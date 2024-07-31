首檔毛孩概念股！萬達寵物年營收25億、2大秘密武器：草創初期就燒好幾億

【撰文‧陳葦庭】

在少子化、高齡化時代，寵物市場的年產值已經突破5百億元，看萬達寵物如何整合破碎的產業，躍升產業營收龍頭。

「公司創立的Day one就想好要走IPO（首次公開發行）這條路了！」懷裡各抱著一隻貓跟貴賓狗，腳邊還坐著一隻邊境牧羊犬，眼前這兩個穿著牛仔褲、球鞋，打扮休閒的男子，異口同聲地說著。

他們是經營寵物公園、毛孩市集等多個實體、電商品牌，現階段在全台有122家門市、首家進入資本市場的台灣寵物通路營收龍頭，萬達寵物執行長李俊廣和執行董事羅至玄。

2023年8月底，萬達寵物登錄興櫃，成為國內首個「毛孩概念股」。短短不到1年，它將在2024年8月14日，以每股68元的承銷價上櫃掛牌。

攤開財報，萬達寵物2023年合併營收為25.44億元，每股稅後純益（EPS）2.17元，雙雙寫下歷年新高紀錄。這讓克緹集團二代、有「超跑王」之稱的萬達寵物董事長陳樂維直呼，「接下來我們即將邁入新的發展階段！」

大啖毛孩5百億商機

儘管在台灣養毛小孩風氣大盛，推升寵物相關產業家數約8千8百家，整體產業年產值近5百億元，但市場過去卻存在單一廠商難以形成規模經濟的「產業破碎化」問題。萬達寵物究竟如何一步步突圍，搶攻台灣寵物商機？

「系統、數據、SOP是基本功，初期投入的資金很多又不會立即見效，但卻能讓我們走很久。」羅至玄一語道破萬達寵物打下江山的關鍵，並坦言草創初期，光是人力訓練、導入ERP、CRM系統，及設置總部的成本就高達數億元。

「大家都笑我們是『肖欸』，花錢做這麼多事情，有用嗎？」一旁的李俊廣談起當年不被看好的情景，忍不住苦笑。

時間回到2011年，李俊廣和羅至玄所屬的風和投資控股成立萬達寵物，並從寵物公園創辦人李兆欣手中買下20多家門市。

「寵物產業的結構真的太漂亮了！上下游都很分散，又還沒有怪獸級的企業。」羅至玄興奮地分享當時盤算，強調放眼台灣流通業，寵物大概是最後一塊還未被整合的領域，有野心也有資源的萬達應有機會搶下市占率。

但要整頓破碎的產業並不容易，光人才培育就花了不少時間。

「飼料叫貨需要多少量？犬食、貓食的差異性？營養保健品特性有哪些？」李俊廣隨口舉的例子，是萬達寵物門市人員必須具備的技能。

過去台灣的寵物店，多半是獨立店，經營管理全靠老闆或店長的經驗。「一個新人從報到到可以獨當一面，至少得花8個月的時間。」他不諱言，當門市人員專業不足時，既做不好銷售服務，更難以大規模展店。

為此，他們成立專門團隊，將寵物相關課程分為25個領域，並提供每年350小時的教育訓練，員工通過考核後，才能取得加薪、晉升資格，等於也同時把薪資結構透明化。「得讓員工看得到未來的路，知道怎麼成長、學習。」李俊廣透露，目前平均每位員工只要2個月就能上手，公司開店速度也從3個月縮短到1個月。

最重要的是萬達寵物在5年前導入數位系統，更有助於了解、創造消費者需求。

「只要總部夠強，就能透過數據分析，找到對的商品排列組合，發揮最大效益。」羅至玄說明。

台灣希爾思總經理哈迪克（Hardik Jhaveri）認為，萬達寵物將累積的大數據資料與供應商分享，更有助於雙方推銷產品、找到目標客群。

系統完善 上架更便捷

不具名本土寵物食品業者表示，過去寵物產業都是獨立店居多，想在通路上架，得一家家拜訪，了解不同地區的客群樣貌、需求。而萬達寵物擁有完整的系統和標準化流程，供應商只要提供產品給採購人員，就可因地制宜，在全台通路上架。

另外，精緻、高單價的商品也能靠著門店人員對於產品、客人的熟悉度被推廣，業績明顯提升，打破寵物產品在一般超商、超市通路都只能打價格戰的策略。

導入系統之後，每一家新開的店，從開幕第一天到獲利只需要半年，且既有店家每年營收的成長率也都高達10％。

靠著人力培訓跟數位系統，萬達通路以先行者之姿成功建立台灣寵物通路王國。不過近期隨統一集團、大樹藥局等業者也紛紛將目光鎖定在寵物市場，他們準備如何應戰？

「關鍵在於護城河有多高！」面對市場後進者，羅至玄二人認為，寵物不會表達，因此得更專注服務，才能贏得飼主認同。

李俊廣也預告，最快五年內，萬達寵物要在全台開出二五○家門市，挑戰通路龍頭。下一步計畫垂直整合上中下游產業鏈，打造寵物「生老病死」的全方位服務，期望帶著台灣寵物製造商到海外打國際盃，壯大自己的生財版圖。

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