台股10天殺2500點 止跌點到了？「3支撐已匯聚」想搶短：要看這指標挑股

【撰文‧楊忠憲】

台股7月中旬以來跌跌不休，修正幅度超過2千點。不過從周線圖觀察，指數已面臨三道強力支撐匯聚，短線可望止跌；至於中期何時由空翻多，需要時間與籌碼的沉澱與轉佳。

加權指數在7月11日最高來到歷史新高的24416點，隨即開始修正，7月18日下跌371點，5日線與10日線正式死亡交叉，短線空頭確立，接著出現連續性大幅度修正，截至7月26日跌破季線支撐，盤中低點來到21889點，短短10個交易日，修正了2527點，幅度超過10％。

修正不意外 多指標高檔背離

事實上這個修正並不意外，冰凍三尺，非一日之寒，在出現大幅修正之前已有跡可循。首先是技術面的高檔背離，在中長期多頭的末升段，往往伴隨高檔背離的現象。

進一步看，大盤高檔背離的現象不只出現在單一指標，加權指數6月20日到7月11日的區間，價量、隨機指標（KD）、指數平滑異同移動平均線（MACD）都出現高檔背離現象，而且不只加權指數，櫃買指數在7月8日到7月17日，也同樣出現多指標高檔背離。

其次是外資期貨未平倉口數，以目前的指數位階，外資未平倉空單超過二萬口，基本上就是警戒訊號。本次外資期貨未平倉空單口數，自6月下旬就一直維持在2萬口之上，當7月11日指數開始修正後，期貨空單不減反增，攀升到3萬甚至4萬口之上。

第三是新台幣趨貶。新台幣從4月中旬開始，進入了長達3個月的中期三角收斂，7月12日開始短線趨貶，7月19日正式貶破三角收斂區間，由短期趨貶轉為中期趨貶，加強了空方的力道。

最後是台股結構上的瑕疵。其實自今年以來，推升加權指數的漲勢主要來自權值股，更直接地說就是台積電，因而導致指數看起來強勢，但個別股漲勢並未跟上；而7月3日至11日的漲勢更明顯，加權指數雖然由權值股推升帶動創高，但同一期間中小型股為主的櫃買指數，只能維持橫盤整理。

台積走勢仍牽動大盤方向

7月18日台積電法說會市場普遍給予正面評價，只是股價也已經反映到相當高的位階，如果沒有更多的新亮點，只算是符合預期，因此短線反而引發利多出盡的賣壓；再者，當市場對超級資優生充滿高度期待時，往往也有不允許任何瑕疵的心態，只要展望說法稍偏保守，就會變成重大利空，市場容易出現劇烈反應。

既然成也台積電，敗也台積電，台股波段要能出現止跌，台積電自然是關鍵，以7月26日來說，加權指數雖然跌破季線，但是台積電仍守住季線，而且月KD還在80以上的鈍化區，長期多方架構還沒破壞。

再者，與台積電連動性高的費半指數，也已經修正到半年線，同時也是6月12日到7月18日的頭部型態跌幅滿足，為台股短線止跌醞釀了契機。

加權指數在7月26日雖然小幅跌破季線，但依照扣抵計算，還有一個半月以上的交易日，扣抵值在低檔，所以有機會維持上揚。依據均線原理，上揚的均線是支撐，即使跌破也容易出現假跌破，而且過去的慣性，季線很少一次摜破，多數會來回測試，所以季線雖然未必是中長期的止跌點，但短線應該會有所支撐。

其次，是5月28日的前高以及6月11日的前低，可以畫出一條水平支撐線。再者，以4月19日為起漲點所畫出的黃金分割率，目前也剛好到0.5附近。因此，台股雖然空方壓力仍重，但已經來到以上三者的複合式支撐。

另外，加上大盤與20日均線（月線）的負乖離率已經高達6.1％， 通常負乖離率達到4.5％以上，就有機會開始跌深反彈，因此短線出現反彈機率不小。

短線搶反彈 靜待中期翻多

只是短線止跌有餘，但由於短中期技術面已被破壞，周K線高檔爆量且留上影線、周KD死亡交叉、20日均線下彎等頭部型態，空方警報並不會因此解除，因此要立刻轉強翻多，需要多一些時間。

第一道壓力，是迷你頭部的頸線22800點左右，必須要先能攻克，才算短線翻多；中期翻多則要等到站上20日線且20日線上揚，而且要伴隨新台幣止貶、期貨未平倉空單減碼、類股結構轉強，上攻力道才會扎實。

結論是，現階段應以搶反彈的短線操作為主，資金比重不宜過高，有一些抗跌股票不見得真的是強勢，因為結構上可能只是橫盤整理，所以固然抗跌，但也抗漲，宜挑選20日線上揚個股，能在5日線和10日線之上更好。至於已經做頭、20日線與季線下彎個股，修正的時間和空間恐會拉長，切勿急著逢低攤平。

（本文作者為技術分析名師）

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