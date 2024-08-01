吃魚會變聰明？專家釋原因 「這種類」吃了反而會變笨

【撰文/黃明惠整理】

不知道你有沒有聽過「吃魚會變聰明」的說法？許多家長會讓孩子多吃魚，除了希望增強免疫力之外，同時幫助大腦發育。林口長庚醫院臨床毒物科護理師譚敦慈就指出，Omega-3脂肪酸含量最高的魚是鯖魚和秋刀魚，其中她更推薦吃鯖魚，「可以幫助小孩變聰明」。 譚敦慈也說，過去國外研究發現，考試前2週讓孩子吃魚，他們的理解力、記憶力都會變好。

無毒教母譚敦慈過去曾在《健康好生活》節目中分享養育2個台大兒子的方法：經常吃鯖魚，她更因此稱鯖魚為「台大醫科魚」。

譚敦慈提到，家裡本來就時常食用鯖魚，每週至少吃2次，不需要多加工調味，搭配上番茄、洋蔥等食材簡單處理，無論蒸、烤都好吃，而鯖魚的魚油富含Omega-3，更可以抗發炎、幫助腦部發育、維持腸胃系統好好運作。

近期，譚敦慈再度在《小宇宙大爆發》節目中建議大家多吃鯖魚。

原因在於Omega-3脂肪酸最多的魚叫鯖魚、秋刀魚，Omega-3脂肪酸是人體無法合成，卻非常必需的不飽和脂肪酸。

譚敦慈表示，國外做很多研究，考試前2個禮拜，給孩子吃魚，孩子的理解力記憶力都會變好，她就覺得這個研究做的不好，「你為什麼不平常就給你的孩子吃魚，要等到考試再給他吃」。

譚敦慈說平常就可多吃魚，「因為所有的研究都告訴我們，1個禮拜吃2次的魚，可以預防很多疾病，包括憂鬱症。」

至於日常可以多吃哪些魚？譚敦慈則說，鯖魚、秋刀魚，虱目魚柳、鱸魚都很好，「就是在盤子裡頭看到從頭到尾的魚，但是不建議鮪魚、魷魚、旗魚、鯊魚等大型魚，大型魚的汞比較高，吃了反而會變笨」。

根據食藥署「魚類攝食指南」建議，孕婦、育齡婦女每週至少均衡攝取7至9份魚類，1至6歲兒童則為2至3份，但部分大型掠食性魚類蓄積較高濃度甲基汞等重金屬，對胎兒和幼童神經發育恐危害，應避免攝食沙魚、旗魚、鮪魚及油魚。

魚肉對人體重要性有哪些？

事實上，人體無法自行製造Omega-3不飽和脂肪酸，魚肉除了是優良蛋白質及脂肪來源，富含DHA、EPA與碘、硒、鈣、鐵等礦物質，其維他命A和D是人體不可缺乏的營養素。

此外，魚肉營養素還能調節人體生理機能，包含腦神經發育、維持腸胃系統運作、減緩記憶退化等，而且魚肉比白肉、紅肉更好消化，熱量相對低，減少對心血管負擔。

補充魚油能夠取代攝取魚肉嗎？

至於吃魚的適當頻率？今周刊過去曾報導，每週二到三次，每次二兩（約75公克），約4片生魚片的大小。至於素食者，烹調時可多利用亞麻仁油涼拌、拌炒或燉、煮，攝取海藻，一樣可以攝取到Omega-3。

另外建議搭配豆製品，也是很好的蛋白質來源，前提是不要吃炸的，如花干、油豆腐等。

假使已經有心血管疾病等，或許可以考慮補充魚油營養品，但務必先與醫師討論適合服用的劑量。因為在服用阿斯匹靈、抗凝血劑等藥物期間，又同時服用魚油，會有引發出血不易凝血的可能。

何謂魚油？顧名思義，指的就是魚身體內的脂肪，它和魚肝油不同，魚肝油為肝臟脂肪。

要注意的是，如果現在已經在吃魚油，請務必先檢視自己的飲食習慣，盡量避免飽和脂肪，並適度把總油量降低，再去補充魚油，如此才具有調節作用。

如果沒有服用魚油的習慣，可以先從吃魚做起，每週吃2至3份的鮭魚、鮪魚等，不用特地吃魚油。

不過，大家還是要回歸「均衡飲食」，別忘了蔬菜要夠多，也才能真的有益身體健康。

本文授權自今周刊，原文見此。

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