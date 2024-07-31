群創上季小賺12億、股價今逆勢漲一波…南科舊廠真要賣？美光、台積電被傳有興趣

【撰文/胡肇芳整理】

面板大廠群創(3481)周二(7/30)公布第2季財報，合併營收為568.6億元，營業淨利4億元，稅後淨利為12億元，EPS為0.12元，為自2022年第一季以來，連續8季虧損後，終於轉虧為盈。 在台股跳空下跌，終場在權值股台積電(2330)跌勢收斂，鴻海(2317)、聯發科(2454)等助攻下由黑翻紅，群創也收漲3.27%，來到15.8元。

群創公布第2季財報，合併營收569億元，營業淨利4億元，稅後盈餘12億元，每股稅後純益0.12元。 折舊及攤銷為新台幣78億元，資本支出38億元。

群創表示，第2季受惠國際運動賽事促使品牌廠提前拉貨，帶動面板價格上漲，使得營收較上一季成長12.6%，營運成果順利轉盈，本季毛利率與EBITDA (稅前息前折舊攤提前獲利)利益率分別達到10.0%及14.4%。

展望第3季，群創表示，消費意願持續受通膨影響，拉貨動能減緩，預期出貨量將微幅調降，價格可望維持平穩。預期消費者對於螢幕面積的需求逐年放大、AI帶動IT面板需求成長，以及業界「按需生產」的趨勢下，供需可望平穩。

群創指出，公司將持續根據市場動向及客戶需求動態調配產能及提高生產效率。同時，群創將致力推動雙軌轉型策略，持續深化非顯示器領域佈局。

此外，群創周二(7/30)發布重訊表示，為挹注公司營運及未來發展動能，充實營運資金，擬處分南科D廠區TAC廠相關不動產。

群創表示，為配合業務需求暨爭取時效，董事會授權董事長洪進揚於不低於擬處分資產在最近期財務報表上之帳面價值，參酌專業估價報告及市場行情資訊(同等規模廠房重置成本)，與本案潛在交易對象協商處分條件及簽署買賣相關合約。

據了解，群創擬處份的南科Ｄ廠即為去年已經關閉的5.5代線，先前市場傳聞，美光曾評估收購，連台積電也有意願。當時群創表示，不對市場傳聞做任何評論，而台積電亦不回應市場傳聞。

本文授權自今周刊，原文見此。

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