從恐龍展、紅髮艾德到《歌劇魅影》都是版圖…寬宏董座想邀泰勒絲來？他點台灣弱勢之處

文．彭蕙珍

今年2月寬宏邀請英國創作歌手紅髮艾德（Ed Sheeran）來台演唱會，第1季營收6.33億，創掛牌來新高。 近來國際巨星泰勒絲（Taylor Swift）經紀席捲亞洲，寬宏董事長林建寰透露，多年前他已邀請泰勒絲來台演唱，「如果她能來，台灣會很幸運，畢竟我們是很小的地方。」

泰勒絲在全球展開巡迴演唱，目前東南亞只選擇落腳新加坡。據悉，在新加坡的Eras的演唱會，一周就能帶來5億美元收益。

林建寰解釋：「泰勒絲是一位世界知名的歌手，不只是寬宏，很多人對她都很有興趣，能邀請到她是大家很大的夢想。」

台灣市場小 比不過日、韓、新加坡

「在她上一次演出時，我們就和國外連繫，但她一直都沒有允諾要到亞洲。」他坦言，想邀請具知名的國際歌手來台灣並不是容易的事，「全球巡迴是要有連貫性的，有很多的困難及多方考量。」

「老實說台灣並不是一個很有市場性的地區，我們在經濟規模、演唱會的人口上都比不過日本、韓國和新加坡。」

「對一名成名歌手來說，如果只有1周、2周在亞洲巡迴，當然會選擇對她未來經濟效益最大的地方，這是台灣本來就比較弱勢的地方。」

但是，他不棄餒，仍持續提出邀請，他笑道：「就看有沒有緣份。」 寬宏藝術董事長林建寰。圖／聯合報系資料照

高雄市政府傾力協助 配合度很高

疫情後演唱會爆發，寬宏於2月邀請到英國知名創作歌手紅髮艾德來台演出，場地就在可容納逾5萬人的高雄世運主場館。

「紅髮艾德團隊很信任我們，因為我們很優秀、配合度蠻好的，集團有藝能統合、售票系統等，從頭到尾都可以做。」他指出，辦好一場演會要具備很多能力，寬宏都有，而且在國際上也累積極佳的口碑和信任度。 紅髮艾德。（美聯社）

邀請到國外知名團體來台演出還不夠，一場演唱會動輒3、5萬名觀眾，還要有在地政府協助。以這次紅髮艾德在高雄的演出為例，林建寰感謝道：「高雄市政府傾全力協助，包括警察、環保、交通，公車、捷運配合。」

「一場5萬人的演唱會要出動很多人力。」他舉例，警力就要上百人、廁所清潔、垃圾清除、高鐵捷運公車接駁、飯店住宿、文化局的行銷宣傳等。另外，高雄市政府也主動和在地業者推出活動，像是發夜市券等。

「高雄市政府及高雄世運主場館配合度很好，一年多的溝通過程中，感受到很多很多的善意。」

恐龍展打出名號 赴港澳展出

寬宏向來是多角化經營，包括音樂劇、演唱會、歌舞劇、自製展覽等。除了演唱會商機外，他表示，展覽也做得很好，最知名的就是「恐龍展」。

林建寰回憶，最初做恐龍展時是從日本借恐龍化石，「恐龍化石來台要保險、空運等，花了很多費用，後來發現小朋友對骨頭比較沒有興趣。」

於是發想能否以寓教於樂的想法來做恐龍展，催生自製恐龍展。富有教育、有娛樂性的恐龍展，深受大小朋友喜愛。他解釋，每年恐龍展都會加入不同的元素，吸引小朋友一來再來。

像今年恐龍展，大、小朋友可以和1噸重的甲龍拔河，「全家一起拔河，小朋友會覺得很有趣。」更結合光影，呈現陸地恐龍如何在草原裡生存、打鬥；海洋中的恐龍如何吃魚；火山爆發後恐龍是怎樣被淹沒的，以生動有趣的方式，讓小朋友了解「原來恐龍世界是這樣。」

恐龍展在疫情時更遠赴香港、澳門展出，「2021年台灣因疫情不能展覽，但香港、澳門可以，他們向我們買了展覽版權，這是蠻難得的突破。」

海外投資音樂劇 明年補齊4大音樂劇

「我們一直想要往外走。」林建寰坦言，台灣市場畢竟太小，企業想要擴大經營規模，勢必得朝國外發展。

寬宏於2016年開始投資音樂劇，在英國投資《國王與我》、參與新加坡的《獅子王》、《長靴妖姬》、澳洲的《日落大道》等。

他強調：「在國外做一齣劇，要找資金不難，為何要選擇寬宏？是因為多年交情，變成朋友才有機會。」

寬宏更預計於今年第4季赴新加坡設立子公司。這是因為和國外公司談案子時，只能談在台北、高雄兩地演出，「如果我們可以結合亞洲，和當地業者共同合作，就可以把餅做大，這對大家都是有利的。」

對於未來的計劃，林建寰指出，寬宏一直以來最著墨最深的是音樂劇，今年做完《西貢小姐》之後，明年還會有大型的音樂劇。

「我希望4大音樂劇明年版圖能拚完，《歌劇魅影》、《貓》、《西貢小姐》都辦過了，希望明年能推出《悲慘世界》英文版。」

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本文授權自今周刊，原文見此。

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