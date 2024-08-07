美國經濟比想像糟 債王接班人：聯準會降息今天就該做！一文看懂8月股災

【撰文‧今周刊編輯團隊】

7月31日這天，在聯準會利率決策會後，終於等到鮑爾一句「9月可能考慮」的明確表態，預約了資金派對重啟時間。

看到市場歡騰氣氛，同為華爾街重磅要角，早年還曾以「美國債王接班人」稱號聞名的安聯集團首席經濟顧問伊爾．艾朗（Mohamed El-Erian），並未加入這場慶祝會。

這天，他先是在自己的網路社群貼上標普500指數大漲走勢圖，不久後又再發文，沒有多餘文字，只是冷冷附上《華爾街日報》某篇舊文摘錄，文章的副標題是「高利率受益者與受害者之間，差距愈來愈大」。這是一篇走入市井底層的調查報導，深刻描繪美國民眾掙扎於高利率、生活成本陡增的當前困境。

在過去2個多月，基於對美國民眾消費力快速衰減的觀察，他已多次利用機會提醒：「美國經濟減緩的速度，比聯準會想得更快！」

1天之後，市場看懂了伊爾．艾朗冷漠貼文的背後真意。

8月1日，美國勞動部公布各項就業數據，7月「新增非農就業人數」僅有11.4萬人，遠遜於外界原估的17.5萬人，並創2020年12月以來新低，而4.3%的失業率，則是近3年新高。

就業數據令人意外地急劇惡化，瞬間掀起市場對「美國衰退」的高度憂慮，華爾街一夜之間從搖滾區變重災區，且災情火速延燒全球，8月2日台股慘跌千點，8月5日更狠殺1800點，寫下史上最慘紀錄。這一天同樣寫下近40年來最慘跌幅的，還有日股。

「美國經濟比多數人想得更糟！」在金融市場豬羊變色後，華爾街媒體密集邀訪提早預警的伊爾．艾朗；訪談間，他總算說出7月31日聽完鮑爾談話後的第一時間真實想法：「不該等到9月，今天，聯準會就該降息！」

某種程度，他將這場劇烈修正的主要元凶歸咎於聯準會降息拖拍；而從伊爾．艾朗近期在集團內發表的諸多談話，則能窺見這位早一步發現黑天鵝的債券天王，如何評估美國經濟、全球金融市場的未來。

「過去一段時間，支撐美股的信心來源有3個。」他所指的，首先是人工智慧（AI）大浪，「這是真實趨勢，AI對未來生產力有顯著貢獻。」其餘則包括美國強韌的經濟數據，以及市場對聯準會決策的信心。而對於後二者來說，「唯一能夠嚴重破壞的方式，就是聯準會採取過度、過久的貨幣緊縮政策。」

在美國公布難堪的就業數據後，高盛證券發布報告，將「美國明年陷入衰退」的機率從15%調高到25%；但在此之前，根據安聯集團內部資料，伊爾．艾朗已將美國衰退的機率設定為更高的35%。即使鮑爾終於「明示」9月降息，「我現在仍然維持這個預估值。」他說。

其實在美國7月就業報告出爐後，金融市場對聯準會9月降息幅度的預測也有了驚天變化，從原本的「應該會降息1碼」，一夜之間變成「極可能降息2碼」，「與通貨膨脹相比，現在更大的風險是美國經濟衰退……，金融市場已經看出這一點了！」伊爾．艾朗解讀。

回到台灣投資人最關心的台股市場，第一金投信投資長曾志峰表示，「經歷短期內大幅度回檔後，台灣加權指數已明確跌破季線，且是帶量跌破。」依過往經驗，年線（目前約19000點）通常會有明顯支撐，惟陸續傳出產業雜音，如輝達GB200延後出貨，AI終端運用需求不振等，「整理期間恐怕會拉長，年底重回高點的機率已明顯降低。」

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