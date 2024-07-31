ETF又多了新選擇！主動式ETF開跑還有「多資產ETF」和存股族愛的0050、0056有何不同？

【撰文/林韋伶】

ETF市場近年來規模顯著成長，截至6月底，計有238檔ETF、規模已達新臺幣5兆2918億元，為亞洲第三大。為了讓投資人有更多選擇，同時培育金融人才，金管會周二（7/30）公布，開放主動式ETF及被動式多資產ETF，預計最快在明（114）年就可望迎來首檔主動式ETF或被動式多資產ETF。

台灣ETF市場規模破5兆元，占整體證券投資信託基金規模8兆4071億元中62.95%的份額，由於規模已經衝上亞洲市場第三大，具備一定發展優勢及潛力。

金管會指出，為將臺灣打造為具特色的「亞洲資產管理中心」，從客群（人）、金流（錢）、參與機構（資產管理業者）、商品（投資工具）四大構面著手規劃相關措施。其中，在商品構面以鬆綁法規、開放多元化金融商品為方向，擬定開放主動式ETF及被動式多資產ETF。

金管會表示，現階段在台灣有發行ETF商品的投信約15家，其中有2家為外商，在證交所與櫃買中心訪談業者後預估，若台灣從114年起開放主動式ETF或被動式多資產ETF，預期累積到115年就可望有2000億元的規模。

何謂主動式ETF？

究竟何謂「主動式ETF」？根據金管會的解釋，「主動式ETF」是由基金經理人依照投資目標與投資策略主動建構投資組合，並進行操作調整。

也就是說，與一般大眾熟悉的被動式ETF相比，被動式ETF的持股與配置是以某一檔「指數」為依歸，例如：0050追蹤的是「臺灣50指數」、0056追蹤的是「臺灣高股息指數」，每當指數增刪成分股時，被動式ETF的成分股才會有異動，經理人並不會以自己當時對市場的判斷來調整成分股。

用更簡單一點的方式來說，投資人可以想像，主動式ETF就有如一檔「共同基金」，只是這檔共同基金是掛在證券市場上做買賣。

儘管目前還沒有任何一檔主動式ETF掛牌，但金融業界人士預估，從成本費用的角度來看，投資人買入主動式ETF所需負擔的費用，將較傳統共同基金低，但將略高於被動式ETF。

此外，對於先前市場相當關心的成分股揭露頻率，金管會周二正式拍板，考量台灣為首次引進主動式股票ETF及主動式債券ETF，投資組合採全透明方式，也就是每日需向市場公告ETF實際投資組合，且不強制要求須有績效參考指標（Benchmark）。

被動式多資產ETF同步開放

另一方面，由於台灣投資人對股票或債券ETF已相當熟悉，金管會擬同步開放固定比例股債平衡型被動式ETF商品，後續視實際發展狀況，再循序漸進開放其他多資產ETF。

金管會表示，所謂的「固定比例股債平衡」並非呆板的五比五，而是像一般共同基金一樣，投信公司在發行時只要將擬定的股債配置比例說清楚即可。

目前金管會正積極著手相關法規調適作業，預估將在113年12月底前修正相關法規，同步請證交所、櫃買中心及投信投顧公會就商品發行銷售、資訊揭露、申購買回作業、流動量提供等相關規範配合修正相關規章及調整相關電腦作業系統，預計114年將有首檔主動式ETF及被動式平衡型ETF掛牌交易。

金管會表示，開放主動式ETF及被動式多資產ETF，對於台灣資產管理市場而言，可平衡國內主動與被動基金市場的發展，並拓展資產管理業者之業務動能，累積投信基金經理人主動投資管理之資源及能力、培育相關人才。

金管會後續也將視發展狀況，循序漸進鬆綁法規，促進台灣資產管理業的發展，推動台灣成為亞洲資產管理中心。

本文授權自今周刊，原文見此。

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