王齊麟新搭檔是他！戴資穎、李洋退役…台灣羽球大時代結束？無法想像2028奧運

文‧林依榕整理

2024巴黎奧運寫下不少歡笑和淚水，8/4羽球男雙李洋、王齊麟替台灣抱回首面金牌，更創連霸奧運冠軍紀錄，然而這屆奧運卻是李洋的最後一舞，同時也是先前負傷上陣、拚戰到最後的羽球天后戴資穎的最終戰。 而沒了老搭檔李洋的王齊麟，仍然會繼續征戰羽球，找尋新搭檔合拍，未來新戰友已經曝光！ 不過，有網友感嘆，等這屆奧運結束後，是否是台灣大羽球時代的結束，沒有了多名運動健將，實在很難想像2028年的奧運，台灣羽球會變成什麼樣子。

王齊麟新搭檔人選是他！8月就要爭戰日本公開賽

據《ETtoday》報導，告別羽球生涯的李洋退役後，將到國立體育大學擔任副教授，協助國內羽球運動發展。而他的最佳搭檔王齊麟，仍會延續羽球生涯，以母雞帶小雞搭檔新生代選手，再戰國際舞台。

當外界都在猜測，誰會是王齊麟下一個新戰友人選，答案揭曉，擁有「羽球男神」21歲的邱相榤將接替李洋的位子，而他與王齊麟身高都是188公分，2023年已認愛跆拳道「國民女友」羅嘉翎。

邱相榤2022年開始累積國際賽經驗，曾和楊明哲搭擋拿下4座挑戰系列賽冠軍，今年也和劉廣珩在越南奪冠，是備受看好的潛力好手，他和王齊麟搭檔的第一場賽事，便是8月開打的日本公開賽。

多少台灣好手將成歷史 後輩接替恐怕很艱辛

有網友在Dcard上發文表示，2024巴黎奧運結束後，真的是台灣羽球一個大時代的結束，多少台灣好手將成為歷史的一頁，就連這次沒有參加奧運的選手，下次的機會也很艱辛。

不僅是剛拿到熱燙燙金牌的男雙好手李洋，親吻羽球場地告別自己的羽球生涯，世界前球后、台灣羽球天后戴資穎也在這次戰役後宣布高掛球拍，台灣羽球好手頓時少了2大咖。

而羽球男單好手「左手重砲」林俊易，這次以一戰之差錯過了奧運的門票，真的很可惜，4年後也不知道體能還能不能保持住，王子維的最佳狀態也已經過去。

成為一個職業運動員有多麼困難，站上奧運的殿堂更是談何容易，讓原PO感嘆，實在無法想像2028（奧運）台灣羽球。

羽球最好的時代結束了？ 當年台灣跆拳戰神再成話題

「真的不敢想像台灣要出一個像周天成、戴資穎這樣等級的選手，真的很不容易」，認為過去10年可能已是台灣羽球最好的時代。

此話一出，讓部分人回想起當年2004年的跆拳道，那時台灣戰神朱木炎、陳詩欣奪牌實力十分強大，「但目前似乎還沒看到後起之秀」。

運動選手能有幾個4年？ 「雖敗猶榮」但現實是殘酷的

其他人認為，「羽球一直以來都不是台灣強項啊，戴資穎和麟洋給大家的錯覺而已，他們退役後才是矯正回歸」，基本上台灣羽球環境並不好，是靠他們自己很努力才給了台灣這些奇蹟。

也有人表示，「突然有點感慨，雖然大家都說雖敗猶榮、下次再來挑戰這句話我也認同，但有時候現實是殘酷的，誰知道4年間發生什麼事」。

運動員生涯很短暫，除了一些少數高手，年紀大了也維持住狀態外，大部分巔峰期過後慢慢下降，甚至受傷或生病後受到影響，「就算4年什麼都沒發生平安順遂，4年的時間本身就是一個最無情的現實，運動員的巔峰時期能有幾個4年？」

但也有人保持樂觀表示，「不用太擔心，馬來西亞李宗偉退了之後，李梓嘉也才突然崛起，之前默默無名，台灣也OK的」。

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本文授權自今周刊，原文見此。

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