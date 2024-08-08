淘寶99元人民幣「台灣免運」讓蝦皮「下課」？一文看中國電商攻勢

文．翁申霖整理

中國知名電商平台「淘寶（Taobao）」即將於8月2日針對「淘寶全球大服飾包郵計畫」推出「滿人民幣99元」寄送台灣免運服務，這也是繼「淘寶PLUS」99包郵專區服務後，再度祭出的高額運費補貼，淘寶陸續出招的猛烈攻勢，是否會讓國內「蝦皮購物（Shopee）」的賣家受到嚴重衝擊，據了解，當淘寶消息曝光後，隨即引發賣家社團熱議，眾人多持不同看法，但有不少人紛紛表示，諸多從淘寶「淘」回台轉賣的商店恐怕要當心了。

據了解，2023年雙11購物節前夕，淘寶在台灣市場首度推出「淘寶PLUS」包郵專區服務，台灣消費者只要在平台上選擇有標註「淘寶PLUS」的標籤商品，就可享受「滿99人民幣包郵、本地退貨首次免費及台灣本地專屬客服」等服務；其中，「淘寶PLUS」專區商品涵蓋生活家居、3C數位、運動戶外、母嬰玩具等熱銷類別，商品總數目前已突破5000萬件。

然而，中國境內電商平台競爭激烈，據港媒分析，淘寶受到中國快時尚巨頭「希音（SHEIN）」及「拚多多」旗下平台Temu夾殺，為吸引海外用戶，淘寶在7月30日發布新聞稿指出，8月2日上午10:00台灣市場將正式上線加入「淘寶全球大服飾包郵計畫」，預計將有18個品項、總計超過1000萬件服飾配件新品加入台灣淘寶PLUS包郵專區，藉此搶攻衣類服飾這塊市場。

據悉，這項計畫第一階段涵蓋香港、澳門、台灣、新加坡、馬來西亞、韓國等亞洲地區。

其中，18項服飾類商品包括「女裝／女士精品、男裝、女鞋、流行男鞋、女士內衣／男士內衣／家居服、箱包皮具／熱銷女包／男包、服飾配件／皮帶／帽子／圍巾、手錶、ZIPPO／瑞士軍刀／眼鏡、自行車／騎行裝備／零配件、運動鞋、運動服／休閒服裝、運動包／戶外包／配件、運動／瑜伽／健身／球迷用品、戶外／登山／野營／旅行用品、童裝、童鞋、飾品／流行首飾／時尚飾品」。

根據淘寶「台灣包郵計劃」消費者規則說明，台灣消費者在手機淘寶APP上，將地區切換到台灣後，將帶有跨境包郵標識的商品加入購物車（支持跨店或同店）合併下單，並選擇「官方集運-海運快遞」方式運輸或選擇「官方直郵海運」方式運輸，實付金額（不含運費）滿人民幣99元（約449元新台幣），即可享受跨境段免合單操作且免跨境段運費優惠。

「淘寶去年雙11前推出了『淘寶PLUS』包郵商品專區，除了基本的滿額包郵方案，還進一步附加提供本地退貨首次免費與本地專屬客服等升級版體驗服務，來解決台灣消費者在意的跨境購物痛點」，根據《立報傳媒》報導，天貓淘寶海外台灣總經理劉慧娟指出，「目前『淘寶PLUS』包郵專區商品量已涵蓋生活家居、3C數位、運動戶外、母嬰玩具等不同品類，總計有高達5,000萬件商品可供消費者挑選，此專區的包郵門檻經數次調降，現已降到99元人民幣，一般消費者都能輕鬆享受包郵服務。」

「這次台灣上線『淘寶全球大服飾包郵計畫』，增加了涵蓋18個品類總計1,000萬件人氣服飾新品選擇，目的就是讓台灣消費者在滿99元人民幣包郵、本地退貨首次免費與本地客服的升級版服務基礎上，進一步滿足台灣不同世代、不同穿衣風格的服飾類商品選擇。」

淘寶新計畫「衣飾類」RMB99免運 關稅怎麼算？

根據淘寶的公告顯示，台灣的消費者如要參與這項計畫，只需要將手機淘寶APP上的地區切換到「台灣」，將帶有「跨境包郵」標識的商品加入購物車（支持跨店或同店）合併下單且收貨地址在台灣地區，並選擇「官方集運-海運快遞」或「官方直郵海運」方式運輸，實付金額（不含運費）滿人民幣99元，即可享受跨境段免合單操作且免跨境段運費的優惠。

清關方面，公告中提及，「若貨物在台灣入境需要辦理相關進口清關、申報手續，則消費者同意授權菜鳥以消費者名義完成相關清關、申報手續。如因消費者資訊錯誤導致清關失敗、貨品無法送達消費者處等情形，由此產生的相關損失由消費者自行承擔。」

至於關稅的部分，淘寶指出，具體金額以清關代理的稅單為準，且關稅起徵金額為消費2000元新台幣，每半年內進口2000元以下的包裹可6次，超過仍應被課稅。

國內電商平台賣家會受衝擊？一票人讚淘寶「客服」

消息曝光後很快地在國內蝦皮賣家社團傳開，不少人直指蝦皮平台有很大一部分的賣家都是從淘寶轉運貨來台高價販賣，「正好讓那些淘寶轉賣都倒一倒，淘寶1000塊的東西在蝦皮賣3000還要等10幾天才會到貨」、「瞎皮的貨99%都是淘寶貨，給賣家賺一手再賣你，不如直接淘寶」，甚至有人直言應該會下架許多在蝦皮的「淘寶轉寄店」，「在蝦皮要轉賣從淘寶進的商品，說實話真的沒辦法生存了」、「你還在賣淘寶貨？人家直接讓你下課。」

針對許多人關心的退貨問題，質疑若從淘寶購買是否會造成退換貨或退款不順利，對此，有買家分享退貨退款經驗，表示日前剛使用淘寶台灣退貨功能，「退貨次數超過後需要手續費，超取退貨$37，到府收退貨$55」、相較於台灣蝦皮是由賣家全數承擔損失運費，淘寶則是選擇由買賣家一同承擔退貨成本；「昨天剛收到貨，缺2件直接退款，然後款也收到，客服超快」。

此外，不少人也紛紛稱讚淘寶的「客服」相對友善，「淘寶還有一個好處，官方客服是真人回覆，然後退款速度超快」、「撇開政治因素，單論平台賣家素質，淘寶客服比台灣人友善多了」、「便宜、退貨方便、客服親切，唯一缺點就是要等比較久」，但也有人表示為了省價差，曾與淘寶客服周旋許久，表明過往的交易經驗並不愉快。

「天貓」、「淘寶」哪裡不同？

同為阿里巴巴（alibaba）集團旗下購物平台的「天貓」（Tmall）及「淘寶」哪裡不一樣？據了解，兩者最大的不同在於，淘寶是以「C2C（Consumer-to-consumer）」為主，是一種以個人對個人的交易方式，任何一個人都可以開設賣場，淘寶平台與台灣蝦皮較為相似。

至於天貓則是「B2C（Business-to-consumer）」為主，是一種以商家對個人的交易方式，當賣家要入駐天貓商城時還要繳納一筆保證金。而天貓商城進駐較多大品牌的店家，大多是由企業註冊。 天貓。圖／取自彭博

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本文授權自今周刊，原文見此。

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