「是時候擺脫對中國恐懼」！印度議員籲恢復台印國會交流 研判莫迪對中硬下去

【撰文/鄭鴻達】

地緣政治衝突持續升溫，逐漸形成民主對上非民主國家的態勢，中國多年來除脅迫台灣，也在中印邊界生事。被認為屬於挺台派的印度上議院議員蘇吉．庫瑪（Sujeet Kumar），以「霸凌」、行事「愚蠢」，形容中國近年來對台灣、印度與鄰近國家造成的威脅。 然印度於1962年的中印邊境戰爭失利後，對中國關係顯得相對保守。不過庫瑪分析，過去10年來，印度總理莫迪（Narendra Modi）對中政策比以往更為「果斷」，他研判莫迪在其第3個任期中，對中國政策的強硬路線將會延續下去。 庫瑪對莫迪政府喊話「現在是印度和台灣在經貿、文化甚至政治等方面更為親近的時候了！」 他也建議「是時候擺脫對中國的恐懼了！」並呼籲印度、台灣雙方應儘速恢復與台灣雙方的國會及部長級別交流，以及能公開發言支持台灣加入世界衛生組織（WHO)等國際組織。

IPAC峰會首度移師台灣 會前傳出中國施壓多國議員

「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）峰會周二（7/30）首度移師台灣，代表團成員有來自五大洲24個國家的48名跨黨派立法者，但在行前卻傳出至少有5國8名立法者反應收到來自中方的壓力或勸喻。

身為IPAC成員之一的庫瑪，日前於印度首都新德里接受《今周刊》專訪。在訪談中，庫瑪觸及關於莫迪總理贏得第三任期的新政展望、對印中以及台海局勢的觀點，以及談到印度與台灣政經互動的看法與期待。

因圖博議題認識台灣 庫瑪：台灣人民熱情、可愛

庫瑪來自印度東部奧里薩邦（Odisha），他同時具有資訊（IT）工程師、律師及政治工作者等多重身份。談到與台灣的淵源，他透露其對於台灣的認識甚至於親近，其實是始於他2009年開始支持圖博（西藏）議題後，也了解到更多「台灣事」。

庫瑪自述，藉由支持以及與圖博人合作，他開始研究中國及其歷史，並延伸到研讀台灣相關的資料，發現台灣是個「自豪且生機蓬勃的民主國家」。但他也因此發現，台灣有自己獨立的政府與司法體系，為何中國會持續「聲索」台灣主權。

庫瑪表示，他開始認為這狀況是不公平的，認為身為印度的國會議員，應當支持台灣。他說，在多年前首度造訪台灣，足跡遍及台北、台中、高雄以後，他發現台灣人民如此熱情、可愛，也愛上台灣這個國家。

莫迪第三任成少數政府 庫瑪評估將印度持續對中強硬

與台灣相似的事，莫迪贏得第三任總理任期，但執政黨印度人民黨（BJP）成為少數政府。庫瑪表示，印度人民黨這次選舉表現不如預期，此次雖是少數政府，但也與其他政黨組成聯盟，因此目前是由此多數聯盟執政。

庫瑪說，這次莫迪第三度當選總理，是印度近60年來首次，讓他聯想到台灣自蔡英文前總統於2016、2020年勝選，以及賴清德總統於2024年勝選後，民進黨同樣連續三度贏得政權的情形。

庫瑪擔憂印度人民黨的少數政府，在推動諸多政策時將更具挑戰性。他說，在2014年到2019年，莫迪政府擁有多數席次，這次則更需要聯盟夥伴的支持，因此他預期政府在推動經濟改革，甚至對中關係等艱難議題時，會面臨更多困難。

不過，庫瑪認為莫迪總理是一名強悍的政治家，在面對挑戰時仍會保持強悍。他表示，莫迪在這任期中，預料對中國政策的立場上，會維持以往的強硬，同時會持續推行諸多艱難的經濟改革。

賴總統、莫迪通信惹怒中國 庫瑪：不意外會做出愚蠢反應

庫瑪解釋，印度外交部長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）已多次表示，「只要中國在邊境製造混亂，印度就不可能與中國建立正常關係」，且中國不只對印度如此，也在台灣海峽對台灣、在南海對菲律賓等國，以及對日本都造成威脅。

賴總統日前透過社群媒體「X」恭賀莫迪連任，莫迪也給予正面回應，盼深化印台關係，惹怒中國。庫瑪苦笑說，兩國領袖相互祝賀是很正常的事，中國根本無權評論，「中國的反應非常愚蠢」，「但這就是中國，你能預期他們（中國）會做出這樣愚蠢的事」。

庫瑪也期盼，莫迪政府能進一步強化對台關係。他認為，在過去10年中，印度、台灣雙邊關係雖有進步，但仍「遠遠不足」，因此呼籲「現在是印度與台灣在經貿、文化甚至政治方面更為親近的時候了」。他也評估，印度國會中至少有七到十名議員支持台灣。

庫瑪回憶，上一次印、台國會代表團互訪已是2016、2017年的事了，而印度是主權國家，有權自主與其他國家交往，「不需要先請示中國，才能與台灣建立更強的關係」，因此他也呼籲「是時候擺脫對中國的恐懼了」。

庫瑪籲莫迪政府恢復台印議會互訪 支持台灣加入國際組織

最後，當被問到若要對莫迪總理提出幾項請求，將優先提出哪兩大訴求？庫瑪說，國會交流是外交關係重要支柱，因此他首先會建議重啟「印台灣雙邊國會交流」，讓更多印度議員甚至部長訪台。

第二，庫瑪認為印度應支持台灣成為國際組織成員，例如世界衛生組織（WHO）。他說，台灣在中國壓力下，被排除於聯合國或其他國際機構之外，「這是不公平的」，因此他會敦促莫迪總理能在國際場合發言，挺台灣加入這些國際組織。

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

全機都能MIT，「去紅化」成最大賣點！無人機國家隊飛進印度，緊咬軍用民用商機大餅

每年新增中產階級比台灣人口多！印度台灣形象展創1億美元商機，為何他說台灣所有產業都應注意印度市場？

印度總理莫迪就職！一指標看出中印關係回不去了…老謝解析：台印雙邊關係進入新里程碑

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】