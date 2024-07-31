他最怕錢與權卻入閣掌百億預算！李遠接任文化部長 如何讓創作者有錢說故事？

【撰文‧馬揚異】

今年5月，作家出身、筆名「小野」的李遠接任文化部長，曾經，他是台灣新電影浪潮的重要推手；如今，他步入政壇，要讓台灣影視再度走向國際。

當創作者變成政治人物，最不習慣的是什麼？剛接任文化部長兩個月的李遠，答案竟是「不能說故事」。

「第一次到立法院，我忘記自己的角色，立委問我問題，我侃侃而談、以為在演講。」他苦笑說：「以前我是創作者，可以隨心所欲、講很多笑話，台下笑成一片。現在變文化部長，要面對立委和網友，說話可能被斷章取義，已經不是以前那個世界了⋯⋯。」

近兩個月，站上質詢台、參加記者會，李遠的致詞往往穿插著故事。接受《今周刊》專訪這天，他也從電影史聊到製作過的台劇，再談到辦學經驗，不像暢談施政藍圖的官員，反而像一名說書人。訪問全程，幕僚寫好的談參被靜靜擺在一旁，他一眼都沒看過。

出身：文學到電影都扮要角

很難不說故事，因為大半輩子以來，他一直是以說故事為業的人。

今年4月公布新內閣名單，李遠接任文化部長，比起陌生的本名，他更為人所知的是在文化圈闖蕩數十年的筆名「小野」。1970年代，他發表小說《蛹之生》成為知名作家，八○年代進入中影公司、投身台灣新電影浪潮，製作《恐怖份子》、《牯嶺街少年殺人事件》等作品。從文學到電影，他在台灣文化史留下深刻的足跡。

2000年後，他先後擔任過台視節目部經理、華視總經理；更在前台北市長柯文哲邀請下，出任台北市文化基金會董事長、培育影視人才的「臺北市影視音實驗教育機構」創校校長。豐富的文化資歷與人脈，也讓他成為首位產業出身的文化部長。

談起這個決定，李遠坦言內心有許多掙扎。不只家人極力反對、部分文化界友人也不樂見，「當部長有錢又有權，我從小家裡窮、對金錢沒有追逐，對權力也沒什麼興趣，這兩樣東西我都怕。」當時他也想過要婉拒徵詢。

然而，考量自己確實對文化產業熟悉，也希望藉此接觸不同領域的創作者，最終他還是點頭，在72歲的這一年步入政壇。

說故事長達半世紀，從寫作出版、電影產製、節目製作⋯⋯，李遠的產業資歷無疑是歷任文化部長最豐富的一位。由他擔任掌舵手，外界期待他帶入更多業界的視野與聲音。然而，缺乏政府行政經驗的他，未來如何帶領文化部，確實也成為這位「非典型部長」的挑戰。

使命：對影視產業缺錢有感

過去幾十年，他親身走過台灣影視產業的興衰，如今在外國電影、串流影音平台（OTT）大舉夾擊下，如何提升台灣影視內容的國際競爭力、引領「台流」出海，成為重中之重的課題。

80年代參與台灣新電影浪潮、見證過千禧年後國片蕭條的時代，甚至到接獲內閣徵詢的當天，還在為電影籌錢，李遠或許比歷任部長更能體會「資金」對電影產業的重要性。上任後，「錢」正是他要優先解決的問題。

近年政府的影視產業資金來源，大致分為補助與投資兩大塊。過去影視製作預算重度仰賴文化部補助、缺乏市場與民間資金投入，難以形成產業，因此文化部在2019年推動設立文化內容策進院（以下稱文策院），引入民間資金，並利用國發基金進場投資，補助與投資雙管齊下扶持影視內容發展。

然而，若前期沒有政府大量資金投入，民間資金進場意願不高。因此，去年文化部提出「黑潮計畫」，通過4年1百億元預算，包括提供更大規模的補助方案、拉高補助上限，希望提升民間投資誘因。

當中，「國際台劇徵案」計畫提供單集預算超過1千萬元、總預算超過1億元的台劇，最高40％的補助，如今已有11案通過審查。他上任後，也特別推動「國產電影長片國際續航力」補助，將電影長片輔導金上限，從3千萬元提高到5千萬元，鼓勵台灣產製更高規格、能夠打入國際市場的作品。

文化部補助之外，李遠也正積極疏通國發基金的挹注。國發基金曾於一一年匡列百億預算投資影視作品，但在國發會嚴格的逐案審查下，前期使用預算數僅約12.5億元，甚至有部分預算超過執行期限、無法使用；後來文策院成立專案審查小組，允許1億元內的投資可不經國發會審案，才讓投資金額逐漸提高到52億元。

然而，隨著近年文策院與電信、科技業者成立文化內容產業基金，投資案件金額從過去每案幾千萬元大幅成長到每案破億元，也因為金額龐大，國發會不敢拍板，導致20多億元可投資影視的基金至今卡在國發會。

為了「解凍」這筆資金，李遠上任後迅速拜會新任國發會主委劉鏡清溝通，更請國發會撥出下一筆百億預算投資影視內容。雙方達成共識，未來國發基金投資影視產業，即使金額超過1億元，也不須由國發會逐案審查，改由文化部自組審查小組，但未來投資成敗也由文化部負責。

被問到有信心嗎？李遠沒有給出正面回覆，「我不敢講成敗，但只要想到過去台灣對文化的投資太少、太慢了，現在政府願意起步投入預算，我們應該加快腳步。」

不過，政府資金畢竟有限，怎麼把關資金運用，是資源分配者一大難題。李遠坦言，這沒有標準答案，他希望憑藉數十年的影視經歷、閱過無數作品的眼光，找出具有市場性、有台灣獨特性的案件。另外，未來文化部成立投資審查小組，他會特別納入財務背景的專業人士審查，反映市場考量。

採訪當周，獲黑潮計畫「國際台劇徵案」補助的劇集《零日攻擊》前導片剛好釋出，該劇刻畫台海戰爭爆發前夕，台灣動盪不安的社會氣氛。李遠看好這個題材的商業性：「撇除政治性，台海關係是全世界的焦點，編劇找到了一個只會發生在台灣、全世界都會有興趣的議題，這樣的故事就很有機會賣到Netflix。」

不過，除了資金到位，李遠也強調，要形塑健全的影視產業，人才培育、片場設施與技術、相關法規都需要進一步完善。這些也會是他未來重點投入的任務。

對於人才養成，近期由文化部推出海外工作坊課程、動用黑潮計畫預算全額支持學員赴美國好萊塢與韓國培訓，像是台劇名導林君陽，就剛從韓國考察歸來；至於片場設施，過去台劇如《天橋上的魔術師》、《斯卡羅》都砸重本搭景，如今台南市岸內影視基地也提供搭景場地與資源，串聯不同劇組的資源，也減少一次性搭景的浪費。方方面面資源都到位，才能讓影視生態慢慢健全。

壓力：要為全台灣文化負責

就職滿兩個月，李遠笑說，他在電視台做過行政工作，每天簽公文、看報表，但當部長是完全不同的體驗：「不用看報表，算是擺脫盈虧的壓力，但是更大的壓力來了，因為我要為全台灣的文化負責。」

過去李遠在台視做節目，囿於經費限制不能製作大量台劇，只能買進廉價韓劇；擔任台北市影視音實驗教育機構校長時，他向北市府申請預算頻頻受挫，更被市議員質疑績效不佳。如今他從民間走進官方，成為握有經費和權力的人，未來如何運用手中資源，創造最大的文化價值，勢必也將受到全民監督審視。

接下來，他不能只說自己的故事，更要讓台灣的創作者們，都能說出屬於他們的故事。

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1441期)

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