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開「超荒唐玩笑」？銀行行員請假理由被誤會 主管發現真相馬上准假
文．林依榕整理
中國杭州一名銀行客戶經理向主管請假，請假單上理由竟是寫「參加巴黎奧運」，當時主管、同事都以為她在開玩笑，沒想到這是真的！
中國馬拉松好手徐藝銘，是一名資深業餘馬拉松愛好者，平時在澳門國際銀行杭州分行任職客戶經理，工作之餘，日常生活習慣晨跑、夜跑。
據《浙江新聞》報導，2020年當巴黎奧組委確定奧運8月10日當天舉辦的男子馬拉松比賽結束後，賽道將保留給當晚的大眾組馬拉松比賽，但參賽名額只有4萬餘名且必須抽籤獲得資格，消息一出便吸引了全球超過80萬人註冊報名。
但是想要爭取抽籤資格，參賽者還必須用自己的運動里程換取積分，因此徐藝銘從2021年夏天起就開始備戰，維持著3000公里的年跑量。2年間共累積了10萬積分，換算下來相當於5000公里的跑程。
今（2024）年除夕夜，幸運的她意外收到了奧運官方的通知郵件，成功獲得了參賽資格。
當她興奮的跟銀行主管請假，說要去參加巴黎奧運時，主管以為她是在開玩笑找請假理由，結果得知她真的是要去比賽，馬上准假還要她「跑出中國人的風采！」
而2024巴黎奧運大眾馬拉松比賽，即將在8月10日晚間舉行，同事們聽聞後也都相當興奮，替徐藝銘感到開心，也集氣希望她跑出好成績。
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本文授權自今周刊，原文見此。
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