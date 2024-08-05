AI迎盛世 英特爾卻巨星殞落…和台積電兩樣情！謝金河：已到換CEO關鍵時刻

文．謝金河

巨星的殞落：InTel何去何從？ 過去兩三年，台積電股價持續上漲，我被很多朋友問到最多的問題是：InTel可不可以買？

從投資的角度來看，在2020年疫情前，InTel市值一直領先TSMC ，例如，在武漢封城前，InTel股價69.29美元，市值2951.75億美元，台積電Adr股價42.7美元，市值2116.3億美元，InTel市值一向領先TSMC。

但是，今年台積電在美國市值一度衝上一兆美元，InTel卻只有一千多億美元，大約是台積電的七分之一，這是難以想像的事。

值得一提的是，也是在這個時候，InTel換了CEO，由原來負責研發的技術長Pat Gelsinger出任執行長。他上任後頻頻放話要打敗台積電，在地緣政治緊張中，Gelsinger也頻示警，供應鏈不能單押台灣！

儘管他的動作頻頻，卻始終無法扭轉InTel的頹勢。8月一開始，InTel就發布獲利預警，Q2營收128.3億美元，衰退1%，但毛利率只有38.7%，虧損16.1億美元，更可怕的是，InTel縮減資本支出，預計裁員15000人。在Ai帶來的盛世中，InTel獨自憔悴。

這一輪晶圓代工的競賽，台積電為什麼一枝獨秀，而且所向無敵，最重要的是獲利！台積電賺一兆台幣，大約300億美元，台積電是唯一一家可以透過自己的盈餘來支應資本支出的半導體廠。相對於InTel長期處在低利潤，甚至是虧損狀態，這個差距越來越大。

陸行之估計，台積電生產一片晶圓可以賺4350美元，InTel卻虧6550美元。今年三星，海力士都出現趨勢向上的訊號，唯獨InTel一路往下探底。2日InTel收盤21.48美元，市值剩下914.4億美元，這是Intel1974年以來最慘的慘況。

不到1000億美元市值的InTel，何去何從？這恐怕到了要換CEO的關鍵時刻！不管怎樣說，InTel都是美國發展半導體產業的大阿哥，美國會眼睜睜看著InTel殞落？

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

巴黎奧運／桌球男團拚戰16強、唐嘉鴻體操決賽有望奪牌！哪裡看轉播？中華隊最新賽程、獎牌數一次看

台積電、鴻海、聯發科、廣達...台股下殺全因超跌？何時能趁勢低接？分析師曝「這天」後再伺機進場

「麟洋配」勇闖金牌戰！王齊麟被封「鬼之換拍」謙虛回應9字…李洋：生涯最後一戰能拿牌很感恩

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】