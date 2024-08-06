Taiwan In毛巾 2.0出爐！麟洋配金牌2連霸 新樣式「既是巧合也藏巧思」

聯合新聞網／ 今周刊
奧運羽球金牌戰，全台緊盯轉播、為「麟洋配」加油集氣。記者季相儒／攝影
奧運羽球金牌戰，全台緊盯轉播、為「麟洋配」加油集氣。記者季相儒／攝影

文．林依榕整理

為奧運金牌而生的男人們，台灣羽球男雙李洋和王齊麟，在巴黎奧運金牌戰中擊敗世界排名第一的中國隊，完成連2屆奧運金牌連霸紀錄。

上屆東京奧運「麟洋配」同樣在金牌戰對戰中國隊，當時有業者抓住商機，推出那顆經典挑戰出界關鍵一球「Taiwan in」系列相關商品，大獲好評！

這次再度推出融合「雙金」元素的2.0版本商品，讓台灣人一看都笑「太鬼了老闆」！

羽球男雙李洋、王齊麟在巴黎奧運替台灣抱得第一面金牌，設計品牌業者「地圖製造」腦筋動得很快，馬上推出相關系列商品。

這次「麟洋配奪金」的周邊，是延續上屆東京奧運金牌戰的「Taiwan in」的設計巧思。

回顧東京奧運，當時中國隊最後在關鍵一分提出挑戰，認為「麟洋配」的球可能出界，沒想到竟然是「IN」壓線而讓麟洋抱走金牌，業者並以此為雛形，以羽球邊線以及壓線痕跡，設計成「Taiwan in」字樣。

如今業者融合「雙金」元素，推出「Taiwan in」2.0進化版，原本字母「i」的單點改為「兩點金色」，除了意指雙面金牌外，以法文來說，同時也是「Taïwan」的法文。

不過這商品中也藏了「弦外之音」，因為2屆奧運金牌戰恰巧都是對戰中國，這個設計正巧也暗指了連續打敗中國，奪下金牌的意味。

設計商品一出，不少人紛紛訂購搶買，大讚「老闆想得真周到」、「這還不買爆」、「原來老闆早就準備好穩穩的新品發表會了」、「動作好快」、「太鬼了老闆...鬼才」、「馬上訂雙金版，讚啦」、「這雙關太優秀」、「老闆這局，明顯是佈了很久！ 讚啦」、「就愛地圖製造老闆的細心，巴黎奧運當然要用兩點的Taiwan拼法」。

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本文授權自今周刊，原文見此

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