英特爾每賣晶圓1片就賠錢、財報「慘不忍睹」 陸行之問3個問題：美國政府要怎麼救？

【撰文/胡肇芳整理】

半導體大廠英特爾(Intel) 周四(8/1)盤後公布第2季業績，不僅財報和財測都遜於分析師預期，還宣布要裁員超過15%，也不支付2024年第4季(10至12月)股利，全年資本支出預估削減超過2成，盤後股價一度大跌20%。 對此，知名半導體分析師陸行之在臉書發文表示，「真的可以用慘不忍睹來形容」，認為英特爾第3季數據中心營收將被超微(AMD)超車，晶圓代工更是賣1片賠1片，他也提出3個疑問，質疑美國政府要怎麼救？

英特爾公布第2季財報，營收為128.3億美元，年減0.9%，低於分析師普遍預期的129.4億美元，每股盈餘0.02美元，比分析師普遍預期的還要低。

英特爾並預測，Q3預估營收將落在125億美元至135億美元，每股盈餘為0.03美元，而分析師原本預測營收將多達143.5億美元、經調整的每股盈餘也有望達0.31美元。

英特爾執行長季辛格(Pat Gelsinger)坦言，決定加速生產能夠處理AI工作的Core Ultra PC晶片，將是導致虧損的原因之一。英特爾先前表示，投資推動AI PC，會在短期內對獲利造成壓力。

利空消息不只這個，英特爾宣布將大砍15%以上人力，這波裁員計畫將影響約1萬7500人，將在今年底前完成。截至6月29日，英特爾共11萬6500名員工。

此外，英特爾2024年Q4起將暫停發放股利，直到「現金流顯著提升為止」，認為這舉動將對競爭力有正面幫助。自1992年起，英特爾便持續支付股利、從未間斷。

英特爾盤後股價一度跌逾20%

英特爾財報表現差，又宣布裁員、第4季停止配息，這些利空因素也讓英特爾盤後股價一度下跌逾20%。

對此，知名半導體分析師陸行之在臉書發文表示，英特爾財務數字「真的可以用慘不忍睹來形容」。他認為，毛利率及虧損預期都比市場預期差了一大截，2季度數據中心營收維持在30.4億美元，季增1%，年減3%，「估計三季度蘇媽的公司(意指超微)數據中心營收就會首次超過PPT冠軍(英特爾)成為第二名」。

陸行之指出，英特爾2季度晶圓代工營收季減2％，年增4％，虧損擴大到28.3億美元，也就是每處理/賣1片10000美元晶圓，就要虧掉6550美元，「意思就是每片all in 製造成本為16550美元的概念」。

他並比較，台積電則是每賣1片10000美元晶圓，就賺4350美元，等於每片製造成本為5650美元。

陸行之說，因為數字實在太難看，英特爾決定要裁15%的人力，大部分應該是製造部門的人力，資本開支要從250至270億美元，減到200至230億美元。

陸行之也提出心裡有3個疑問

1、目前的狀況，PPT冠軍要是要賣扶不起的製造部門，不知道如果出價1美元，有沒有公司敢接盤，公司還拉了一堆創投下水

2、美國政府要怎麼救（加關稅，增補助）？

3、董事會何時才會突然覺得找錯人了？

本文授權自今周刊，原文見此。

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