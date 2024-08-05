勞保+勞退+投資三管齊下 專家：4%策略存600萬安心退

【文．周靖璞】

根據勞保局統計，2023年底有逾174.2萬退休勞工領取勞保老年年金，平均月領18,824元，但以退休族群生活開銷來說未必足夠，勞保、勞退該如何規劃才能安心退休？退休後如何創造現金流？財經作家、法國巴黎人壽訓練經理楊比爾表示，只要在投資市場存到600萬，就可以考慮安心退休。

「如果在投資市場中運作的資金，能夠產生4%報酬率，並足以支應生活所需，就可考慮退休。」楊比爾解釋，假設手上有600萬，4%的年化報酬率是24萬，加上做好其他部位的退休金準備，大致每月可用資金落在4萬到5萬，如果以一般上班族65歲左右退休，只要工作時期透過勞保、勞退制度妥善趁早安排自己的退休金，其實並不需存到數千萬元也能安心退休。

一般勞工退休金的準備，除自行存款及投資外，同時應精算政府「勞保老年給付」、「勞工退休金」兩大針對勞工的退休保障。

依勞動部勞保局官網「勞保老年年金給付」試算，若以65歲請領、依最高投保薪資4萬5800元、25年投保年資試算，每月可領約1萬9千餘元。

（試算參考網址：https://www.bli.gov.tw/0100398.html）

依勞動部勞保局官網「勞工個人退休金（新制）」試算，若以月薪資4萬5800元、薪資成長率3%、年操作績效4%、新制年資20年、月提撥12%(自提6%+雇主6%)試算，平均每月可領約1萬6千餘元。（試算參考網址：https://calc.mol.gov.tw/trial/personal_account_frame.asp）

勞退新制 退休金帶著走！

2005 年 7 月 1 日後開始實施勞退新制，移除舊制退休條件「須在同一事業單位工作25年以上」才可跟雇主申請退休金。在舊制運作期間，萬一遇雇主在即將屆齡退休前惡意逼迫離職，或企業支撐不了營運25年，退休金會化為烏有，相較之下勞退新制可隨工作轉換、累積退休金。

舊制採「確定給付制」、新制則採「確定提撥制」，勞工會有退休金專款專戶，即使中途有更換工作也不會受到影響，雇主依規定需提撥不低於勞工每月工資6%給勞工，而勞工自己也可以選擇提撥每月1%~6%的工資進退休金專戶。楊比爾建議，就算薪資水平很高的勞工也務必進行自提，因自提有節稅優點。

假設預計退休生活開銷每月需6萬元，精算勞保年金與勞退新制專戶，退休後每月假設產生金流3餘萬元，需再補上每月2萬餘元缺口被動收入，此缺口建議運用600萬本金在投資市場創造4%報酬率去補足。「如何存到600萬元？上班族可每月投資5000元買0050(元大台灣50)，參考過去平均年化報酬率滾動複利，大約15到20年就有機會達到600萬元。」楊比爾表示，存到多少錢才能足以支應退休生活是許多人心中疑問，常聽到動輒2千萬以上很容易令人感到洩氣，「對目標有信心，願意開始才是重點！」

楊比爾提醒，許多勞工追求工時彈性選擇自由接案，這種沒有在公司財務體系內的工作者，多數投保職業工會，由於投保金額通常較低，相對能領出的退休金可能僅落在1萬元出頭。

退休金「月領」好規劃 「一次領」風險高

依勞保老年年金給付之法定請領年齡規定，113年度可開始請領的年齡調升到63歲。其後每2年提高1歲，提高到65歲為上限。若勞保年資在15年內僅能一次請領，年資滿15年以上才能辦理「月退」。

「一次請領」或「按月請領」退休金哪種方法比較好？楊比爾說明，目前勞動新制基金的年化報酬率約4%-5%，如果沒有把握找到更好投資績效標的，建議退休族群還是使用月領，也可避免發生年長者因一次取得大量資金、遭詐騙化為烏有。「真的很想投資，在退休金扣除生活費還有餘裕，採穩健定期定額方法就好。」

楊比爾提醒民眾，不要誤解FIRE族「財務獨立、提早退休」，不一定要賺到很多錢才能退休，更多重心應放在物慾控制及開銷管理，讓被動收入與支出達成平衡。「現代平均餘命增加，65歲退休後還有很多時間，可依自己興趣選擇繼續工作創造收入，不用過度擔心。」

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本文授權自今周刊，原文見此。

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