決策對於美股甚至台股有何影響？王健全直言，股市已經提早反映了。他說，股市永遠是市場領先指標，現在談到9月可能降息，股市都已經先上漲了，但要到實體經濟發揮效果，一如前述，也是降息3個月到半年後的事了。

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

大家都在等Fed降息，政策轉鴿真是好事？助漲股市、美元走空...為何經濟學家說恐上演戲劇性崩盤？

川普喊話Fed大選前不要降息「會讓鮑爾做完任期」！曾說重返白宮就換掉他，為何態度轉變？

FED再暗示9月降息！AI重返只漲不跌時代？達人分析「高勝率投資法」：別一有錢就丟股市

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】