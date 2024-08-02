走出捷運就能買到生乳捲！亞尼克在雙北設51站點…賣得最好的是這區

【撰文/彭蕙珍】

知名甜點品牌亞尼克2018年推出全台首座24小時甜點販售YTM（蛋糕販賣機）， 2023年全面提升為YTM二代機。周四（8/1）宣布捷運YTM二代機30站點開幕，加上先前開幕的21站點，總計在雙北捷運站有51站點。 亞尼克董事長吳宗恩表示，目前YTM占營收比重只有2~3%，希望未來占比能提升到10~15%，預計年底可以舖設80站點，「我們蠻看好北捷場域，以及每日百萬以上人流。」現也正在評估進駐高雄捷運的可行性。

投入YTM，是吳宗恩的創舉。他回憶那時北捷剛好有一個案子，希望能在捷運設立智能櫃，正好打到他的痛點。

「那時我們在市調中看到消費者認為購買亞尼克不容易，北捷的案子讓我想到，是否可以用這種方式讓客人買得到我們的產品。」

一代機到二代機 功能更智慧

一代機誕生的過程並不容易。初期亞尼克自己做，從外形到軟體，他坦言：「機器比較不穩定，也經營得很辛苦。」

吳宗恩表示，一代機無法看到裡面的商品，「很多客人不知道這是什麼機器？」另外，當時只能賣明星商品生乳捲，品項單一。５年砸6000萬，銷售數量無法支應投入成本。

然而，他不氣餒，依舊看好YTM。這一回，他選擇找外部廠商合作，開發出能看到產品的二代機，增加產品多元化、提供多元支付，除了原本的信用卡、悠遊卡、隨享卡，增加了各式行動支付。

七夕情人節賣1800多條 社宅區賣得最好

YTM極具潛力。吳宗恩表示，一代店推出時，曾經在七夕情人節創造一天賣出1800多條的記錄，母親節也能賣出破千條的好成績。

「業績最好的站點，一天可以賣36條；平均每天每個站點約可以賣出10條。」

在目前的51站點中，他最驚訝的是景安站，銷售成績是冠軍，「因為景安站是單一出口，上面就是住宅。」

第二名是中山站、圓山站，「輕軌紅樹林也讓我很意外，銷售一直都在前10名。」他笑道：「有一些站點人流不多，反而銷售好。」

他得出結論是：YTM最適合在社區，消費者下班時順便買回家享用。

他也很看好海山、蘆洲、台北橋等站點，捷運站都位於住宅區。

今周刊提供

25~35歲最愛買 下班順手買回家

根據亞尼克捷運YTM銷售觀察，並針對YTM LINE 好友進行YTM使用習慣調查顯示，捷運YTM 使用者超過6成仰賴捷運通勤，超過7成是女性嚐鮮族，主力客群以25~35歲最活躍，占3成。

購買尖峰時間在17:00～19:00，也就是下班時段最愛買。購買動機部分，犒賞自己或分享家人朋友占5成，其次是嚐鮮順便買回家為3成，訪客送禮/返鄉伴手禮約1成。

亞尼克歡慶大台北捷運YTM 30站全新開幕，51站串連營運啟動，特別推出全新商品「生乳捲BUBU切片組」，即日起至8月3日，再推獨家限定「隱藏版」驚喜口味，限時3天、只要半價179元，限量1,000盒。

本文授權自今周刊，原文見此。

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