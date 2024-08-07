中國經濟仍不可小覷、別忽視人口條件 台商第二代： 中等所得陷阱是隱憂

文．劉煥彥

廣東中型台資企業矽谷電子科技董事長魏弘彥認為，中國經濟或許近期有些逆風，但以中國的幾個超大城市群來看，本地市場的經濟動能依然有其實力，不可小覷。 若以華南的粵港澳大灣區（大約是珠三角經濟圈加上香港及澳門）來看，人口直逼1億人，他認為只要是有能力留在廣東或大灣區的台資企業，盡量留在當地發展，因為光是本地市場就有1億人的規模。

矽谷電子1980年成立 1993年在東莞設廠

台北經營管理研究院26日舉行當前台商講座，邀請矽谷電子科技董事長魏弘彥以「矽谷電子的創新經營策略」做專題演講。

矽谷電子位於廣東東莞，母公司矽谷科技1980年於台灣創立，主要從事半導體開發與生產。1993年隨著業務不斷擴大，為配合發展需要，魏弘彥的父親赴東莞成立矽谷電子科技，投入電子產品代工，1998年又設立矽谷模具廠，負責開發和生產模具、塑膠射出，以及電子產品組裝。

目前矽谷電子的業務有三大塊，分別是組裝電路板PCBA、工業顯示模組LCM，以及協助客戶設計生產電子產品的組裝。

身為公司第二代的魏弘彥，原本在其他企業服務，2003年進入家族企業上班，從品質工程師做起，歷任產品經理、研發部門經理及公司總經理。

粵港澳大灣區人口近億人 光東莞就有1000萬人口

魏弘彥在演講中提到，若以人口密集地區來看，現在中國有四大城市群，若不計政治中心的北京，在對岸大家真正討論的城市群有三個，從北到南分別為渤海灣（包括山東青島）、長江三角洲及珠江三角洲。

若以官方定義的粵港澳大灣區來說，包含了廣州（約1800萬人）、深圳（約1700萬人）、佛山（約950萬人）、東莞（約1000萬人）、中山（約443萬人）以及惠州（約605萬人），人口就接近1億人。

「所以對於在東莞，或是在珠三角這個地方，還是鼓勵我們這些大陸的（台商）同業，能夠留在東莞的，能夠留在灣區（大灣區）的，就盡量留在灣區，因為本地的市場就有1億人了，只要你做得到。」

中國能否避免「中等所得陷阱」 是國際經濟學界關注焦點

他也提到，目前市場上擔憂中國經濟的陰影之一，在於是否會步入中等所得國家的陷阱，但北京已經推出多項刺激經濟的政策，因此不需要悲觀看待經濟前景。

在新冠疫情前，已經有國際經濟學家指出，中國人均所得正陷入經濟學界所稱的「中等所得陷阱」，若能順利擺脫就能步入先進經濟體之林，問題是歷史上能順利走出該陷阱的國家不多，中國很可能未富先老。

「中等所得陷阱」是世界銀行2006年提出的概念，意思是指一個國家或經濟體的人均GDP或人均所得進入中等水準後（大約是3000美元至12000美元之間），經濟開始進入停滯期，使得人力成本無法與低所得國家競爭，科技水準又無法與高所得國家競爭，因此無望擠進高所得國家之林。

國際貨幣基金（IMF）估計，2024年中國人均GDP是13140美元，低於台灣的34430美元、南韓的34160美元、日本的33140美元，以及新加坡的88450美元。

熟悉美中關係的日本知名經濟學家、野村總合研究所首席經濟學家辜朝明曾在2020年一場公開演講表示，當中國人均GDP逼近1萬美元時，由於薪資普遍升高，許多製造業想把產線外移至越南、印尼、緬甸等薪資更便宜的東南亞國家。

沒想到，美中貿易戰加速了這股製造業外移，加上在貿易戰下，中國民間企業的投資態度偏保守，都不利中國經濟成長。

當時他說：「能順利脫離中等所得陷阱的國家不是很多，日本、台灣、韓國、新加坡，差不多就這些。太多國家還在中等所得陷阱中，不論拉丁美洲、非洲或中東都是。」

「所以中國（經濟學界）很擔心，只剩下13年維持這樣的經濟動能，加上又還在中等所得陷阱，可能讓中國未富先老。」

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本文授權自今周刊，原文見此。

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